Украина не вступит в ЕС раньше 2028 года - еврокомиссар - 24.04.2024 Украина.ру
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Украина не вступит в ЕС раньше 2028 года - еврокомиссар
Украина не вступит в ЕС раньше 2028 года - еврокомиссар - 24.04.2024 Украина.ру
Украина не вступит в ЕС раньше 2028 года - еврокомиссар
Вступление Украины в Евросоюз вряд ли произойдет до 2028 года. Таким мнением поделился в интервью медиагруппе Funke еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан
2024-04-24T13:35
2024-04-24T13:35
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По его словам, вступление Украины в Евросоюз потребует увеличения бюджета на 20 процентов, что соответствует дополнительным 200 миллиардам евро в течение семилетнего бюджетного периода ЕС.В то же время Хан не рассчитывает на вступление Украины в ЕС до начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 году, видя трудности уже на этапе подготовки решения."Как мы будем принимать решения, как обеспечивать правовую государственность? Как совместить крупный сельскохозяйственный сектор Украины с нашим сельским хозяйством?" - задался вопросами он.В декабре саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе Украины и Молдавии. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их "противостоянии с Москвой".
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ЕС, Украина-ЕС, Украина, Молдавия, Киев, Новости, Йоханнес Хан

Украина не вступит в ЕС раньше 2028 года - еврокомиссар

13:35 24.04.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Вступление Украины в Евросоюз вряд ли произойдет до 2028 года. Таким мнением поделился в интервью медиагруппе Funke еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Йоханнес Хан
По его словам, вступление Украины в Евросоюз потребует увеличения бюджета на 20 процентов, что соответствует дополнительным 200 миллиардам евро в течение семилетнего бюджетного периода ЕС.
"Звучит колоссально, но это соответствует всего 0,2 процента от европейского экономического производства и, безусловно, осуществимо", - сказал комиссар.
В то же время Хан не рассчитывает на вступление Украины в ЕС до начала следующего семилетнего бюджетного плана в 2028 году, видя трудности уже на этапе подготовки решения.
"Как мы будем принимать решения, как обеспечивать правовую государственность? Как совместить крупный сельскохозяйственный сектор Украины с нашим сельским хозяйством?" - задался вопросами он.
В декабре саммит ЕС принял решение о запуске переговоров о будущем членстве в Евросоюзе Украины и Молдавии. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в ЕС, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В ЕС неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их "противостоянии с Москвой".
ЗРК Patriot - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
Вчера, 17:12
Европа без комплексов. Как страны ЕС сопротивляются требованию отдать Patriot УкраинеВласти Украины, уже не скрывая раздражения, требуют от Запада передать несколько комплексы Patriot для укрепления системы ПВО. Эти установки у ряда стран ЕС имеются, а желание делиться ими с ВСУ - нет
 
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Заголовок открываемого материала
13:35Украина не вступит в ЕС раньше 2028 года - еврокомиссар
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