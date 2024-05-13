Россия готова к противостоянию с Западом – Лавров
11:35 13.05.2024 (обновлено: 12:03 13.05.2024)
Если Запад хочет биться на поле боя в ситуации вокруг Украины, то Россия к этому готова, заявил в понедельник 13 мая Сергей Лавров в Совете Федерации, где профильный комитет проведет консультации по его переназначению на пост главы министра иностранных дел России
"Это их право, если хотят на поле боя - будет на поле боя", - приводит его слова РИА Новости.
Помимо этого, Лавров напомнил, что Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам по урегулированию украинского кризиса, но с учётом текущей реальности. Обсуждая предстоящий саммит мира, он заявил, что эта страна как место проведения мирных переговоров, в том числе по Украине, уже не годится.
Ранее Лавров объяснил, как Швейцария заманивает страны обсудить "формулу Зеленского".
Напомним, саммит в Швейцарии с обсуждением "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского пройдет 15–16 июня, участие представителей Москвы на нем не анонсировалось.
10 мая, 12:36Reuters: саммит мира по Украине толкает нейтральную Швейцарию в объятия ЗападаПредстоящий "саммит мира" по Украине, который якобы является самой амбициозной заявкой нейтральной Швейцарии на роль посредника в крупном конфликте, на самом деле демонстрирует, как интересы Берна в сфере экономики и безопасности все больше совпадают с интересами Запада. Об этом 10 мая пишет Reuters