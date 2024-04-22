Главное за ночь 22 апреля - 22.04.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 22 апреля
Главное за ночь 22 апреля - 22.04.2024 Украина.ру
Главное за ночь 22 апреля
Ежедневно около 10 уклонистов пытаются незаконно выехать с Украины – они подделывают документы и пытаются подкупить пограничников, рассказал представитель... Украина.ру, 22.04.2024
2024-04-22T08:06
2024-04-22T08:06
новости
украина
германия
норвегия
олаф шольц
россия
уклонисты
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Ежедневно около 10 уклонистов пытаются незаконно выехать с Украины – они подделывают документы и пытаются подкупить пограничников, рассказал представитель украинской погранслужбы.Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу, что означает изменение промышленных процессов. При этом он поблагодарил Норвегию за обеспечение газом Германии после разрыва торговых связей с Россией.Германия одобрила экспорт оружия в первом квартале 2024 года на €5,2 млрд. На долю Украины пришлось 74% от общей суммы.Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт "Мир".Началась шестидневная рабочая неделя. Но зато после нее россиян ждут четыре выходных.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
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Украина.ру
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, германия, норвегия, олаф шольц, россия, уклонисты
Новости, Украина, Германия, Норвегия, Олаф Шольц, Россия, уклонисты

Главное за ночь 22 апреля

08:06 22.04.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкНеформальный саммит ЕС в Чехии
Неформальный саммит ЕС в Чехии - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Ежедневно около 10 уклонистов пытаются незаконно выехать с Украины – они подделывают документы и пытаются подкупить пограничников, рассказал представитель украинской погранслужбы.
Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу, что означает изменение промышленных процессов. При этом он поблагодарил Норвегию за обеспечение газом Германии после разрыва торговых связей с Россией.
Германия одобрила экспорт оружия в первом квартале 2024 года на €5,2 млрд. На долю Украины пришлось 74% от общей суммы.
Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт "Мир".
Началась шестидневная рабочая неделя. Но зато после нее россиян ждут четыре выходных.
 
НовостиУкраинаГерманияНорвегияОлаф ШольцРоссияуклонисты
 
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