https://ukraina.ru/20240514/1055046741.html

Как Белоусов подготовит министерство войны с НАТО и как идёт наступление России на Харьков – Алёхин

Как Белоусов подготовит министерство войны с НАТО и как идёт наступление России на Харьков – Алёхин - 14.05.2024 Украина.ру

Как Белоусов подготовит министерство войны с НАТО и как идёт наступление России на Харьков – Алёхин

Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о военно-тактических и пропагандистских аспектах Харьковского направления, о вероятности открытия второго фронта

2024-05-14T08:03

2024-05-14T08:03

2024-05-14T08:03

россия

харьков

днепр

белоусов

сергей шойгу

нато

вооруженные силы украины

сво

спецоперация

видео

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Также он прокомментировал кадровые изменения в руководстве Министерства обороны РФ: 00:21 - Об открытии Харьковского направления и его перспективах.03:34 - Об обстановке на участке в районе города Волчанска и села Липцы.06:22 - О переброске резервов ВСУ из Часова Яра.09:37 - Об угрозе военных действий внутри Харькова.10:19 - О растягивании резервов на границе Курской и Сумской областей.12:50 - Об удобном направлении для выхода ВС России к Днепру.15:53 - Кадровые изменения в министерстве обороны: почему Сергея Шойгу заменили на Андрея Белоусова? 27:11 - О готовности к войне с НАТО.

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россия, харьков, днепр, белоусов, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, видео, технологии, днр, донбасс, конфликт, видео