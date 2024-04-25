https://ukraina.ru/20240425/1054715699.html

Песков загадочно ответил на изъятие активов РФ и поставки оружия Киеву

Песков загадочно ответил на изъятие активов РФ и поставки оружия Киеву - 25.04.2024 Украина.ру

Песков загадочно ответил на изъятие активов РФ и поставки оружия Киеву

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 апреля не стал раскрывать журналистам возможные ответные меры за изъятие российских активов и поставки американского оружия Украине

2024-04-25T12:53

2024-04-25T12:53

2024-04-25T12:53

замороженные активы

помощь

новости

россия

украина

киев

дмитрий песков

джо байден

парламентская ассамблея совета европы

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"Конечно, не могу (раскрыть возможные ответные меры. - Ред.), и не буду этого делать. Мы будем это делать наилучшим образом, это будет соответствовать нашим интересам. Разумеется, мы будем защищать наши интересы", - сказал Песков.Президент США Джо Байден подписал в среду закон о помощи Украине и другим союзникам. Он заявил, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехникеНа прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно проголосовала за резолюцию с призывом изъять замороженные после начала спецоперации активы России и направить их в пользу Украины.

https://ukraina.ru/20240423/1054663750.html

россия

украина

киев

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замороженные активы, помощь, новости, россия, украина, киев, дмитрий песков, джо байден, парламентская ассамблея совета европы