https://ukraina.ru/20231112/1050962391.html
Эксперт описал сценарий, когда на выборы президента США от демократов пойдет жена Обамы
Эксперт описал сценарий, когда на выборы президента США от демократов пойдет жена Обамы - 12.11.2023 Украина.ру
Эксперт описал сценарий, когда на выборы президента США от демократов пойдет жена Обамы
Мишель Обама, супруга экс-президента США Барака Обамы может побороться за кресло главы Белого дома в 2024 году. При каких условиях это может произойти, в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Александр Каргин
2023-11-12T15:36
2023-11-12T15:36
2023-11-12T15:36
новости
сша
президентские выборы
мишель обама
александр каргин
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Мишель Обама - единственный шанс на предстоящих выборах для связанных с Демпартией мультимиллиардеров, полагает Каргин."Но тут загвоздка в том, что Мишель — жена 44-го президента-демократа США Обамы, который поставил во главу страны Байдена. Будет странно, если Обама выдвинет свою супругу вместо своего ставленника нынешнего лидера", - сказал он.По его словам, если Джо Байден выйдет из гонки, то кандидатом от демократов вполне может стать супруга Обамы. Полный текст интервью читайте здесь.
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, президентские выборы, мишель обама, александр каргин
Новости, США, президентские выборы, Мишель Обама, Александр Каргин
Эксперт описал сценарий, когда на выборы президента США от демократов пойдет жена Обамы
Мишель Обама, супруга экс-президента США Барака Обамы может побороться за кресло главы Белого дома в 2024 году. При каких условиях это может произойти, в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Александр Каргин
Мишель Обама - единственный шанс на предстоящих выборах для связанных с Демпартией мультимиллиардеров, полагает Каргин.
"Но тут загвоздка в том, что Мишель — жена 44-го президента-демократа США Обамы, который поставил во главу страны Байдена. Будет странно, если Обама выдвинет свою супругу вместо своего ставленника нынешнего лидера", - сказал он.
По его словам, если Джо Байден выйдет из гонки, то кандидатом от демократов вполне может стать супруга Обамы.
Полный текст интервью читайте здесь
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