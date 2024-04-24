https://ukraina.ru/20240424/1054690530.html

Ситуация на поле боя слишком красноречивая - Песков о бесполезности западного оружия для Киева

Ситуация на поле боя слишком красноречивая - Песков о бесполезности западного оружия для Киева - 24.04.2024 Украина.ру

Ситуация на поле боя слишком красноречивая - Песков о бесполезности западного оружия для Киева

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 апреля заверил журналистов, что западное оружие не поможет Киеву

2024-04-24T14:07

2024-04-24T14:07

2024-04-24T14:07

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"Если вы помните, год назад все (Запад) рассказывали, что они ждут, когда Россия потерпит поражение на поле боя. И каждый миллиард долларов, который США отправляли на заказы в свой ВПК с тем, чтобы потом оружие отправить украинцам, все считали дни до полного поражения России. Потом все стали причитать о скором неизбежном крахе украинского режима", - напомнил официальный представитель Кремля.Позже, когда Америка снова выделила очередные деньги, "все стали говорить о том, что удастся избежать краха киевского режима", продолжил Песков.Песков подчеркнул, что акценты мутировали и изменились.Сенат США принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Его осталось подписать президенту Джо Байдену.

https://ukraina.ru/20240424/1054687462.html

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новости, россия, киев, дмитрий песков, джо байден, сша, впк, сенат