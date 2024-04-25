https://ukraina.ru/20240425/1054725289.html

Крепостные не должны покидать хозяев. Готовы ли украинские "воины на удалёнке" к настоящей войне

Крепостные не должны покидать хозяев. Готовы ли украинские "воины на удалёнке" к настоящей войне - 25.04.2024 Украина.ру

Крепостные не должны покидать хозяев. Готовы ли украинские "воины на удалёнке" к настоящей войне

МИД Украины запретил оказывать за границей все консульских услуги мужчинам призывного возраста от 18 до 60 лет. Письмо с подписью первого заместителя министра Андрея Сибиги вчера опубликовало украинское издание "Зеркало недели".

2024-04-25T18:15

2024-04-25T18:15

2024-04-25T18:15

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Речь идет о запрете не только на переоформление загранпаспорта, но и на оказание всех консульских услуг. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба так прокомментировал это решение: "Если эти люди считают, что кто-то там, далеко на фронте, воюет и отдает свои жизни за это государство, а кто-то посидит за границей, но при этом будет получать услуги от этого государства, так это не работает. Нахождение за границей не освобождает гражданина от обязанностей перед родиной". В Варшаве уже образовались огромные очереди на оформление документов. Впрочем, в Польше еще с января были трудности с оформлением паспорта – не было свободных окон. Украинские граждане готовились к ограничению консульских услуг. Эксперты поделились своими эмоциями и мнениями в соцсетях.Журналист Диана ПанченкоИрония судьбы.Самое смешное в этой ситуации - это то, что за войну больше всего топили уехавшие. Было удобно сидеть где-то, попу греть на пособиях и рассказывать людям на Украине, как они должны побеждать Россию. Как нужно ненавидеть русских. Именно они создавали основной информационный фон. Но тут вдруг "внезапно" Украина отказывает им в предоставлении консульских услуг и предлагает прекрасную возможность вернуться в страну и умереть. Сердце мне подсказывает, что героев не найдётся. И вот у этих извечных "воинов на удаленке" и "победителей России на клавиатуре" остаётся 2 пути: 1. Надеяться на максимально быстрый проигрыш (или потерю государственности) Украиной… 2. Бежать в Россию и слёзно просить там гражданство… "От любви до ненависти…" - как говорится. Как иронична жизнь.Общественный деятель Татьяна ПопСпикер Совфеда Валентина Матвиенко в интервью РИА Новости несколько охладила уже устоявшиеся в соцсетях настроение по поводу Киева. "Признать Украину государством-террористом невозможно, так как это не соответствует международному праву", - сообщила она.А вот киевский режим, по ее словам, безусловно, террористический. Как и СБУ, которую как раз-таки следует наделить статусом террористической организации. Сказано это, конечно, в контексте терактов против России, но можно и продолжить аналогию. Террористы, как известно, берут заложников. И в данном случае, это население Украины.Про новую моГилизацию внутри страны уже много писала, не буду повторяться. Для тех, кто смог улизнуть, Киев подготовил подарок уже вне страны – теперь фиг они оформят или продлят паспорта и другие документы без возврата в крепкие объятья военкомата. Ну и чтобы уж совсем "никто не ушел обиженным", появилась новость, что женщину-инвалида осудили за фиктивный брак с военнообязанным, которого она попыталась спасти, вывезя из страны. Так что если мужики в прямом смысле слова оказались в прицеле террористического режима, то в женщинах пока прокачивают стокгольмский синдром. А там, глядишь, тоже погонят прикрывать тушку Зеленского, пока он будет требовать от кураторов вертолет в нейтральную страну и паспорт на новое имя.Политик Дмитрий ВасилецМИД Зеленского ожидаемо прекратил осуществление консульских действий в отношении мужчин призывного возраста. Фактически, теперь украинец от 18 до 60 лет, не вправе получить от украинского консульства ничего, ни загранпаспорт, ни доверенность, ни заверить документы....Теперь в рамках нового указа Зеленского "о рабстве мужчин от 18 до 60-ти", свои функции как государство Украина Зеленского отказывается выполнять. Это и не удивительно, с 2014-го государство "Украина" перестало существовать как независимое, отказ от выполнения своих функций перед своими гражданами ─ это начало полного уничтожения государственности.Политический эксперт Юрий РоманенкоУкраина - лидер в мире по вымиранию населения. Люди для Украины на вес золота.Что делает наше великое государство? Оно посылает в пешее эротическое путешествие миллионы особей мужского пола, отказав в выдаче документов без регистрации в ТЦК. И дураку ясно, что если люди оказались за границей, то им нафиг не нужна та ТЦК. Но важно другое. Государство в очередной раз продемонстрировало, что оно служит ради интересов нескольких сословий, которые стригут лохов. Ведь и дураку ясно, что эта консульская политика ничего кроме обилечивания не преследует. Обилечивает мафия, что паразитирует на контроле над государственными институтами.Очень похоже на то, что мафия в принципе не особо верит в будущее Украины, потому пытается срубать хоть что-то здесь и сейчас. Финал этой аферы очевиден - миллионы людей получат ВНЖ, а потом гражданство других стран, поступления от заробитчан уже падают, в конце концов, упадут еще на несколько порядков, потому что целые семьи выехали за границу и мотивации слать деньги сюда теряют смысл. Поддерживать это государство из-за границы в контексте коррупционного маразма выглядит просто бредом. Зачем тратить деньги на поддержку ЗСУ, если теперь нужно тратить деньги на поиск юридических решений. Многие и перестанут. Таким образом на лицо акт самокастрации, перетекающий в акт самочетвертования. Вторую Украинскую республику погубила алчность, граничащая с тупостью.Украинский политик Дмитрий ПоповМИД Украины объявил о том, что с 23 апреля прекращает предоставлять консульские услуги мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет, находящимся за границей.Что ж, логично предположить, что для большей части граждан, которые сейчас находятся за рубежом, такое "правовое" решение послужит дополнительной официальной причиной для получения статуса беженцев, а также дополнительным пинком к смене гражданства, причем даже для тех, кто до сего момента об этом и не помышлял.Следующим шагом считаю целесообразным отобрать у мужчин в той же возрастной категории внутренние паспорта, ибо крепостные не должны покидать пределы своего колхоза без особого распоряжения партии и правительства…Политик Олег ЦаревУкраинский закон об ужесточении мобилизации вступит в силу 16 мая. С момента его принятия Радой в консульских отделах разных стран смертоубийство. Скоро для оформления документов украинцам придется предъявлять военные билеты. ... Многим в предоставлении услуг откажут. Чем им это грозит? Нелегальным статусом и депортацией в случае его выявления. Такие мужчины не смогут, например, устроиться на легальную работу. Для оформления ряда жизненно важных документов украинцам придется ехать на Украину, а это почти со стопроцентной вероятностью грозит мобилизацией. Какой у людей выход? Максимально быстро получать вид на жительство или второе гражданство, что бы иметь хоть какие-то легальные документы для проживания вне Украины. Большая часть из примерно 6,3 млн уехавших за границу украинцев (эту цифру давал комиссар ООН в начале года) может на родину не вернуться. Украина проиграла борьбу за своих граждан. Но ее может выиграть Россия. Почему бы России не предложить убежище украинцам, которые не хотят воевать? Раз эти люди покинули Украину при первой возможности, не вернулись и всячески пытаются избежать мобилизации, можно с уверенностью говорить о том, что умирать за Родину они не хотят. Они могут не быть сторонниками России, но и ярыми сторонниками Зеленского и ВСУ их назвать сложно. В избирательных кампаниях есть колеблющиеся граждане, за которых разгорается самая острая борьба. Так вот у нас есть все шансы склонить этих людей на свою сторону. Это не даст Зеленскому пополнить ряды ВСУ. Это даст возможность воссоединиться семьям, которые разделены войной – многие женщины и дети не выезжают в Европу, но приехали бы в Россию. Очевидно, что для этого надо самым тщательным образом проверять каждого, кто приезжает в Россию. Но славяне, русские бесценны. Надо бережно относиться к людям. Не допускать ошибок. Не отправлять назад всех, лишь бы не разбираться. И здесь мы подходим к проблеме, по которой я получаю десятки обращений: украинцев не пускают в Россию, массово разворачивают в Шереметьево. С 16 октября Россия "временно ограничила въезд" для граждан Украины, разрешив въезжать в страну только через КПП в аэропорту Шереметьево и автомобильный пункт пропуска "Виентули — Лудонка" в Псковской обл на границе с Латвией, который в тот же день латвийские власти закрыли. В Шереметьево всех людей с украинскими паспортами отправляют на тщательную проверку, включая беседу и проверку телефонов/ноутбуков. Судя по обращениям, большая часть мужчин по итогу признается "нежелательными гражданами в РФ" и отправляется вон из страны.Проверки, безусловно, оправданы. Конечно, не хочется запустить в Россию новых диверсантов. Но одновременно неправильно закрывать дверь перед носом искренних симпатиков. Я призываю тщательнее проверять въезжающих украинцев, с тем, чтобы уменьшить количество отказов, сделанных по ошибке. Как это сделать, я не знаю. Возможно, надо придумать какой-то центр, где люди ждали бы итогов проверок в человеческих условиях. Может быть и проверки проводились бы спокойнее и позволяли бы пускать в страну больше русских и славян.Возможно, надо организовать контроль за дальнейшим нахождением прибывших в России — проживание по определенным адресам, отметки в милиции. Что наверняка нужно, так это ввести процедуру апелляции — обжалования отказа. Сейчас если отказали, то судя по всему — навсегда, и с этим ничего нельзя сделать. Знаю, что люди подают в суды, но о позитивной практике не знаю. Может есть и другие способы, но главное — не терять русских.

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