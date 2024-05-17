Украина атакует российские НПЗ западным оружием для защиты своей страны – Зеленский - 17.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240517/1055124095.html
Украина атакует российские НПЗ западным оружием для защиты своей страны – Зеленский
Украина атакует российские НПЗ западным оружием для защиты своей страны – Зеленский - 17.05.2024 Украина.ру
Украина атакует российские НПЗ западным оружием для защиты своей страны – Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский попытался оправдать использование западного оружия по территории России. В пятницу во время встречи с журналистами он заявил, что таким образом украинская армия не нападает, а защищает жителей своей страны
2024-05-17T11:04
2024-05-17T11:06
новости
украина
нпз
вооруженные силы украины
владимир зеленский
россия
киев
ллойд остин
пентагон
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0b/1052633680_0:0:1042:587_1920x0_80_0_0_eab72d33afb8b88d3bbe5e5a9a10e2be.jpg.webp
Он указал, что использование оружия, предоставленного Киеву союзниками на территории РФ, не является наступлением, потому как такие удары похожи на "превентивные санкции", которые были объявлены Западом еще до начала российской спецоперации.Помимо этого, глава киевского режима считает, что на прифронтовой территории не живут мирные жители. О Белгороде и населенных пунктах Донбасса журналисты Зеленского не спросили.Ранее глава Пентагона Ллойд Остин критиковал удары украинской армии по российским нефтеперерабатывающим заводам, потому как такие атаки будут иметь последствия для мировой ситуации в сфере энергетики.Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ВСУ продолжат наносить такие удары, потому как союзники не дают Киеву достаточно систем противовоздушной обороны.Почему в Соединенных Штатах Америки боятся ударов по российским НПЗ в интервью "Украина.ру" объяснил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
https://ukraina.ru/20240408/1054388627.html
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/0b/1052633680_110:0:1037:695_1920x0_80_0_0_41300b57944e9adf417a5a7d790aba88.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, нпз, вооруженные силы украины, владимир зеленский, россия, киев, ллойд остин, пентагон, сво, спецоперация
Новости, Украина, НПЗ, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Россия, Киев, Ллойд Остин, Пентагон, СВО, Спецоперация

Украина атакует российские НПЗ западным оружием для защиты своей страны – Зеленский

11:04 17.05.2024 (обновлено: 11:06 17.05.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Президент Украины Владимир Зеленский попытался оправдать использование западного оружия по территории России. В пятницу во время встречи с журналистами он заявил, что таким образом украинская армия не нападает, а защищает жителей своей страны
Он указал, что использование оружия, предоставленного Киеву союзниками на территории РФ, не является наступлением, потому как такие удары похожи на "превентивные санкции", которые были объявлены Западом еще до начала российской спецоперации.

"Я не считаю, что должны быть какие-то запреты, потому что речь не идет о наступлении украинской армии с использованием западного оружия на территории России. Это и есть защита. Это как превентивные санкции, о которых мы все говорили до полномасштабного вторжения. Это одно и то же. Это предупреждение", - цитирует Зеленского "РБК-Украина".

Помимо этого, глава киевского режима считает, что на прифронтовой территории не живут мирные жители. О Белгороде и населенных пунктах Донбасса журналисты Зеленского не спросили.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин критиковал удары украинской армии по российским нефтеперерабатывающим заводам, потому как такие атаки будут иметь последствия для мировой ситуации в сфере энергетики.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявлял, что ВСУ продолжат наносить такие удары, потому как союзники не дают Киеву достаточно систем противовоздушной обороны.
Почему в Соединенных Штатах Америки боятся ударов по российским НПЗ в интервью "Украина.ру" объяснил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
Учения электронных пусков ОТРК Искандер-М - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
8 апреля, 20:10
Российская армия ответила на удары ВСУ по НПЗ РФ Вооружённые силы России в ответ на попытки Киева нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли России наносят удары по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины. В понедельник, 8 апреля, был уничтожен склад тяжелых беспилотников ВСУ и цех по их производству Запорожье, сообщили в Министерстве обороны РФ
 
НовостиУкраинаНПЗВооруженные силы УкраиныВладимир ЗеленскийРоссияКиевЛлойд ОстинПентагонСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:49Путин рассказал, как в США пилят сук, на котором сидят
13:33В Харьковской области зона боевых действий расширилась еще на 70 км, констатировал главком ВСУ
13:31Путин напомнил о базе для переговоров с Украиной
13:29Путин озвучил план России по Харькову
13:08"Будете отступать - мы вас завалим": какую роль "Правый сектор"* сыграл под Авдеевкой
13:08Шмыгаль объявил о выделении $37,8 млн на ремонт двух ТЭС
13:05ВСУ перебросили бригады с донецкого фронта на харьковский - El País
13:00Резервы к Харькову, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 17 мая
12:41Результатом швейцарского саммита мира станет коммюнике, которым поделятся с РФ
12:34Гори, гори ясно, чтобы не погасло: Украину бьют изнутри ее же оружием
12:33Песков рассказал о защите Путина после покушения на Фицо
12:32Украинские пограничники будут дополнительно проверять военнообязанных
12:30Зеленский списал неудачи ВСУ под Харьковом на отсутствие ПВО
12:27КНДР не экспортирует оружие в РФ, заявила сестра Ким Чен Ына
12:25Задержанный за взятку госинспектор энергетической таможни внезапно скончался в киевском СИЗО
12:13"Спрятаться ни у кого не получится!". Юрий Кот сделал громкое заявление о ситуации на Украине
11:22Запад надавит на Зеленского для начала переговоров с РФ, пишут СМИ
11:11Эффектный удар "Искандером": под Харьковом ликвидированы несколько десятков боевиков. Офицеры в том числе
11:04Украина атакует российские НПЗ западным оружием для защиты своей страны – Зеленский
10:55Польский экс-судья Шмидт заявил о желании иметь гражданство Белоруссии
Лента новостейМолния