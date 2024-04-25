Военный эксперт объяснил, почему Запад может купить Киеву десяток F-16, но не утолит снарядный голод ВСУ
У Украины нет проблем со стрелковым оружием, есть проблемы с броней, артиллерией и снарядами. Но советская номенклатура этого вооружения для Украины уже исчерпана. Поэтому сейчас речь идет о более дорогих образцах. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру редактор отдела политики журнала "Монокль" Петр Скоробогатый
Не нужно думать, что с помощью нового денежного пакета Украина сможет перейти в наступление. В отличие от предыдущих пакетов, этот "размазан" на длительный срок, рассказал политолог.
"Теоретически деньги могут дать европейцы, глядя на пример американцев. Но они и так дают Украине деньги. И поток вооружений от них идет. Нарастить его они не в состоянии", - отметил Скоробогатый.
В ближайший год Европа точно не решит проблему с дефицитом снарядов. Их заводы ВПК начнут работать в достаточном объеме только к следующему году, а то и больше, уточнил журналист.
У Украины нет проблем со стрелковым оружием, есть проблемы с броней, артиллерией и снарядами. По всем этим трем параметрам номенклатура старого советского и складского вооружений для Украины уже исчерпана. Поэтому речь начинает идти о более дорогих образцах, добавил эксперт.
Если предположить, что десяток F-16 будут оплачены из этого пакета, мы увидим, что значительная его часть уйдет на этот десяток самолетов, перспективы которых учитывая работу российской системы ПВО очень туманны, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Байден разрешил России выбить ВСУ из Донбасса, чтобы вступить с ней в борьбу за Европу читайте на сайте Украина.ру
23 апреля, 05:47Алексей Стаценко: ВСУ встали после нокдауна, но Россия еще устроит им грамотный "Чернигов" с "Полтавой" Пройдет какое-то время, прежде чем финансовая помощь США киевскому режиму освоится производителями и поступит на фронт в виде оружия и боеприпасов. Если мы за этот промежуток времени проведем решительную наступательную операцию, украинский вопрос решится в этом году