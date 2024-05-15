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ВСУ атаковали Крым и приграничные регионы РФ ракетами и авиабомбами. ПВО уничтожила цели

ВСУ атаковали Крым и приграничные регионы РФ ракетами и авиабомбами. ПВО уничтожила цели - 15.05.2024 Украина.ру

ВСУ атаковали Крым и приграничные регионы РФ ракетами и авиабомбами. ПВО уничтожила цели

В ночь на 15 мая над Крымом системы ПВО сбили десять оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ

2024-05-15T09:56

2024-05-15T09:56

2024-05-15T09:56

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"Дежурными средствами ПВО десять оперативно-тактических ракет ATACMS были уничтожены над территорией Крымского полуострова", - сообщили в МО РФ.Над Белгородской областью уничтожили две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и девять беспилотных летательных аппаратов.Украина попыталась атаковать беспилотниками Курскую и Брянскую области. Пять БПЛА уничтожены над Курской областью и три БПЛА перехвачены над территорией Брянской области.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале уточнил детали атаки ВСУ на Крым. По его словам, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в районе улицы Федоровской. Никто не пострадал.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о пострадавших от украинской атаки. "По предварительной информации, пострадали двое мирных жителей. В поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом - два человека пострадали: у женщины ранение плеча, у мужчины – ожоги", - написал он.

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новости, россия, крым, белгородская область, вячеслав гладков, михаил развожаев, вооруженные силы украины, севастополь, курская область, брянская область, всу, atacms