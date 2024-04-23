НАТО сосредоточило у границ России около 33 тысяч военнослужащих и 300 танков - Шойгу - 23.04.2024 Украина.ру
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НАТО сосредоточило у границ России около 33 тысяч военнослужащих и 300 танков - Шойгу
НАТО сосредоточило у границ России около 33 тысяч военнослужащих и 300 танков - Шойгу - 23.04.2024 Украина.ру
НАТО сосредоточило у границ России около 33 тысяч военнослужащих и 300 танков - Шойгу
Группировка войск усиления НАТО у российских границ насчитывает до 33 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны
2024-04-23T13:53
2024-04-23T13:53
новости
россия
сергей шойгу
нато
минобороны рф
государственная граница
украина
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о результатах работы по формированию Ленинградского и Московского военных округов. Военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях повысило вступление Швеции в НАТО в марте этого года.Шойгу рассказал, что в Германии развернут штаб "Группы содействия безопасности Украины". "Прямо сейчас проходит серия учений объединенных вооруженных сил НАТО. В них участвует до девяноста тысяч человек с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии", - добавил министр. Помимо этого, Североатлантический Альянс пытается усилить активность в Арктике. Подобные действия западных стран вынуждают Россию применять меры адекватного реагирования.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, сергей шойгу, нато, минобороны рф, государственная граница, украина
Новости, Россия, Сергей Шойгу, НАТО, Минобороны РФ, государственная граница, Украина

НАТО сосредоточило у границ России около 33 тысяч военнослужащих и 300 танков - Шойгу

13:53 23.04.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкЗаседание коллегии Министерства обороны РФ
Заседание коллегии Министерства обороны РФ
© Министерство обороны РФ
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Группировка войск усиления НАТО у российских границ насчитывает до 33 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о результатах работы по формированию Ленинградского и Московского военных округов. Военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях повысило вступление Швеции в НАТО в марте этого года.
"Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33-х тысяч человек, около трехсот танков и более восьмисот других боевых бронированных машин", - заявил глава МО РФ.
Шойгу рассказал, что в Германии развернут штаб "Группы содействия безопасности Украины".
"Прямо сейчас проходит серия учений объединенных вооруженных сил НАТО. В них участвует до девяноста тысяч человек с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии", - добавил министр.
Помимо этого, Североатлантический Альянс пытается усилить активность в Арктике. Подобные действия западных стран вынуждают Россию применять меры адекватного реагирования.
Президент РФ В. Путин принял участие в заседании коллегии Минобороны РФ - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
13:40
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НовостиРоссияСергей ШойгуНАТОМинобороны РФгосударственная границаУкраина
 
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Заголовок открываемого материала
14:12"Типичное поведение": немецкая прокуратура простила юных последователей Гитлера
13:53НАТО сосредоточило у границ России около 33 тысяч военнослужащих и 300 танков - Шойгу
13:40Шойгу назвал потери ВСУ с начала спецоперации
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