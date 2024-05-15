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ВСУ атаковали Крым и приграничные регионы РФ ракетами и авиабомбами. ПВО уничтожила цели
ВСУ атаковали Крым и приграничные регионы РФ ракетами и авиабомбами. ПВО уничтожила цели - 15.05.2024 Украина.ру
ВСУ атаковали Крым и приграничные регионы РФ ракетами и авиабомбами. ПВО уничтожила цели
В ночь на 15 мая над Крымом системы ПВО сбили десять оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ
2024-05-15T09:56
2024-05-15T09:56
2024-05-15T09:56
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"Дежурными средствами ПВО десять оперативно-тактических ракет ATACMS были уничтожены над территорией Крымского полуострова", - сообщили в МО РФ.Над Белгородской областью уничтожили две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и девять беспилотных летательных аппаратов.Украина попыталась атаковать беспилотниками Курскую и Брянскую области. Пять БПЛА уничтожены над Курской областью и три БПЛА перехвачены над территорией Брянской области.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале уточнил детали атаки ВСУ на Крым. По его словам, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в районе улицы Федоровской. Никто не пострадал.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о пострадавших от украинской атаки. "По предварительной информации, пострадали двое мирных жителей. В поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом - два человека пострадали: у женщины ранение плеча, у мужчины – ожоги", - написал он.
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новости, россия, крым, белгородская область, вячеслав гладков, михаил развожаев, вооруженные силы украины, севастополь, курская область, брянская область, всу, atacms
Новости, Россия, Крым, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Михаил Развожаев, Вооруженные силы Украины, Севастополь, Курская область, Брянская область, ВСУ, ATACMS
ВСУ атаковали Крым и приграничные регионы РФ ракетами и авиабомбами. ПВО уничтожила цели
В ночь на 15 мая над Крымом системы ПВО сбили десять оперативно-тактических ракет ATACMS. Об этом сообщили в Минобороны РФ
"Дежурными средствами ПВО десять оперативно-тактических ракет ATACMS были уничтожены над территорией Крымского полуострова", - сообщили в МО РФ.
Над Белгородской областью уничтожили две противорадиолокационные ракеты HARM, две управляемые авиабомбы Hammer, два реактивных снаряда РСЗО "Ольха" и девять беспилотных летательных аппаратов.
Украина попыталась атаковать беспилотниками Курскую и Брянскую области. Пять БПЛА уничтожены над Курской областью и три БПЛА перехвачены над территорией Брянской области.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в своём телеграм-канале уточнил
детали атаки ВСУ на Крым. По его словам, обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в районе улицы Федоровской. Никто не пострадал.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал
о пострадавших от украинской атаки. "По предварительной информации, пострадали двое мирных жителей. В поселке Дубовое в результате прямого попадания снаряда загорелся частный жилой дом - два человека пострадали: у женщины ранение плеча, у мужчины – ожоги", - написал он.