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Пять бомб сбили на подлете к Белгороду: эксперт рассказал о первом применении авиации ВСУ под Харьковом

Пять бомб сбили на подлете к Белгороду: эксперт рассказал о первом применении авиации ВСУ под Харьковом - 14.05.2024 Украина.ру

Пять бомб сбили на подлете к Белгороду: эксперт рассказал о первом применении авиации ВСУ под Харьковом

Враг стянул в район Харькова все, что теоретически может достать до Белгорода: РСЗО "Вампир" и "Ольха", "Точка-У", даже советские "Грады". На днях противник впервые на Харьковском направлении применил авиацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-05-14T03:40

2024-05-14T03:40

2024-05-14T03:40

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авиабомбы

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На днях впервые на Харьковском направлении противник применил авиацию. Украинские штурмовики взлетели с аэродрома Мирогород под Полтавой, выпустив западный аналог корректируемых авиабомб. Российские ПВО сбили пять таких бомб на подлете к Белгороду, рассказал обозреватель.Российские ВКС ранее уже "обрабатывали" этот аэродром. Сейчас огневое воздействие на него будет усиливаться, также как и на аэродром возле Днепропетровска. Это две точки, с которых еще может работать украинская авиация, добавил он.Враг стянул в район Харькова все, что может достать до Белгорода. РСЗО "Вампир" и "Ольха", "Точка-У", даже советские "Грады". Только за сутки 10 мая российскими силами ПВО было сбито 37 реактивных снарядов "Вампира" и "Ольхи", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240513/1055033217.html

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