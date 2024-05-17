Украина атакует российские НПЗ западным оружием для защиты своей страны – Зеленский
11:04 17.05.2024 (обновлено: 11:06 17.05.2024)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский попытался оправдать использование западного оружия по территории России. В пятницу во время встречи с журналистами он заявил, что таким образом украинская армия не нападает, а защищает жителей своей страны
Он указал, что использование оружия, предоставленного Киеву союзниками на территории РФ, не является наступлением, потому как такие удары похожи на "превентивные санкции", которые были объявлены Западом еще до начала российской спецоперации.
"Я не считаю, что должны быть какие-то запреты, потому что речь не идет о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территории России. Это и есть защита. Это как превентивные санкции, о которых мы все говорили до полномасштабного вторжения. Это одно и то же. Это предупреждение", - цитирует Зеленского "РБК-Украина".
Помимо этого, глава киевского режима считает, что на прифронтовой территории не живут мирные жители. О Белгороде и населенных пунктах Донбасса журналисты Зеленского не спросили.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин критиковал удары украинской армии по российским нефтеперерабатывающим заводам, потому как такие атаки будут иметь последствия для мировой ситуации в сфере энергетики.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ВСУ продолжат наносить такие удары, потому как союзники не дают Киеву достаточно систем противовоздушной обороны.
Почему в Соединенных Штатах Америки боятся ударов по российским НПЗ в интервью "Украина.ру" объяснил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
8 апреля, 20:10Российская армия ответила на удары ВСУ по НПЗ РФ Вооружённые силы России в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли России наносят удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В понедельник, 8 апреля, был уничтожен склад тяжелых беспилотников ВСУ и цех по их производству Запорожье, сообщили в Министерстве обороны РФ