https://ukraina.ru/20240415/1054527763.html

Киев шантажирует Вашингтон ударами по российским НПЗ

Киев шантажирует Вашингтон ударами по российским НПЗ - 15.04.2024 Украина.ру

Киев шантажирует Вашингтон ударами по российским НПЗ

Украина может рассмотреть возможность прекращения атак на нефтеперерабатывающие заводы России, если получит системы противовоздушной обороны Patriot. В противном случае – командование армией и Офис президента Зеленского будет "выживать как может", заявил 15 апреля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба

2024-04-15T23:30

2024-04-15T23:30

2024-04-15T23:31

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Он указал, что смысла говорить с союзниками нет, когда отсутствует предмет разговора. Под этим Кулеба подразумевает невыполнение условий, которые требует от США Киев - когда западные союзники Украины просят ее прекратить атаки, они не предлагают ничего взамен. "Нужно мыслить своими интересами. Если партнеры говорят: мы вам даем семь батарей Patriot, у нас к вам просьба, можно не делать этого и этого, тогда есть предмет для разговора. А если нет батарей, нет пакета помощи и тебя просят о чем-то, то нет предмета для разговора — каждый выживает как может",— сказал украинский министр в эфире телеканала "Рада". В этот же день газета The Washington Post сообщала, что напряженность в отношениях Украины и США усилилась из-за того, что Киев не прекратил по просьбе Вашингтона удары по российским нефтеперерабатывающим заводам. СМИ отмечало, что в феврале вице-президент США Камала Харрис лично передала эту просьбу главе киевского режима Владимиру Зеленскому, что вывело его из себя. Глава киевского режима "отмахнулся" от рекомендаций, полагая, что эта позиция не отражает мнение Белого дома. "Когда в феврале вице-президент Харрис встретилась с Владимиром Зеленским, она сказала украинскому лидеру то, что он не хотел слышать: воздержитесь от нападений на НПЗ РФ… Просьба <…> рассердила Зеленского и его ближайших помощников", – приводят журналисты слова анонимного источника. Так, в США уверены, что тактика ударов по НПЗ приведет к повышению мировых цен на энергоносители, что следом подорвет поддержку Украины со стороны Европы. Девятого апреля шеф Пентагона раскритиковал удары ВСУ по российским НПЗ и предупредил о губительных последствиях таких атак. Позже в США признали, что удары ВСУ по заводам РФ оказались безрезультатны.

https://ukraina.ru/20240408/1054388627.html

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новости, украина, дмитрий кулеба, киев, сша, владимир зеленский, вооруженные силы украины, офис президента, камала харрис, нпз, сво, всу