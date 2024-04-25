Песков загадочно ответил на изъятие активов РФ и поставки оружия Киеву - 25.04.2024 Украина.ру
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Песков загадочно ответил на изъятие активов РФ и поставки оружия Киеву
Песков загадочно ответил на изъятие активов РФ и поставки оружия Киеву - 25.04.2024 Украина.ру
Песков загадочно ответил на изъятие активов РФ и поставки оружия Киеву
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 апреля не стал раскрывать журналистам возможные ответные меры за изъятие российских активов и поставки американского оружия Украине
2024-04-25T12:53
2024-04-25T12:53
замороженные активы
помощь
новости
россия
украина
киев
дмитрий песков
джо байден
парламентская ассамблея совета европы
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"Конечно, не могу (раскрыть возможные ответные меры. - Ред.), и не буду этого делать. Мы будем это делать наилучшим образом, это будет соответствовать нашим интересам. Разумеется, мы будем защищать наши интересы", - сказал Песков.Президент США Джо Байден подписал в среду закон о помощи Украине и другим союзникам. Он заявил, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехникеНа прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно проголосовала за резолюцию с призывом изъять замороженные после начала спецоперации активы России и направить их в пользу Украины.
https://ukraina.ru/20240423/1054663750.html
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замороженные активы, помощь, новости, россия, украина, киев, дмитрий песков, джо байден, парламентская ассамблея совета европы
замороженные активы, помощь, Новости, Россия, Украина, Киев, Дмитрий Песков, Джо Байден, Парламентская ассамблея Совета Европы

Песков загадочно ответил на изъятие активов РФ и поставки оружия Киеву

12:53 25.04.2024
 
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© РИА Новости . Павел Бедняков
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 25 апреля не стал раскрывать журналистам возможные ответные меры за изъятие российских активов и поставки американского оружия Украине
"Конечно, не могу (раскрыть возможные ответные меры. - Ред.), и не буду этого делать. Мы будем это делать наилучшим образом, это будет соответствовать нашим интересам. Разумеется, мы будем защищать наши интересы", - сказал Песков.
Президент США Джо Байден подписал в среду закон о помощи Украине и другим союзникам. Он заявил, что Вашингтон в ближайшие часы начнет военные поставки Киеву. Речь идет о боеприпасах для ПВО, артиллерии, ракетных системах и бронетехнике
На прошлой неделе Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) единогласно проголосовала за резолюцию с призывом изъять замороженные после начала спецоперации активы России и направить их в пользу Украины.
- РИА Новости, 1920, 23.04.2024
23 апреля, 09:00
Последняя помощь, провалы националистов, жесткий ответ за активы. Главное на Украине на утро 23 апреля
 
замороженные активыпомощьНовостиРоссияУкраинаКиевДмитрий ПесковДжо БайденПарламентская ассамблея Совета Европы
 
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