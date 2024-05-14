https://ukraina.ru/20240514/1055056382.html

Саудовская Аравия: покушение, которого не было, и убийство, изменившее историю

Саудовская Аравия: покушение, которого не было, и убийство, изменившее историю - 14.05.2024 Украина.ру

Саудовская Аравия: покушение, которого не было, и убийство, изменившее историю

В последние дни Ближний Восток будоражили слухи о том, что в Эр-Рияде якобы состоялась попытка покушения на наследного принца Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда

2024-05-14T13:53

2024-05-14T13:53

2024-05-14T14:38

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саудовская аравия

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нефть

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В социальных сетях распространялась видеозапись некоего горящего автомобиля, а турецкие и израильские издания писали, что в результате взрыва этого автомобиля могли пострадать гвардейцы из личной охраны принца.Учитывая большую и важную роль, которую играет в мировой политике Мухаммед бен Салман Аль Сауд, эта тема вызывала естественное внимание. Однако на поверку история оказалась классическим информационным вбросом. Никаких доказательств реальности покушения нет, обстановка в королевстве и его столице спокойная, а видео опознали как фейк.Саудовский журналист Хусейн аль-Гави рассказал российским журналистам, что израильские аккаунты распространяли старую фальшивую видеозапись, чтобы отвлечь информационную повестку Ближнего Востока от ситуации вокруг возможного наступления подразделений ВС Израиля на Рафах.Эту версию трудно подтвердить, однако передовицы всех арабоязычных медиа действительно занимает тема трагедии в секторе Газа. А израильские медиа относятся к принцу без пиетета, потому что он защищает в конфликте палестинских арабов и проводит независимую внешнюю политику в интересах своей страны, которая не обязательно совпадают с интересами Вашингтона и Тель-Авива.Однако хотя никакого покушения, к счастью, не произошло, эта история дает нам повод вспомнить о реальных событиях, которые в свое время повлияли на судьбу нашего поколения. Хотя мы часто позволяем себе забывать, какой эффект могут производить подобные инциденты.25 марта 1975 года саудовский король Фейсал ибн Абдул-Азиз Аль Сауд был убит собственным племянником, который проходил обучение не у радикальных проповедников, а в лучших американских университетах.Этой трагедии предшествовал конфликт короля Фейсала и руководства Соединенных Штатов Америки, который вылился в драматичный бензиновый кризис и коснулся практически каждого западного обывателя.17 октября 1973 года, после того как коллективный Запад проспонсировал очередную израильскую войну с арабскими странами, саудовский лидер поддержал решение других государств — членов картеля Организации арабских стран — экспортеров нефти (ОАПЕК).Арабские нефтедобывающие государства прекратили продавать на мировых рынках свою нефть Соединенным Штатам Америки, а также другим союзникам Израиля – Великобритании, Канаде, Нидерландам, Японии. И после такого демарша черное золото мгновенно подорожало в четыре раза, а то и больше.Судя по всему, американские аналитики не просчитали такой вероятности развития событий. Они были готовы к нефтяному эмбарго западных стран со стороны непосредственных союзников СССР, которые противостояли Израилю, — например, Сирии и Египта.Такие объёмы нефти можно было компенсировать без особых проблем для мировых рынков. Но вот удара от саудитов, которые решили проводить политику без оглядки на сюзерена, у Ричарда Никсона явно не ожидали.Саудовская монархия по инерции воспринималась в Вашингтоне как младший региональный партнер, доставшийся американцам как бы по наследству после развала Британской колониальной империи.Во время правления короля Фейсала в королевстве резко выросла нефтедобыча — с 119,5 млн тонн нефти в 1966-м до 375,5 млн тонн нефти непосредственно в 1973 году, и в США думали, что ситуация на рынке останется стабильной.Однако Фейсал ибн Абдул-Азиз Аль Сауд повел себя независимо, протестуя против западной поддержки Израиля. И это чуть не подорвало всю западную экономику, которая лишилась своей черной крови.7 ноября 1973 года Никсон выступил перед Конгрессом со специальным посланием, призывая американцев меньше пользоваться автомобилями и ездить на низких скоростях, чтобы экономить горючее.Основные западные авиакомпании сократили количество внутренних рейсов. Весь американский образ жизни, как его было принято представлять в голливудском кинематографе, катился под откос в прямом смысле слова.Разорялись целые компании, которые еще вчера казались стабильными. Мощные американские автомобили стали вымирать, уступая экологическую нишу маленьким машинам японского производства – просто потому, что импортные японцы потребляли меньше бензина. А это стало началом упадка таких развитых производственных центров США, как Детройт – хотя сам процесс, разумеется, был небыстрым.Но зато происходящее принесло значительную выгоду Москве. Советская нефть пошла на экспорт в страдающую от жажды Европу по нефтепроводам – таким, как знаменитая "Дружба". Валютные доходы советского государства существенно выросли, что позволило вкладывать больше денег в народное хозяйство, науку, оборонную промышленность, освоение космоса, или закупать на том же Западе ходовой ширпотреб.Таким образом, легендарное брежневское благоденствие во многом складывалось за счет ближневосточного фактора. Хотя никакого сговора между СССР и Саудовским королевством, конечно, не было. Кризис спровоцировали сами США, которые упорно отказывали палестинцам в реализации их демократических прав, безоговорочно поддерживая Израиль. И нарвались на ответную реакцию нефтяных арабских стран.США покупали нефть во всем мире, но преодолевали кризис исключительно тяжело, а ближневосточные победы Израиля закончились вынужденной сдачей оккупированного Синайского полуострова.А два года спустя племянник Фейсала, ранее обучавшийся в университетах Сан-Франциско и Колорадо, предательски застрелил короля. И хотя точные причины теракта не вполне ясны, стоит отметить, что молодого человека задерживали в США с наркотиками. Молва арабской улицы и публикации в интернете утверждают, что это была американская месть за катастрофический нефтяной кризис, что является популярной теорией заговора.В любом случае последующие представители саудовского королевского дома, которые правили в восьмидесятые годы, активно сотрудничали с американской властью и в целом помогали ей контролировать ценовую политику на мировом рынке энергоносителей. Которая, как считается, во многом подорвала советскую экономику и сам Советский Союз, лишив его значительной части экспортных доходов от подешевевшей нефти.Но это было давно. Сегодняшняя Саудовская Аравия эпохи наследного принца Мухаммеда бен Салмана аль Сауда – независимая страна, хотя на Западе делали попытки нажимать на наследного принца через дело об убийстве журналиста Джамаля Хашогги.По итогам этого ничего не вышло. Ответственных за убийство Хашогги официально наказали, а американские политики все так же ищут расположения со стороны Мухаммеда бен Салмана. Хотя достается оно им сейчас далеко не всегда.

https://ukraina.ru/20240305/1053695931.html

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Александр Сокуренко

израиль, сша, запад, саудовская аравия, история ссср, эксклюзив, нефть