https://ukraina.ru/20240425/1054729078.html

Кризис бандеровского режима: Колташов о деньгах США для Украины и последнем шансе для Европы

Кризис бандеровского режима: Колташов о деньгах США для Украины и последнем шансе для Европы - 25.04.2024 Украина.ру

Кризис бандеровского режима: Колташов о деньгах США для Украины и последнем шансе для Европы

Экономист, директор института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру оценил значение БАМа в борьбе с антироссийскими санкциями, объяснил, за чей... Украина.ру, 25.04.2024

2024-04-25T16:36

2024-04-25T16:36

2024-04-25T16:36

видео

украина

россия

сша

нато

кризис

запад

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/04/19/1054728956_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_6662e813273a60615aa6bf047acb1a4a.jpg

Экономист, директор института нового общества Василий Колташов в эфире Украина.ру оценил значение БАМа в борьбе с антироссийскими санкциями, объяснил, за чей счёт экономика США до сих пор остаётся на плаву и рассказал о том, какие глобальные изменения ждут мировую экономику в ближайшее время. 00:34 - о юбилее Байкало-Амурской магистрали: советском проекте, который спас Россию от санкций;04:30 - о новых траншах США для Украины;08:48 - Почему НАТО воюет с Россией, но члены Альянса не могут договориться друг с другом;15:14 - глобальные экономические изменения: чего стоит бояться Западу?

украина

россия

сша

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, украина, россия, сша, нато, кризис, запад, сво, спецоперация, видео