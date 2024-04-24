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Ситуация на поле боя слишком красноречивая - Песков о бесполезности западного оружия для Киева
Ситуация на поле боя слишком красноречивая - Песков о бесполезности западного оружия для Киева - 24.04.2024 Украина.ру
Ситуация на поле боя слишком красноречивая - Песков о бесполезности западного оружия для Киева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 апреля заверил журналистов, что западное оружие не поможет Киеву
2024-04-24T14:07
2024-04-24T14:07
2024-04-24T14:07
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"Если вы помните, год назад все (Запад) рассказывали, что они ждут, когда Россия потерпит поражение на поле боя. И каждый миллиард долларов, который США отправляли на заказы в свой ВПК с тем, чтобы потом оружие отправить украинцам, все считали дни до полного поражения России. Потом все стали причитать о скором неизбежном крахе украинского режима", - напомнил официальный представитель Кремля.Позже, когда Америка снова выделила очередные деньги, "все стали говорить о том, что удастся избежать краха киевского режима", продолжил Песков.Песков подчеркнул, что акценты мутировали и изменились.Сенат США принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Его осталось подписать президенту Джо Байдену.
https://ukraina.ru/20240424/1054687462.html
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новости, россия, киев, дмитрий песков, джо байден, сша, впк, сенат
Новости, Россия, Киев, Дмитрий Песков, Джо Байден, США, ВПК, сенат
Ситуация на поле боя слишком красноречивая - Песков о бесполезности западного оружия для Киева
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 24 апреля заверил журналистов, что западное оружие не поможет Киеву
"Если вы помните, год назад все (Запад) рассказывали, что они ждут, когда Россия потерпит поражение на поле боя. И каждый миллиард долларов, который США отправляли на заказы в свой ВПК с тем, чтобы потом оружие отправить украинцам, все считали дни до полного поражения России. Потом все стали причитать о скором неизбежном крахе украинского режима", - напомнил официальный представитель Кремля.
Позже, когда Америка снова выделила очередные деньги, "все стали говорить о том, что удастся избежать краха киевского режима", продолжил Песков.
Песков подчеркнул, что акценты мутировали и изменились.
"Ситуация на поле боя слишком красноречивая и однозначная, но мы по-прежнему не устаем повторять, что все вот эти новые и новые партии оружия, которые уже наверняка готовы, не изменят динамику на фронте", - заверил Песков.
Сенат США принял законопроект о внешней помощи союзникам Вашингтона, включая Украину. Таким образом, обе палаты американского конгресса одобрили законопроект. Его осталось подписать президенту Джо Байдену.