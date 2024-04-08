"Я это сделал": эксперт сообщил, почему в США боятся ценников "с Байденом" и ударов по российским НПЗ
Как только нефть в США дорожает в цене, сразу же на заправках дорожает дизель и бензин. В политической культуре американские потребители сразу винят своего президента и администрацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
После ударов украинских дронов по НПЗ администрация президента США Джо Байдена боится того, что Россия будет испытывать затруднения с экспортом. Тогда возникнет дефицит, а в США ценообразование на топливо напрямую связано с ценой на нефть, рассказал эксперт.
В России налоговые механизмы это сглаживают, поэтому таких скачков в цене не происходит. Хотя в российской экономике минус в том, что топливо не дешевеет, но и не дорожает вслед за нефтью, добавил он.
"А у США прямая корреляция. Как только нефть идет вверх, сразу же на заправках дорожает дизель и бензин. Более того, в политической культуре американские потребители сразу винят президента и его администрацию. В 2022 году республиканцы очень хорошо этим воспользовались", - отметил Юшков.
Тогда на каждой заправке в США была наклейка с Байденом, где он показывал пальцем и было написано "Я это сделал". Их специально клеили так, чтобы он указывал на ценник. Поэтому в преддверии выборов администрации Байдена подорожание топлива не нужно и они одергивают Киев, заключил собеседник издания.
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