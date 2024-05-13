https://ukraina.ru/20240513/1055028462.html

Россия готова к противостоянию с Западом – Лавров

Россия готова к противостоянию с Западом – Лавров - 13.05.2024 Украина.ру

Россия готова к противостоянию с Западом – Лавров

Если Запад хочет биться на поле боя в ситуации вокруг Украины, то Россия к этому готова, заявил в понедельник 13 мая Сергей Лавров в Совете Федерации, где профильный комитет проведет консультации по его переназначению на пост главы министра иностранных дел России

2024-05-13T11:35

2024-05-13T11:35

2024-05-13T12:03

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Помимо этого, Лавров напомнил, что Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам по урегулированию украинского кризиса, но с учётом текущей реальности. Обсуждая предстоящий саммит мира, он заявил, что эта страна как место проведения мирных переговоров, в том числе по Украине, уже не годится.Ранее Лавров объяснил, как Швейцария заманивает страны обсудить "формулу Зеленского".Напомним, саммит в Швейцарии с обсуждением "формулы мира" президента Украины Владимира Зеленского пройдет 15–16 июня, участие представителей Москвы на нем не анонсировалось.

https://ukraina.ru/20240510/1055002492.html

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новости, россия, украина, запад, сергей лавров, совет федерации, война, сво