https://ukraina.ru/20240514/1055027481.html
Били три часа по двум направлениям: эксперт рассказал о начале операции ВС РФ в Харьковской области
Били три часа по двум направлениям: эксперт рассказал о начале операции ВС РФ в Харьковской области - 14.05.2024 Украина.ру
Били три часа по двум направлениям: эксперт рассказал о начале операции ВС РФ в Харьковской области
10 мая после трехчасовой огневой подготовки тактические группы ротного и батальонного звена ВС РФ ударили на нескольких направлениях между Шебекино и Белгородом. Всего полоса фронта составила 35 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-05-14T05:45
2024-05-14T05:45
2024-05-14T05:45
новости
россия
белгород
чугуев
геннадий алехин
вкс
харьковская область
граница
белгородская область
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101823/26/1018232698_0:88:3126:1846_1920x0_80_0_0_c511674ca4a6ed31825153f3c23f22bb.jpg
10 мая в 02:30 группировка войск "Север" ВС РФ (группировка "Запад" действует на Купянском участке) нанесла мощные огневые удары с помощью ВКС, РСЗО, артиллерии и "Искандеров" по двум основным направлениям, рассказал эксперт.Первое направление удара - от Шебекинского городского округа к Волчанску и Чугуеву. Второе направление - в районе международного пункта пропуска Гоптовка-Нехотеевка в Белгородском районе к населенным пунктам Липцы-Проходы-Дергачи, добавил обозреватель.Всего полоса фронта составила 35 километров. В этой полосе российские силы продвинулись на глубину в 10-15 километров и вошли в зону обеспечения ВСУ, указал он.Бои в населенных пунктах Стрелечья, Гатищи, Огурцово, Гоптовка, Пыльное, Русская Лозовая продолжались на протяжении всего дня 10 мая. Пока со стороны ВС РФ идет разведка боем, это маневрирование и нанесение фланговых ударов. Речи о широкомасштабном наступлении не идет, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240512/1054980784.html
россия
белгород
чугуев
харьковская область
белгородская область
шебекино
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101823/26/1018232698_274:0:2853:1934_1920x0_80_0_0_64abadf4637a3f30eeabd85292270d8e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, белгород, чугуев, геннадий алехин, вкс, харьковская область, граница, белгородская область, наступление, вс рф, шебекино
Новости, Россия, Белгород, Чугуев, Геннадий Алехин, ВКС, Харьковская область, граница, Белгородская область, наступление, ВС РФ, Шебекино
Били три часа по двум направлениям: эксперт рассказал о начале операции ВС РФ в Харьковской области
10 мая после трехчасовой огневой подготовки тактические группы ротного и батальонного звена ВС РФ ударили на нескольких направлениях между Шебекино и Белгородом. Всего полоса фронта составила 35 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
10 мая в 02:30 группировка войск "Север" ВС РФ (группировка "Запад" действует на Купянском участке) нанесла мощные огневые удары с помощью ВКС, РСЗО, артиллерии и "Искандеров" по двум основным направлениям, рассказал эксперт.
Первое направление удара - от Шебекинского городского округа к Волчанску и Чугуеву. Второе направление - в районе международного пункта пропуска Гоптовка-Нехотеевка в Белгородском районе к населенным пунктам Липцы-Проходы-Дергачи, добавил обозреватель.
"Огневая подготовка атаки – это классический элемент военного искусства. Три часа били. После 05:00 наши тактические группы ротного и батальонного звена ударили на нескольких направлениях между Шебекино и Белгородом", - отметил Алехин.
Всего полоса фронта составила 35 километров. В этой полосе российские силы продвинулись на глубину в 10-15 километров и вошли в зону обеспечения ВСУ, указал он.
Бои в населенных пунктах Стрелечья, Гатищи, Огурцово, Гоптовка, Пыльное, Русская Лозовая продолжались на протяжении всего дня 10 мая. Пока со стороны ВС РФ идет разведка боем, это маневрирование и нанесение фланговых ударов. Речи о широкомасштабном наступлении не идет, резюмировал собеседник издания.