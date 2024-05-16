https://ukraina.ru/20240516/1055085841.html

Сумское направление: военный эксперт раскрыл, смогут ли ВС РФ совершить активный рывок к Харькову

Сумское направление: военный эксперт раскрыл, смогут ли ВС РФ совершить активный рывок к Харькову - 16.05.2024 Украина.ру

Сумское направление: военный эксперт раскрыл, смогут ли ВС РФ совершить активный рывок к Харькову

Даже если в ближайшее время ВС РФ откроют Сумское направление фронта, то это будет лишь расширение отвлекающего удара на севере. Пока не стоит ждать активного рывка ВС РФ к Харькову. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии-2022" Владислав Угольный

2024-05-16T05:10

2024-05-16T05:10

2024-05-16T05:10

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Пока неизвестны замыслы российского Генштаба. Помимо Харьковского у ВС РФ есть довольно интересное Сумское направление, про которое говорят украинские аналитики. Сейчас они пытаются сковать силы противника и вынуждают его перебрасывать резервы из Донбасса на север, рассказал обозреватель.Даже если в ближайшее время ВС РФ откроют Сумское направление фронта, то это будет лишь расширение отвлекающего удара на севере, добавил он.Надо понимать, что Минобороны только-только сформировало группировку войск "Север". Она была создана на базе воссозданного Ленинградского военного округа (ЛВО) Вооруженных сил РФ. Поэтому сил у нее пока немного, отметил Угольный.По его мнению, пока не стоит ждать активного рывка ВС РФ к Харькову, военные будут расширять зону контроля вблизи российской границы. Максимум, что возможно – еще один отвлекающий удар ВС РФ. Пока нет такого количества сил, чтобы совершать какие-то рывки с решительными целями, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ читайте на сайте Украина.ру

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