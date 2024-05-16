Офис Зеленского отверг планы по урегулированию украинского конфликта - 16.05.2024 Украина.ру
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Офис Зеленского отверг планы по урегулированию украинского конфликта
Офис Зеленского отверг планы по урегулированию украинского конфликта - 16.05.2024 Украина.ру
Офис Зеленского отверг планы по урегулированию украинского конфликта
Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква 16 мая в эфире всеукраинского телемарафона отверг другие планы по урегулированию конфликта на Украине, кроме собственного
2024-05-16T14:58
2024-05-16T14:58
конфликт
новости
украина
россия
китай
си цзиньпин
дмитрий песков
офис президента
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"Никаких других планов (по урегулированию конфликта на Украине. – Ред.) быть не может - ни китайских, ни каких-либо других. Война идет на территории Украины, а не на территории других стран", - сказал Жовква.Он отметил, что Киев готов учитывать предложения других стран, некоторые из них совпадают с украинскими.Ранее президент России провел переговоры в Китае, в том числе вместе с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил ситуацию на Украине. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что Москве импонирует конструктивное видение китайской стороны урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что РФ в целом приветствует любые мирные инициативы.
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конфликт, новости, украина, россия, китай, си цзиньпин, дмитрий песков, офис президента
конфликт, Новости, Украина, Россия, Китай, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков, Офис президента

Офис Зеленского отверг планы по урегулированию украинского конфликта

14:58 16.05.2024
 
© Фото : president.gov.uaУкраина украинский флаг
Украина украинский флаг - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : president.gov.ua
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Замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква 16 мая в эфире всеукраинского телемарафона отверг другие планы по урегулированию конфликта на Украине, кроме собственного
"Никаких других планов (по урегулированию конфликта на Украине. – Ред.) быть не может - ни китайских, ни каких-либо других. Война идет на территории Украины, а не на территории других стран", - сказал Жовква.
Он отметил, что Киев готов учитывать предложения других стран, некоторые из них совпадают с украинскими.
Ранее президент России провел переговоры в Китае, в том числе вместе с председателем КНР Си Цзиньпином обсудил ситуацию на Украине.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что Москве импонирует конструктивное видение китайской стороны урегулирования конфликта на Украине. Он подчеркнул, что РФ в целом приветствует любые мирные инициативы.
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 29.03.2024
29 марта, 14:02
Кремль отреагировал на слова Кулебы об урегулировании украинского конфликтаПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление Киева о возможности пообщаться с Россией
 
конфликтНовостиУкраинаРоссияКитайСи ЦзиньпинДмитрий ПесковОфис президента
 
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