Кризис бандеровского режима: Колташов о деньгах США для Украины и последнем шансе для Европы - 25.04.2024 Украина.ру
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Кризис бандеровского режима: Колташов о деньгах США для Украины и последнем шансе для Европы
Кризис бандеровского режима: Колташов о деньгах США для Украины и последнем шансе для Европы - 25.04.2024 Украина.ру
Кризис бандеровского режима: Колташов о деньгах США для Украины и последнем шансе для Европы
Экономист, директор института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру оценил значение БАМа в борьбе с антироссийскими санкциями, объяснил, за чей... Украина.ру, 25.04.2024
2024-04-25T16:36
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сша
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кризис
запад
сво
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Экономист, директор института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру оценил значение БАМа в борьбе с антироссийскими санкциями, объяснил, за чей счёт экономика США до сих пор остаётся на плаву и рассказал о том, какие глобальные изменения ждут мировую экономику в ближайшее время. 00:34 - о юбилее Байкало-Амурской магистрали: советском проекте, который спас Россию от санкций;04:30 - о новых траншах США для Украины;08:48 - Почему НАТО воюет с Россией, но члены Альянса не могут договориться друг с другом;15:14 - глобальные экономические изменения: чего стоит бояться Западу?
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видео, украина, россия, сша, нато, кризис, запад, сво, спецоперация, видео
Видео, Украина, Россия, США, НАТО, кризис, Запад, СВО, Спецоперация

Кризис бандеровского режима: Колташов о деньгах США для Украины и последнем шансе для Европы

16:36 25.04.2024
 
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Экономист, директор института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру оценил значение БАМа в борьбе с антироссийскими санкциями, объяснил, за чей счёт экономика США до сих пор остаётся на плаву и рассказал о том, какие глобальные изменения ждут мировую экономику в ближайшее время.

00:34 - о юбилее Байкало-Амурской магистрали: советском проекте, который спас Россию от санкций;
04:30 - о новых траншах США для Украины;
08:48 - Почему НАТО воюет с Россией, но члены Альянса не могут договориться друг с другом;
15:14 - глобальные экономические изменения: чего стоит бояться Западу?
 
ВидеоУкраинаРоссияСШАНАТОкризисЗападСВОСпецоперация
 
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