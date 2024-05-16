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Офис Зеленского отверг планы по урегулированию украинского конфликта
Офис Зеленского отверг планы по урегулированию украинского конфликта - 16.05.2024 Украина.ру
Офис Зеленского отверг планы по урегулированию украинского конфликта
Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква 16 мая в эфире всеукраинского телемарафона отверг другие планы по урегулированию конфликта на Украине, кроме собственного
2024-05-16T14:58
2024-05-16T14:58
2024-05-16T14:58
конфликт
новости
украина
россия
китай
си цзиньпин
дмитрий песков
офис президента
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"Никаких других планов (по урегулированию конфликта на Украине. – Ред.) быть не может - ни китайских, ни каких-либо других. Война идет на территории Украины, а не на территории других стран", - сказал Жовква.Он отметил, что Киев готов учитывать предложения других стран, некоторые из них совпадают с украинскими.Ранее президент России провел переговоры в Китае, в том числе вместе с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил ситуацию на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что Москве импонирует конструктивное видение китайской стороны урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что РФ в целом приветствует любые мирные инициативы.
https://ukraina.ru/20240329/1054191487.html
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Украина.ру
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конфликт, новости, украина, россия, китай, си цзиньпин, дмитрий песков, офис президента
конфликт, Новости, Украина, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков, Офис президента
Офис Зеленского отверг планы по урегулированию украинского конфликта
Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква 16 мая в эфире всеукраинского телемарафона отверг другие планы по урегулированию конфликта на Украине, кроме собственного
"Никаких других планов (по урегулированию конфликта на Украине. – Ред.) быть не может - ни китайских, ни каких-либо других. Война идет на территории Украины, а не на территории других стран", - сказал Жовква.
Он отметил, что Киев готов учитывать предложения других стран, некоторые из них совпадают с украинскими.
Ранее президент России провел переговоры в Китае, в том числе вместе с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил ситуацию на Украине.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что Москве импонирует конструктивное видение китайской стороны урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что РФ в целом приветствует любые мирные инициативы.