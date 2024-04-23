НАТО сосредоточило у границ России около 33 тысяч военнослужащих и 300 танков - Шойгу
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Группировка войск усиления НАТО у российских границ насчитывает до 33 тысяч военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии Минобороны
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о результатах работы по формированию Ленинградского и Московского военных округов. Военно-политическую напряженность на Западном и Северо-Западном стратегическом направлениях повысило вступление Швеции в НАТО в марте этого года.
"Сегодня группировка войск усиления НАТО у наших границ насчитывает до 33-х тысяч человек, около трехсот танков и более восьмисот других боевых бронированных машин", - заявил глава МО РФ.
Шойгу рассказал, что в Германии развернут штаб "Группы содействия безопасности Украины".
"Прямо сейчас проходит серия учений объединенных вооруженных сил НАТО. В них участвует до девяноста тысяч человек с целью отработки отражения якобы готовящейся российской агрессии", - добавил министр.
Помимо этого, Североатлантический Альянс пытается усилить активность в Арктике. Подобные действия западных стран вынуждают Россию применять меры адекватного реагирования.