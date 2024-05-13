Россия готова к противостоянию с Западом – Лавров - 13.05.2024 Украина.ру
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Россия готова к противостоянию с Западом – Лавров
Россия готова к противостоянию с Западом – Лавров - 13.05.2024 Украина.ру
Россия готова к противостоянию с Западом – Лавров
Если Запад хочет биться на поле боя в ситуации вокруг Украины, то Россия к этому готова, заявил в понедельник 13 мая Сергей Лавров в Совете Федерации, где профильный комитет проведет консультации по его переназначению на пост главы министра иностранных дел России
2024-05-13T11:35
2024-05-13T12:03
новости
россия
украина
запад
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совет федерации
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Помимо этого, Лавров напомнил, что Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам по урегулированию украинского кризиса, но с учётом текущей реальности. Обсуждая предстоящий саммит мира, он заявил, что эта страна как место проведения мирных переговоров, в том числе по Украине, уже не годится.Ранее Лавров объяснил, как Швейцария заманивает страны обсудить "формулу Зеленского".Напомним, саммит в Швейцарии с обсуждением "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского пройдет 15–16 июня, участие представителей Москвы на нем не анонсировалось.
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новости, россия, украина, запад, сергей лавров, совет федерации, война, сво
Новости, Россия, Украина, Запад, Сергей Лавров, Совет Федерации, война, СВО

Россия готова к противостоянию с Западом – Лавров

11:35 13.05.2024 (обновлено: 12:03 13.05.2024)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкИнтервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 13.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Если Запад хочет биться на поле боя в ситуации вокруг Украины, то Россия к этому готова, заявил в понедельник 13 мая Сергей Лавров в Совете Федерации, где профильный комитет проведет консультации по его переназначению на пост главы министра иностранных дел России
"Это их право, если хотят на поле боя - будет на поле боя", - приводит его слова РИА Новости.
Помимо этого, Лавров напомнил, что Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам по урегулированию украинского кризиса, но с учётом текущей реальности. Обсуждая предстоящий саммит мира, он заявил, что эта страна как место проведения мирных переговоров, в том числе по Украине, уже не годится.
Ранее Лавров объяснил, как Швейцария заманивает страны обсудить "формулу Зеленского".
Напомним, саммит в Швейцарии с обсуждением "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского пройдет 15–16 июня, участие представителей Москвы на нем не анонсировалось.
Швейцария флаг
10 мая, 12:36
Reuters: саммит мира по Украине толкает нейтральную Швейцарию в объятия ЗападаПредстоящий "саммит мира" по Украине, который якобы является самой амбициозной заявкой нейтральной Швейцарии на роль посредника в крупном конфликте, на самом деле демонстрирует, как интересы Берна в сфере экономики и безопасности все больше совпадают с интересами Запада. Об этом 10 мая пишет Reuters
 
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