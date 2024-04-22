Грозный "Царь-мангал": эксперт рассказал, как уникальный танк делает "проходы" и помогает штурмовикам - 22.04.2024 Украина.ру
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Грозный "Царь-мангал": эксперт рассказал, как уникальный танк делает "проходы" и помогает штурмовикам
Грозный "Царь-мангал": эксперт рассказал, как уникальный танк делает "проходы" и помогает штурмовикам - 22.04.2024 Украина.ру
Грозный "Царь-мангал": эксперт рассказал, как уникальный танк делает "проходы" и помогает штурмовикам
Наличие дополнительных средств защиты дает возможность "Царь-мангалу" быть тараном для прохода в заграждениях и минных полях. Он сам может разминировать местность, что создает много преимуществ для штурмовых групп. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2024-04-22T03:50
2024-04-22T03:50
новости
владимир евсеев
танки
донбасс
бронетехника
мины
минирование
сво
штурм
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Ранее в телеграм-каналах появилось видео о том, как российские войска в Красногоровке применили "Царь-мангал" — танк Т-72, который со всех сторон оснастили дополнительными комплектами брони, защищающими технику от снарядов ПТУР и FPV-дронов.Для военных самую большую проблему во время боя представляют минные поля и различные заграждения. Танк — универсальное средство, которое может создавать проходы и нести с собой трал для разминирования, рассказал эксперт.Но раньше такую бронетехнику использовали следующим образом: через минное поле шел танк, а за ним колонной шла остальная техника, которая попадала под артиллерийский огонь. При этом войска несли высокие потери, добавил он.Наличие таких дополнительных средств защиты дает возможность "Царь-мангалу" быть тараном для прохода в заграждениях и минных полях. Этот эксперимент показывает, что российская военная мысль продолжает работать в нужном направлении, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях читайте на сайте Украина.ру
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новости, владимир евсеев, танки, донбасс, бронетехника, мины, минирование, сво, штурм, штурмовик, вс рф, т-72 "урал"
Новости, Владимир Евсеев, танки, Донбасс, бронетехника, мины, минирование, СВО, штурм, штурмовик, ВС РФ, Т-72 "Урал"

Грозный "Царь-мангал": эксперт рассказал, как уникальный танк делает "проходы" и помогает штурмовикам

03:50 22.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Наличие дополнительных средств защиты дает возможность "Царь-мангалу" быть тараном для прохода в заграждениях и минных полях. Он сам может разминировать местность, что создает много преимуществ для штурмовых групп. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее в телеграм-каналах появилось видео о том, как российские войска в Красногоровке применили "Царь-мангал" — танк Т-72, который со всех сторон оснастили дополнительными комплектами брони, защищающими технику от снарядов ПТУР и FPV-дронов.
Для военных самую большую проблему во время боя представляют минные поля и различные заграждения. Танк — универсальное средство, которое может создавать проходы и нести с собой трал для разминирования, рассказал эксперт.
Но раньше такую бронетехнику использовали следующим образом: через минное поле шел танк, а за ним колонной шла остальная техника, которая попадала под артиллерийский огонь. При этом войска несли высокие потери, добавил он.

"Царь-мангалу" такая колонна [дополнительной техники] не нужна. Он сам может разминировать местность. Это создает много преимуществ для штурмовых групп. Если этот танк сделает проход, в эту брешь достаточно быстро могут влететь БМП с десантом", - отметил Евсеев.

Наличие таких дополнительных средств защиты дает возможность "Царь-мангалу" быть тараном для прохода в заграждениях и минных полях. Этот эксперимент показывает, что российская военная мысль продолжает работать в нужном направлении, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимир Евсеев: Россия провела важный эксперимент, который позволит ей задушить ВСУ в жарких объятиях читайте на сайте Украина.ру
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