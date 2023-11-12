https://ukraina.ru/20231112/1050962391.html

Эксперт описал сценарий, когда на выборы президента США от демократов пойдет жена Обамы

Эксперт описал сценарий, когда на выборы президента США от демократов пойдет жена Обамы - 12.11.2023 Украина.ру

Эксперт описал сценарий, когда на выборы президента США от демократов пойдет жена Обамы

Мишель Обама, супруга экс-президента США Барака Обамы может побороться за кресло главы Белого дома в 2024 году. При каких условиях это может произойти, в интервью изданию Украина.ру рассказал американист, политолог Александр Каргин

2023-11-12T15:36

2023-11-12T15:36

2023-11-12T15:36

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сша

президентские выборы

мишель обама

александр каргин

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Мишель Обама - единственный шанс на предстоящих выборах для связанных с Демпартией мультимиллиардеров, полагает Каргин."Но тут загвоздка в том, что Мишель — жена 44-го президента-демократа США Обамы, который поставил во главу страны Байдена. Будет странно, если Обама выдвинет свою супругу вместо своего ставленника нынешнего лидера", - сказал он.По его словам, если Джо Байден выйдет из гонки, то кандидатом от демократов вполне может стать супруга Обамы. Полный текст интервью читайте здесь.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, президентские выборы, мишель обама, александр каргин