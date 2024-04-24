https://ukraina.ru/20240424/1054689818.html

Украина не вступит в ЕС раньше 2028 года - еврокомиссар

Украина не вступит в ЕС раньше 2028 года - еврокомиссар - 24.04.2024 Украина.ру

Украина не вступит в ЕС раньше 2028 года - еврокомиссар

Вступление Украины в Евросоюз вряд ли произойдет до 2028 года. Таким мнением поделился в интервью медиагруппе Funke еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан

2024-04-24T13:35

2024-04-24T13:35

2024-04-24T13:35

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По его словам, вступление Украины в Евросоюз потребует увеличения бюджета на 20 процентов, что соответствует дополнительным 200 миллиардам евро в течение семилетнего бюджетного периода ЕС.В то же время Хан не рассчитывает на вступление Украины в ЕС до начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 году, видя трудности уже на этапе подготовки решения."Как мы будем принимать решения, как обеспечивать правовую государственность? Как совместить крупный сельскохозяйственный сектор Украины с нашим сельским хозяйством?" - задался вопросами он.В декабре саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе Украины и Молдавии. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их "противостоянии с Москвой".

https://ukraina.ru/20240423/1054673218.html

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