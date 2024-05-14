Как Белоусов подготовит министерство войны с НАТО и как идёт наступление России на Харьков – Алёхин - 14.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240514/1055046741.html
Как Белоусов подготовит министерство войны с НАТО и как идёт наступление России на Харьков – Алёхин
Как Белоусов подготовит министерство войны с НАТО и как идёт наступление России на Харьков – Алёхин - 14.05.2024 Украина.ру
Как Белоусов подготовит министерство войны с НАТО и как идёт наступление России на Харьков – Алёхин
Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о военно-тактических и пропагандистских аспектах Харьковского направления, о вероятности открытия второго фронта
2024-05-14T08:03
2024-05-14T08:03
россия
харьков
днепр
белоусов
сергей шойгу
нато
вооруженные силы украины
сво
спецоперация
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055046610_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2deee29956bba78b3b1531c1aab9bcfe.jpg
Также он прокомментировал кадровые изменения в руководстве Министерства обороны РФ: 00:21 - Об открытии Харьковского направления и его перспективах.03:34 - Об обстановке на участке в районе города Волчанска и села Липцы.06:22 - О переброске резервов ВСУ из Часова Яра.09:37 - Об угрозе военных действий внутри Харькова.10:19 - О растягивании резервов на границе Курской и Сумской областей.12:50 - Об удобном направлении для выхода ВС России к Днепру.15:53 - Кадровые изменения в министерстве обороны: почему Сергея Шойгу заменили на Андрея Белоусова? 27:11 - О готовности к войне с НАТО.
россия
харьков
днепр
днр
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055046610_320:0:1280:720_1920x0_80_0_0_636a0e9f376665f65d6b48407392d9f2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
россия, харьков, днепр, белоусов, сергей шойгу, нато, вооруженные силы украины, сво, спецоперация, видео, технологии, днр, донбасс, конфликт, видео
Россия, Харьков, Днепр, Белоусов, Сергей Шойгу, НАТО, Вооруженные силы Украины, СВО, Спецоперация, Видео, технологии, ДНР, Донбасс, конфликт

Как Белоусов подготовит министерство войны с НАТО и как идёт наступление России на Харьков – Алёхин

08:03 14.05.2024
 
Читать в
Социальный технолог, военный волонтёр, общественный деятель Роман Алёхин в эфире Украина.ру рассказал о военно-тактических и пропагандистских аспектах Харьковского направления, о вероятности открытия второго фронта
Также он прокомментировал кадровые изменения в руководстве Министерства обороны РФ:
00:21 - Об открытии Харьковского направления и его перспективах.
03:34 - Об обстановке на участке в районе города Волчанска и села Липцы.
06:22 - О переброске резервов ВСУ из Часова Яра.
09:37 - Об угрозе военных действий внутри Харькова.
10:19 - О растягивании резервов на границе Курской и Сумской областей.
12:50 - Об удобном направлении для выхода ВС России к Днепру.
15:53 - Кадровые изменения в министерстве обороны: почему Сергея Шойгу заменили на Андрея Белоусова?
27:11 - О готовности к войне с НАТО.
 
РоссияХарьковДнепрБелоусовСергей ШойгуНАТОВооруженные силы УкраиныСВОСпецоперацияВидеотехнологииДНРДонбассконфликт
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:24Западные журналисты прогнозируют худшее развитие событий для Киева по результатам наступления ВС РФ
10:13"Боятся возмездия": военкомы с Западной Украины уезжают на ночь из Херсона
09:52Вучич объяснил визит Зеленской в Сербию
09:25Блинкен и другие американские чиновники приехали в Киев на фоне наступления ВС РФ
09:00Внезапный визит Блинкена, зверства ВСУ, меткие удары ВС РФ. Главное на Украине на утро 14 мая
08:37Теперь - эконом-класс. Как живут сегодня Пугачева, её супруг и другие обитатели замка в деревне Грязь
08:05Главное за ночь 14 мая
08:03Как Белоусов подготовит министерство войны с НАТО и как идёт наступление России на Харьков – Алёхин
08:00Ярослава Стецько: фюрер по мужу
07:42Где фортификации? Наступление ВС РФ вновь обнажило масштаб украинской коррупции
07:29Хроника энергетической войны. Газ для Европы из Норвегии, английская нефть в Арктике и Россия
07:19Кризис идеологизма
07:15Роман Алехин: Россия вонзила копье в ВСУ возле Харькова, но для победы в СВО ей придется идти напролом
07:08Зеленский станет обычным "ухилянтом". Украинские эксперты и политики о судьбе режима
07:03Дмитрий Голубовский: С фигурой Белоусова на посту главы Минобороны РФ согласны и патриоты, и рыночники
06:00Наши будут делать иное: военный политолог рассказал, что ВС РФ приготовили для ВСУ под Харьковом
05:45Били три часа по двум направлениям: эксперт рассказал о начале операции ВС РФ в Харьковской области
05:31"Не думаю, что ВСУ проспали": политолог о том, какую хитрость придумали ВС РФ для удара под Харьковом
05:15Эксперт рассказал, почему День Победы в СВО настанет, когда территория Украины войдет в состав России
05:02Самойлов: говорить о глубоком прорыве на Харьковском направлении преждевременно
Лента новостейМолния