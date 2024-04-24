Украина не вступит в ЕС раньше 2028 года - еврокомиссар
Вступление Украины в Евросоюз вряд ли произойдет до 2028 года. Таким мнением поделился в интервью медиагруппе Funke еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан
По его словам, вступление Украины в Евросоюз потребует увеличения бюджета на 20 процентов, что соответствует дополнительным 200 миллиардам евро в течение семилетнего бюджетного периода ЕС.
"Звучит колоссально, но это соответствует всего 0,2 процента от европейского экономического производства и, безусловно, осуществимо", - сказал комиссар.
В то же время Хан не рассчитывает на вступление Украины в ЕС до начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 году, видя трудности уже на этапе подготовки решения.
"Как мы будем принимать решения, как обеспечивать правовую государственность? Как совместить крупный сельскохозяйственный сектор Украины с нашим сельским хозяйством?" - задался вопросами он.
В декабре саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе Украины и Молдавии. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их "противостоянии с Москвой".