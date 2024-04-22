https://ukraina.ru/20240422/1054643644.html

Главное за ночь 22 апреля

Главное за ночь 22 апреля - 22.04.2024 Украина.ру

Главное за ночь 22 апреля

Ежедневно около 10 уклонистов пытаются незаконно выехать с Украины – они подделывают документы и пытаются подкупить пограничников, рассказал представитель... Украина.ру, 22.04.2024

2024-04-22T08:06

2024-04-22T08:06

2024-04-22T08:06

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Ежедневно около 10 уклонистов пытаются незаконно выехать с Украины – они подделывают документы и пытаются подкупить пограничников, рассказал представитель украинской погранслужбы.Шольц заявил, что эпоха ископаемого топлива подходит к концу, что означает изменение промышленных процессов. При этом он поблагодарил Норвегию за обеспечение газом Германии после разрыва торговых связей с Россией.Германия одобрила экспорт оружия в первом квартале 2024 года на €5,2 млрд. На долю Украины пришлось 74% от общей суммы.Иран готовится к запуску пилотного проекта по приему российских карт "Мир".Началась шестидневная рабочая неделя. Но зато после нее россиян ждут четыре выходных.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, германия, норвегия, олаф шольц, россия, уклонисты