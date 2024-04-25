https://ukraina.ru/20240425/1054691651.html

Военный эксперт объяснил, почему Запад может купить Киеву десяток F-16, но не утолит снарядный голод ВСУ

Военный эксперт объяснил, почему Запад может купить Киеву десяток F-16, но не утолит снарядный голод ВСУ - 25.04.2024 Украина.ру

Военный эксперт объяснил, почему Запад может купить Киеву десяток F-16, но не утолит снарядный голод ВСУ

У Украины нет проблем со стрелковым оружием, есть проблемы с броней, артиллерией и снарядами. Но советская номенклатура этого вооружения для Украины уже исчерпана. Поэтому сейчас речь идет о более дорогих образцах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый

2024-04-25T03:20

2024-04-25T03:20

2024-04-25T03:20

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запад

пётр скоробогатый

впк

артиллерия

истребитель

f-16

снаряды

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Не нужно думать, что с помощью нового денежного пакета Украина сможет перейти в наступление. В отличие от предыдущих пакетов, этот "размазан" на длительный срок, рассказал политолог.В ближайший год Европа точно не решит проблему с дефицитом снарядов. Их заводы ВПК начнут работать в достаточном объеме только к следующему году, а то и больше, уточнил журналист.У Украины нет проблем со стрелковым оружием, есть проблемы с броней, артиллерией и снарядами. По всем этим трем параметрам номенклатура старого советского и складского вооружений для Украины уже исчерпана. Поэтому речь начинает идти о более дорогих образцах, добавил эксперт.Если предположить, что десяток F-16 будут оплачены из этого пакета, мы увидим, что значительная его часть уйдет на этот десяток самолетов, перспективы которых учитывая работу российской системы ПВО очень туманны, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240423/1054652135.html

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