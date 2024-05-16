https://ukraina.ru/20240516/1055102613.html

Офис Зеленского отверг планы по урегулированию украинского конфликта

Офис Зеленского отверг планы по урегулированию украинского конфликта - 16.05.2024 Украина.ру

Офис Зеленского отверг планы по урегулированию украинского конфликта

Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква 16 мая в эфире всеукраинского телемарафона отверг другие планы по урегулированию конфликта на Украине, кроме собственного

2024-05-16T14:58

2024-05-16T14:58

2024-05-16T14:58

конфликт

новости

украина

россия

китай

си цзиньпин

дмитрий песков

офис президента

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103071/90/1030719035_0:54:1043:641_1920x0_80_0_0_ddc231c008b1a93fdb4f98e27d1fb02c.jpg

"Никаких других планов (по урегулированию конфликта на Украине. – Ред.) быть не может - ни китайских, ни каких-либо других. Война идет на территории Украины, а не на территории других стран", - сказал Жовква.Он отметил, что Киев готов учитывать предложения других стран, некоторые из них совпадают с украинскими.Ранее президент России провел переговоры в Китае, в том числе вместе с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил ситуацию на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что Москве импонирует конструктивное видение китайской стороны урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что РФ в целом приветствует любые мирные инициативы.

https://ukraina.ru/20240329/1054191487.html

украина

россия

китай

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

конфликт, новости, украина, россия, китай, си цзиньпин, дмитрий песков, офис президента