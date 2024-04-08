"Я это сделал": эксперт сообщил, почему в США боятся ценников "с Байденом" и ударов по российским НПЗ - 08.04.2024 Украина.ру
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"Я это сделал": эксперт сообщил, почему в США боятся ценников "с Байденом" и ударов по российским НПЗ
"Я это сделал": эксперт сообщил, почему в США боятся ценников "с Байденом" и ударов по российским НПЗ - 08.04.2024 Украина.ру
"Я это сделал": эксперт сообщил, почему в США боятся ценников "с Байденом" и ударов по российским НПЗ
Как только нефть в США дорожает в цене, сразу же на заправках дорожает дизель и бензин. В политической культуре американские потребители сразу винят своего президента и администрацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
2024-04-08T03:50
2024-04-08T03:50
новости
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игорь юшков
джо байден
нпз
нефть
цены
украина
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После ударов украинских дронов по НПЗ администрация президента США Джо Байдена боится того, что Россия будет испытывать затруднения с экспортом. Тогда возникнет дефицит, а в США ценообразование на топливо напрямую связано с ценой на нефть, рассказал эксперт.В России налоговые механизмы это сглаживают, поэтому таких скачков в цене не происходит. Хотя в российской экономике минус в том, что топливо не дешевеет, но и не дорожает вслед за нефтью, добавил он.Тогда на каждой заправке в США была наклейка с Байденом, где он показывал пальцем и было написано "Я это сделал". Их специально клеили так, чтобы он указывал на ценник. Поэтому в преддверии выборов администрации Байдена подорожание топлива не нужно и они одергивают Киев, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Игорь Юшков: Россия погрузила во тьму Харьков и Одессу, чтобы создать ВСУ проблемы на фронте читайте на сайте Украина.ру
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новости, сша, россия, киев, игорь юшков, джо байден, нпз, нефть, цены, украина, бензин, экспорт, топливо
Новости, США, Россия, Киев, Игорь Юшков, Джо Байден, НПЗ, нефть, цены, Украина, Бензин, экспорт, топливо

"Я это сделал": эксперт сообщил, почему в США боятся ценников "с Байденом" и ударов по российским НПЗ

03:50 08.04.2024
 
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Работа АЗС на Украине - РИА Новости, 1920, 08.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Как только нефть в США дорожает в цене, сразу же на заправках дорожает дизель и бензин. В политической культуре американские потребители сразу винят своего президента и администрацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков
После ударов украинских дронов по НПЗ администрация президента США Джо Байдена боится того, что Россия будет испытывать затруднения с экспортом. Тогда возникнет дефицит, а в США ценообразование на топливо напрямую связано с ценой на нефть, рассказал эксперт.
В России налоговые механизмы это сглаживают, поэтому таких скачков в цене не происходит. Хотя в российской экономике минус в том, что топливо не дешевеет, но и не дорожает вслед за нефтью, добавил он.
"А у США прямая корреляция. Как только нефть идет вверх, сразу же на заправках дорожает дизель и бензин. Более того, в политической культуре американские потребители сразу винят президента и его администрацию. В 2022 году республиканцы очень хорошо этим воспользовались", - отметил Юшков.
Тогда на каждой заправке в США была наклейка с Байденом, где он показывал пальцем и было написано "Я это сделал". Их специально клеили так, чтобы он указывал на ценник. Поэтому в преддверии выборов администрации Байдена подорожание топлива не нужно и они одергивают Киев, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Игорь Юшков: Россия погрузила во тьму Харьков и Одессу, чтобы создать ВСУ проблемы на фронте читайте на сайте Украина.ру
Виктор Кутырь интервью
5 апреля, 04:53
Виктор Кутырь: Если Россия не снесет Сумской балкон вместе с ВСУ, то получит удар во фланг и войну с НАТОЛето 2024 года должно стать решающим для хода СВО. Лето – это наше окно возможностей. Чем больше мы сделаем – тем лучше для нас. Если мы оставим враждебное государство Украина даже с санитарной зоной, через какое-то время все начнется снова, считает ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
 
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Заголовок открываемого материала
04:00Более миллиона баррелей в сутки: Игорь Юшков сообщил, как Индия и Китай конкурируют за российскую нефть
03:50"Я это сделал": эксперт сообщил, почему в США боятся ценников "с Байденом" и ударов по российским НПЗ
03:40"В США одергивают Украину": эксперт объяснил, как повлияют на энергетику и экспорт нефти удары по НПЗ
03:30"Русский воин смекалистый": эксперт объяснил, почему Россия делает планирующие бомбы лучше, чем США
03:20"Может стрелять очередями": полковник Насонов рассказал о первом применении боевых роботов на базе АГС-17
03:10Игорь Юшков рассказал, как после ударов по российским НПЗ могут взлететь цены на американских заправках
03:00Хорош в городском бою: Роман Насонов раскрыл, какие боевые задачи могут выполнять роботы на базе АГС-17
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