С такими деньгами фронт не удержат: политолог рассказал, почему США посадили Украину "на сухой паек"
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© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Операція об'єднаних сил
Выделенных для Украины средств слишком мало, их не хватит на поддержку фронта. Вашингтон сознательно посадил Киев на "сухой паек" и до президентских выборов будет сознательно на нем держать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
В отличие от предыдущих пакетов помощи Украине, новый пакет на 61 млрд долларов будет "размазан" на длительный срок. Но не стоит думать, что с его помощью Украина перейдет в новое наступление, рассказал политолог.
Этот пакет помощи Украине не могли не дать в свете приближающейся президентской кампании действующего президента США Джо Байдена. Но в целом у Америки всегда были возможности дать денег Киеву, добавил он.
"Это большой миф, что в результате внутрипартийной борьбы в Штатах Киев якобы остался без средств. Хотели бы помочь Украине, они бы сделала это. Вашингтон сознательно посадил Киев на сухой паек и до президентских выборов будет сознательно его на этом сухом пайке держать", - отметил Скоробогатый.
Во всей этой истории удивляет небольшое количество денег, которое дали Украине. Если их дали на поддержку фронта, то этого недостаточно. С такими деньгами Украина фронт не удержит. Возможно, США рассчитывают, что кроме них деньги даст и Европа, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру
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