Били три часа по двум направлениям: эксперт рассказал о начале операции ВС РФ в Харьковской области - 14.05.2024 Украина.ру
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Били три часа по двум направлениям: эксперт рассказал о начале операции ВС РФ в Харьковской области
Били три часа по двум направлениям: эксперт рассказал о начале операции ВС РФ в Харьковской области - 14.05.2024 Украина.ру
Били три часа по двум направлениям: эксперт рассказал о начале операции ВС РФ в Харьковской области
10 мая после трехчасовой огневой подготовки тактические группы ротного и батальонного звена ВС РФ ударили на нескольких направлениях между Шебекино и Белгородом. Всего полоса фронта составила 35 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2024-05-14T05:45
2024-05-14T05:45
новости
россия
белгород
чугуев
геннадий алехин
вкс
харьковская область
граница
белгородская область
наступление
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10 мая в 02:30 группировка войск "Север" ВС РФ (группировка "Запад" действует на Купянском участке) нанесла мощные огневые удары с помощью ВКС, РСЗО, артиллерии и "Искандеров" по двум основным направлениям, рассказал эксперт.Первое направление удара - от Шебекинского городского округа к Волчанску и Чугуеву. Второе направление - в районе международного пункта пропуска Гоптовка-Нехотеевка в Белгородском районе к населенным пунктам Липцы-Проходы-Дергачи, добавил обозреватель.Всего полоса фронта составила 35 километров. В этой полосе российские силы продвинулись на глубину в 10-15 километров и вошли в зону обеспечения ВСУ, указал он.Бои в населенных пунктах Стрелечья, Гатищи, Огурцово, Гоптовка, Пыльное, Русская Лозовая продолжались на протяжении всего дня 10 мая. Пока со стороны ВС РФ идет разведка боем, это маневрирование и нанесение фланговых ударов. Речи о широкомасштабном наступлении не идет, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240512/1054980784.html
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новости, россия, белгород, чугуев, геннадий алехин, вкс, харьковская область, граница, белгородская область, наступление, вс рф, шебекино
Новости, Россия, Белгород, Чугуев, Геннадий Алехин, ВКС, Харьковская область, граница, Белгородская область, наступление, ВС РФ, Шебекино

Били три часа по двум направлениям: эксперт рассказал о начале операции ВС РФ в Харьковской области

05:45 14.05.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения артиллерийских подразделений на Сергеевском полигоне в Приморском крае
Учения артиллерийских подразделений на Сергеевском полигоне в Приморском крае - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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10 мая после трехчасовой огневой подготовки тактические группы ротного и батальонного звена ВС РФ ударили на нескольких направлениях между Шебекино и Белгородом. Всего полоса фронта составила 35 километров. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру живущий в Белгороде военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
10 мая в 02:30 группировка войск "Север" ВС РФ (группировка "Запад" действует на Купянском участке) нанесла мощные огневые удары с помощью ВКС, РСЗО, артиллерии и "Искандеров" по двум основным направлениям, рассказал эксперт.
Первое направление удара - от Шебекинского городского округа к Волчанску и Чугуеву. Второе направление - в районе международного пункта пропуска Гоптовка-Нехотеевка в Белгородском районе к населенным пунктам Липцы-Проходы-Дергачи, добавил обозреватель.
"Огневая подготовка атаки – это классический элемент военного искусства. Три часа били. После 05:00 наши тактические группы ротного и батальонного звена ударили на нескольких направлениях между Шебекино и Белгородом", - отметил Алехин.
Всего полоса фронта составила 35 километров. В этой полосе российские силы продвинулись на глубину в 10-15 километров и вошли в зону обеспечения ВСУ, указал он.
Бои в населенных пунктах Стрелечья, Гатищи, Огурцово, Гоптовка, Пыльное, Русская Лозовая продолжались на протяжении всего дня 10 мая. Пока со стороны ВС РФ идет разведка боем, это маневрирование и нанесение фланговых ударов. Речи о широкомасштабном наступлении не идет, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Полковник Геннадий Алехин: Россия под Харьковом сделала первый шаг, чтобы за лето отрезать ВСУ от Днепра читайте на сайте Украина.ру
Алексей Живов интервью - РИА Новости, 1920, 12.05.2024
12 мая, 15:25
Алексей Живов: Россия дала Западу предпоследний шанс, чтобы решить кровавое уравнение для разгрома ВСУ Самым дурным признаком того, что человечество движется к ядерной войне, станет проведение нами полноценных ядерных учений, когда мы запустим ракету по какому-то полигону и там ее взорвем (осуществим ядерный взрыв). Это и будет последнее китайское предупреждение. После этого – война
 
НовостиРоссияБелгородЧугуевГеннадий АлехинВКСХарьковская областьграницаБелгородская областьнаступлениеВС РФШебекино
 
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Заголовок открываемого материала
06:00Наши будут делать иное: военный политолог рассказал, что ВС РФ приготовили для ВСУ под Харьковом
05:45Били три часа по двум направлениям: эксперт рассказал о начале операции ВС РФ в Харьковской области
05:31"Не думаю, что ВСУ проспали": политолог о том, какую хитрость придумали ВС РФ для удара под Харьковом
05:15Эксперт рассказал, почему День Победы в СВО настанет, когда территория Украины войдет в состав России
05:02Самойлов: говорить о глубоком прорыве на Харьковском направлении преждевременно
04:45Военный политолог о том, как ВС РФ устроили ВСУ "вилку", чтобы ударить в тыл Купянской группировке
04:30Алексей Самойлов о том, как ВС РФ после взятия Волчанска возьмут в "клещи" ВСУ в Купянске и Чугуеве
04:15ВСУ не кричат о "минных перемогах": Алексей Самойлов сообщил о продвижении армии РФ под Харьковом
04:00Военно-политический обозреватель раскрыл, почему Франция и Германия не хотят "раздевать" армии ради ВСУ
03:50Пять бригад полного состава: эксперт раскрыл, почему Сырский перебросил под Харьков резервы ВСУ
03:40Пять бомб сбили на подлете к Белгороду: эксперт рассказал о первом применении авиации ВСУ под Харьковом
03:30Именно оттуда били по Белгороду: эксперт объяснил, почему ВС РФ ударили по ВСУ от Липцов до Волчанска
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03:00"Вампир", "Ольха", "Точка-У" и советские "Грады": Алехин рассказал, из чего ВСУ обстреливают Белгородчину
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