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Как Белоусов подготовит министерство войны с НАТО и как идёт наступление России на Харьков – Алёхин
Как Белоусов подготовит министерство войны с НАТО и как идёт наступление России на Харьков – Алёхин - 14.05.2024 Украина.ру
Как Белоусов подготовит министерство войны с НАТО и как идёт наступление России на Харьков – Алёхин
Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о военно-тактических и пропагандистских аспектах Харьковского направления, о вероятности открытия второго фронта
2024-05-14T08:03
2024-05-14T08:03
2024-05-14T08:03
россия
харьков
днепр
белоусов
сергей шойгу
нато
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
видео
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Также он прокомментировал кадровые изменения в руководстве Министерства обороны РФ: 00:21 - Об открытии Харьковского направления и его перспективах.03:34 - Об обстановке на участке в районе города Волчанска и села Липцы.06:22 - О переброске резервов ВСУ из Часова Яра.09:37 - Об угрозе военных действий внутри Харькова.10:19 - О растягивании резервов на границе Курской и Сумской областей.12:50 - Об удобном направлении для выхода ВС России к Днепру.15:53 - Кадровые изменения в министерстве обороны: почему Сергея Шойгу заменили на Андрея Белоусова? 27:11 - О готовности к войне с НАТО.
россия
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Украина.ру
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Россия, Харьков, Днепр, Белоусов, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, Видео, технологии, ДНР, Донбасс, конфликт
Как Белоусов подготовит министерство войны с НАТО и как идёт наступление России на Харьков – Алёхин
Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о военно-тактических и пропагандистских аспектах Харьковского направления, о вероятности открытия второго фронта
Также он прокомментировал кадровые изменения в руководстве Министерства обороны РФ:
00:21 - Об открытии Харьковского направления и его перспективах.
03:34 - Об обстановке на участке в районе города Волчанска и села Липцы.
06:22 - О переброске резервов ВСУ из Часова Яра.
09:37 - Об угрозе военных действий внутри Харькова.
10:19 - О растягивании резервов на границе Курской и Сумской областей.
12:50 - Об удобном направлении для выхода ВС России к Днепру.
15:53 - Кадровые изменения в министерстве обороны: почему Сергея Шойгу заменили на Андрея Белоусова?
27:11 - О готовности к войне с НАТО.