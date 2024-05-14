https://ukraina.ru/20240514/1055027481.html

Били три часа по двум направлениям: эксперт рассказал о начале операции ВС РФ в Харьковской области

Били три часа по двум направлениям: эксперт рассказал о начале операции ВС РФ в Харьковской области - 14.05.2024 Украина.ру

Били три часа по двум направлениям: эксперт рассказал о начале операции ВС РФ в Харьковской области

10 мая после трехчасовой огневой подготовки тактические группы ротного и батальонного звена ВС РФ ударили на нескольких направлениях между Шебекино и Белгородом. Всего полоса фронта составила 35 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2024-05-14T05:45

2024-05-14T05:45

2024-05-14T05:45

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10 мая в 02:30 группировка войск "Север" ВС РФ (группировка "Запад" действует на Купянском участке) нанесла мощные огневые удары с помощью ВКС, РСЗО, артиллерии и "Искандеров" по двум основным направлениям, рассказал эксперт.Первое направление удара - от Шебекинского городского округа к Волчанску и Чугуеву. Второе направление - в районе международного пункта пропуска Гоптовка-Нехотеевка в Белгородском районе к населенным пунктам Липцы-Проходы-Дергачи, добавил обозреватель.Всего полоса фронта составила 35 километров. В этой полосе российские силы продвинулись на глубину в 10-15 километров и вошли в зону обеспечения ВСУ, указал он.Бои в населенных пунктах Стрелечья, Гатищи, Огурцово, Гоптовка, Пыльное, Русская Лозовая продолжались на протяжении всего дня 10 мая. Пока со стороны ВС РФ идет разведка боем, это маневрирование и нанесение фланговых ударов. Речи о широкомасштабном наступлении не идет, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240512/1054980784.html

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