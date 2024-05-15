Эксперт: Россия сохранила туман войны на Харьковском направлении - 15.05.2024 Украина.ру
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Эксперт: Россия сохранила туман войны на Харьковском направлении
Эксперт: Россия сохранила туман войны на Харьковском направлении - 15.05.2024 Украина.ру
Эксперт: Россия сохранила туман войны на Харьковском направлении
После занятия ряда населенных пунктов на Харьковском направлении, силы ВС РФ разделились на два тактических участка: район Липцев и район Волчанска. Обстановка там остается напряженной, и российскому командованию удается сохранять "туман войны"
2024-05-15T05:00
2024-05-15T05:00
новости
россия
война
харьков
харьковская область
вс рф
украина.ру
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин.ИНТЕРВЬЮ РОМАН АЛЕХИН: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напроломГлава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* оценил положение ВСУ на Харьковском направлении как критическое, отметив, что на этот участок фронта были брошены все возможные ресурсы."Ситуация на грани. Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет", - сказал он."Я использовал всё, что было": Буданов* оценил положение ВСУ на Харьковском направленииДепутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко считает, что происходящее сейчас на этом участке фронта - долгосрочная стратегия российского командования, направленная на то, чтобы загнать ВСУ одновременно в два "котла"."Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление - Днепр", - сказал Шевченко.Он уточнил, что выход ВС РФ к Днепропетровску является "точкой соприкосновения", где российские силы смогут отрезать две большие группировки ВСУ.Украинский депутат: ВС РФ готовят для ВСУ двойной котелТем временем американская газета Politico выпустила материал, в котором утверждается, что на фоне продвижения российских войск в Харьковской области украинское командование решило направить пять из десяти новых бригад ВСУ на защиту Киева.Также в материале уточняется, что такие "меры предосторожности" будут приняты из-за опасений Банковой, что российские военные "вновь подойдут к Киеву".Кроме того, в статье говорится, что боевые действия, которые происходят в Харьковской области, свидетельствуют о начале "решающего сражения", и если российским силам удастся взять Харьков, то готовность западных стран поддерживать Киев может дрогнуть.Начало "решающего сражения": американцы узнали, что Киев предпринял на фоне прорыва ВС РФВ воскресенье, 12 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения российской группировки войск "Север" освободили на Харьковском участке фронта населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Еще днем ранее там были освобождены села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.Уже несколько суток не спали: вэсэушник заявил о "шокирующей скорости продвижения" ВС РФНаступление российских военных продолжается. По последним данным Телеграм-канала "Архангел спецназа Z", ВС РФ активно штурмуют Волчанск, быстро прошли местный аэродром и закрепились на окраине в районе мясокомбината.В понедельник, 13 мая, Министерство обороны РФ опубликовало сообщение о том, что "подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области".Утром 14 мая Телеграм-канал "Военная хроника" сообщил, что "ряд украинских источников подтверждает, что "северная" группировка ВС РФ взяла Лукьянцы. Оттуда продолжает двигаться на Липцы. До этого села чуть более пяти километров. После взятия Липцев появится возможность рывка на Харьков по прямой".*Буданов внесен в список террористов и экстремистов.
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новости, россия, война, харьков, харьковская область, вс рф, украина.ру
Новости, Россия, война, Харьков, Харьковская область, ВС РФ, Украина.ру

Эксперт: Россия сохранила туман войны на Харьковском направлении

05:00 15.05.2024
 
© РИА Новости . Алексей Майшев/РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев/РИА Новости
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После занятия ряда населенных пунктов на Харьковском направлении, силы ВС РФ разделились на два тактических участка: район Липцев и район Волчанска. Обстановка там остается напряженной, и российскому командованию удается сохранять "туман войны"
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал социальный технолог и военный волонтер (Курск) Роман Алехин.
"Мы не стали развивать наступление в районе Волчанска. Мы там потихонечку продвигаемся. При этом до сих пор сохраняется туман войны. Никто до сих пор не понимает, открыли ли мы там второй фронт или только растягиваем силы и средства противника. Самое главное, что этого не понимает Украина", - отметил эксперт.
ИНТЕРВЬЮ РОМАН АЛЕХИН: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом
Глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов* оценил положение ВСУ на Харьковском направлении как критическое, отметив, что на этот участок фронта были брошены все возможные ресурсы.
"Ситуация на грани. Я использовал всё, что у нас было. К сожалению, у нас больше никого в резерве нет", - сказал он.
"Я использовал всё, что было": Буданов* оценил положение ВСУ на Харьковском направлении
Депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко считает, что происходящее сейчас на этом участке фронта - долгосрочная стратегия российского командования, направленная на то, чтобы загнать ВСУ одновременно в два "котла".
"Направление ударов России, скорее всего, по их логике военной, будет происходить именно с двух сторон. Это Белгородская области и в Харьков и далее на город Днепр (Днепропетровск). И со стороны Донецка: это Часов Яр, опять же, направление - Днепр", - сказал Шевченко.
Он уточнил, что выход ВС РФ к Днепропетровску является "точкой соприкосновения", где российские силы смогут отрезать две большие группировки ВСУ.
Украинский депутат: ВС РФ готовят для ВСУ двойной котел
Тем временем американская газета Politico выпустила материал, в котором утверждается, что на фоне продвижения российских войск в Харьковской области украинское командование решило направить пять из десяти новых бригад ВСУ на защиту Киева.
Также в материале уточняется, что такие "меры предосторожности" будут приняты из-за опасений Банковой, что российские военные "вновь подойдут к Киеву".
Кроме того, в статье говорится, что боевые действия, которые происходят в Харьковской области, свидетельствуют о начале "решающего сражения", и если российским силам удастся взять Харьков, то готовность западных стран поддерживать Киев может дрогнуть.
Начало "решающего сражения": американцы узнали, что Киев предпринял на фоне прорыва ВС РФ
В воскресенье, 12 мая, Минобороны РФ сообщило о том, что подразделения российской группировки войск "Север" освободили на Харьковском участке фронта населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. Еще днем ранее там были освобождены села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья.
Уже несколько суток не спали: вэсэушник заявил о "шокирующей скорости продвижения" ВС РФ
Наступление российских военных продолжается. По последним данным Телеграм-канала "Архангел спецназа Z", ВС РФ активно штурмуют Волчанск, быстро прошли местный аэродром и закрепились на окраине в районе мясокомбината.
В понедельник, 13 мая, Министерство обороны РФ опубликовало сообщение о том, что "подразделения группировки войск "Север" улучшили тактическое положение и нанесли поражение живой силе и технике подразделений 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое Харьковской области".
Утром 14 мая Телеграм-канал "Военная хроника" сообщил, что "ряд украинских источников подтверждает, что "северная" группировка ВС РФ взяла Лукьянцы. Оттуда продолжает двигаться на Липцы. До этого села чуть более пяти километров. После взятия Липцев появится возможность рывка на Харьков по прямой".
Вчера, 06:00
Наши будут делать иное: военный политолог рассказал, что ВС РФ приготовили для ВСУ под ХарьковомВС РФ активно продвигаются на Харьковском направлении, в том числе ведут бои в населенных пунктах Волчанск, Нескучное, Липцы и Веселое. Эксперты предсказывают, что если скорость атаки сохранится, то в ближайшее время Харьков будет освобожден
*Буданов внесен в список террористов и экстремистов.
 
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