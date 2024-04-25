https://ukraina.ru/20240425/1054689951.html

С такими деньгами фронт не удержат: политолог рассказал, почему США посадили Украину "на сухой паек"

С такими деньгами фронт не удержат: политолог рассказал, почему США посадили Украину "на сухой паек" - 25.04.2024 Украина.ру

С такими деньгами фронт не удержат: политолог рассказал, почему США посадили Украину "на сухой паек"

Выделенных для Украины средств слишком мало, их не хватит на поддержку фронта. Вашингтон сознательно посадил Киев на "сухой паек" и до президентских выборов будет сознательно на нем держать. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-04-25T04:40

2024-04-25T04:40

2024-04-25T04:40

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В отличие от предыдущих пакетов помощи Украине, новый пакет на 61 млрд долларов будет "размазан" на длительный срок. Но не стоит думать, что с его помощью Украина перейдет в новое наступление, рассказал политолог.Этот пакет помощи Украине не могли не дать в свете приближающейся президентской кампании действующего президента США Джо Байдена. Но в целом у Америки всегда были возможности дать денег Киеву, добавил он.Во всей этой истории удивляет небольшое количество денег, которое дали Украине. Если их дали на поддержку фронта, то этого недостаточно. С такими деньгами Украина фронт не удержит. Возможно, США рассчитывают, что кроме них деньги даст и Европа, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240423/1054673458.html

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новости, украина, киев, сша, пётр скоробогатый, джо байден, всу, деньги, военная помощь, выборы, европа, финансирование