https://ukraina.ru/20240517/1055124095.html

Украина атакует российские НПЗ западным оружием для защиты своей страны – Зеленский

Украина атакует российские НПЗ западным оружием для защиты своей страны – Зеленский - 17.05.2024 Украина.ру

Украина атакует российские НПЗ западным оружием для защиты своей страны – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский попытался оправдать использование западного оружия по территории России. В пятницу во время встречи с журналистами он заявил, что таким образом украинская армия не нападает, а защищает жителей своей страны

2024-05-17T11:04

2024-05-17T11:04

2024-05-17T11:06

новости

украина

нпз

вооруженные силы украины

владимир зеленский

россия

киев

ллойд остин

пентагон

сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0b/1052633680_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_eab72d33afb8b88d3bbe5e5a9a10e2be.jpg.webp

Он указал, что использование оружия, предоставленного Киеву союзниками на территории РФ, не является наступлением, потому как такие удары похожи на "превентивные санкции", которые были объявлены Западом еще до начала российской спецоперации.Помимо этого, глава киевского режима считает, что на прифронтовой территории не живут мирные жители. О Белгороде и населенных пунктах Донбасса журналисты Зеленского не спросили.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин критиковал удары украинской армии по российским нефтеперерабатывающим заводам, потому как такие атаки будут иметь последствия для мировой ситуации в сфере энергетики.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ВСУ продолжат наносить такие удары, потому как союзники не дают Киеву достаточно систем противовоздушной обороны.Почему в Соединенных Штатах Америки боятся ударов по российским НПЗ в интервью "Украина.ру" объяснил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

https://ukraina.ru/20240408/1054388627.html

украина

россия

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, нпз, вооруженные силы украины, владимир зеленский, россия, киев, ллойд остин, пентагон, сво, спецоперация