Пять бомб сбили на подлете к Белгороду: эксперт рассказал о первом применении авиации ВСУ под Харьковом - 14.05.2024 Украина.ру
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Пять бомб сбили на подлете к Белгороду: эксперт рассказал о первом применении авиации ВСУ под Харьковом
Пять бомб сбили на подлете к Белгороду: эксперт рассказал о первом применении авиации ВСУ под Харьковом - 14.05.2024 Украина.ру
Пять бомб сбили на подлете к Белгороду: эксперт рассказал о первом применении авиации ВСУ под Харьковом
Враг стянул в район Харькова все, что теоретически может достать до Белгорода: РСЗО "Вампир" и "Ольха", "Точка-У", даже советские "Грады". На днях противник впервые на Харьковском направлении применил авиацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-05-14T03:40
2024-05-14T03:40
новости
белгород
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полтава
геннадий алехин
александр сырский
всу
авиация
авиабомбы
белград
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На днях впервые на Харьковском направлении противник применил авиацию. Украинские штурмовики взлетели с аэродрома Мирогород под Полтавой, выпустив западный аналог корректируемых авиабомб. Российские ПВО сбили пять таких бомб на подлете к Белгороду, рассказал обозреватель.Российские ВКС ранее уже "обрабатывали" этот аэродром. Сейчас огневое воздействие на него будет усиливаться, также как и на аэродром возле Днепропетровска. Это две точки, с которых еще может работать украинская авиация, добавил он.Враг стянул в район Харькова все, что может достать до Белгорода. РСЗО "Вампир" и "Ольха", "Точка-У", даже советские "Грады". Только за сутки 10 мая российскими силами ПВО было сбито 37 реактивных снарядов "Вампира" и "Ольхи", резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240513/1055033217.html
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новости, белгород, харьков, полтава, геннадий алехин, александр сырский, всу, авиация, авиабомбы, белград, белгородская область, пво, обстрелы
Новости, Белгород, Харьков, Полтава, Геннадий Алехин, Александр Сырский, ВСУ, авиация, авиабомбы, Белград, Белгородская область, ПВО, обстрелы

Пять бомб сбили на подлете к Белгороду: эксперт рассказал о первом применении авиации ВСУ под Харьковом

03:40 14.05.2024
 
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ВСУ истребители самолет - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine
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Враг стянул в район Харькова все, что теоретически может достать до Белгорода: РСЗО "Вампир" и "Ольха", "Точка-У", даже советские "Грады". На днях противник впервые на Харьковском направлении применил авиацию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
На днях впервые на Харьковском направлении противник применил авиацию. Украинские штурмовики взлетели с аэродрома Мирогород под Полтавой, выпустив западный аналог корректируемых авиабомб. Российские ПВО сбили пять таких бомб на подлете к Белгороду, рассказал обозреватель.
Российские ВКС ранее уже "обрабатывали" этот аэродром. Сейчас огневое воздействие на него будет усиливаться, также как и на аэродром возле Днепропетровска. Это две точки, с которых еще может работать украинская авиация, добавил он.
"С огневыми средствами у ВСУ тоже все в порядке. Если за сутки звучит 14-я воздушная тревога, это говорит о том, что не все пусковые установки и склады с боеприпасами мы уничтожили. Враг пока сопротивляется", - подчеркнул Алехин.
Враг стянул в район Харькова все, что может достать до Белгорода. РСЗО "Вампир" и "Ольха", "Точка-У", даже советские "Грады". Только за сутки 10 мая российскими силами ПВО было сбито 37 реактивных снарядов "Вампира" и "Ольхи", резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра читайте на сайте Украина.ру
Роман Алехин интервью
Вчера, 14:42
Роман Алехин: Белоусов избавит Минобороны от солдафонства, чтобы Россия точно не боялась войны с НАТОНаше общество сейчас думает, как бойцы на фронте. "Дайте нам батю-генерала, который будет ездить на фронт и общаться с солдатами". Но это эмоции. Белоусов на посту министра обороны — это будет интересно, считает социальный технолог и военный волонтер Роман Алехин
 
НовостиБелгородХарьковПолтаваГеннадий АлехинАлександр СырскийВСУавиацияавиабомбыБелградБелгородская областьПВОобстрелы
 
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Заголовок открываемого материала
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03:50Пять бригад полного состава: эксперт раскрыл, почему Сырский перебросил под Харьков резервы ВСУ
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