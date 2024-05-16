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Сумское направление: военный эксперт раскрыл, смогут ли ВС РФ совершить активный рывок к Харькову
Сумское направление: военный эксперт раскрыл, смогут ли ВС РФ совершить активный рывок к Харькову - 16.05.2024 Украина.ру
Сумское направление: военный эксперт раскрыл, смогут ли ВС РФ совершить активный рывок к Харькову
Даже если в ближайшее время ВС РФ откроют Сумское направление фронта, то это будет лишь расширение отвлекающего удара на севере. Пока не стоит ждать активного рывка ВС РФ к Харькову. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии-2022" Владислав Угольный
2024-05-16T05:10
2024-05-16T05:10
2024-05-16T05:10
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Пока неизвестны замыслы российского Генштаба. Помимо Харьковского у ВС РФ есть довольно интересное Сумское направление, про которое говорят украинские аналитики. Сейчас они пытаются сковать силы противника и вынуждают его перебрасывать резервы из Донбасса на север, рассказал обозреватель.Даже если в ближайшее время ВС РФ откроют Сумское направление фронта, то это будет лишь расширение отвлекающего удара на севере, добавил он.Надо понимать, что Минобороны только-только сформировало группировку войск "Север". Она была создана на базе воссозданного Ленинградского военного округа (ЛВО) Вооруженных сил РФ. Поэтому сил у нее пока немного, отметил Угольный.По его мнению, пока не стоит ждать активного рывка ВС РФ к Харькову, военные будут расширять зону контроля вблизи российской границы. Максимум, что возможно – еще один отвлекающий удар ВС РФ. Пока нет такого количества сил, чтобы совершать какие-то рывки с решительными целями, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислав Угольный: Когда Россия возьмет Волчанск, ей будет труднее отвлекать "последние" резервы ВСУ читайте на сайте Украина.ру
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новости, россия, харьков, донбасс, харьковская область, север, граница, вс рф, государственная граница, наступление, украина, резервы, сво
Новости, Россия, Харьков, Донбасс, Харьковская область, север, граница, ВС РФ, государственная граница, наступление, Украина, резервы, СВО
Сумское направление: военный эксперт раскрыл, смогут ли ВС РФ совершить активный рывок к Харькову
Даже если в ближайшее время ВС РФ откроют Сумское направление фронта, то это будет лишь расширение отвлекающего удара на севере. Пока не стоит ждать активного рывка ВС РФ к Харькову. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель "Студии-2022" Владислав Угольный
Пока неизвестны замыслы российского Генштаба. Помимо Харьковского у ВС РФ есть довольно интересное Сумское направление, про которое говорят украинские аналитики. Сейчас они пытаются сковать силы противника и вынуждают его перебрасывать резервы из Донбасса на север, рассказал обозреватель.
Даже если в ближайшее время ВС РФ откроют Сумское направление фронта, то это будет лишь расширение отвлекающего удара на севере, добавил он.
Надо понимать, что Минобороны только-только сформировало группировку войск "Север". Она была создана на базе воссозданного Ленинградского военного округа (ЛВО) Вооруженных сил РФ. Поэтому сил у нее пока немного, отметил Угольный.
"Наши срочники героически проявили себя при защите государственной границы. Но по мере того, как мы будем продвигаться вглубь Харьковской области, мы не сможем воспользоваться этим важным ресурсом", - подчеркнул он.
По его мнению, пока не стоит ждать активного рывка ВС РФ к Харькову, военные будут расширять зону контроля вблизи российской границы. Максимум, что возможно – еще один отвлекающий удар ВС РФ. Пока нет такого количества сил, чтобы совершать какие-то рывки с решительными целями, заключил собеседник издания.