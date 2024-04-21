https://ukraina.ru/20240421/1054629139.html

Украина сегодня. Страх и ненависть

Украина сегодня. Страх и ненависть - 21.04.2024 Украина.ру

Украина сегодня. Страх и ненависть

Как живет сегодня украинское общество? Общество Украины расколото на несколько групп, которые не просто не понимают, а даже часто ненавидят друг друга.

2024-04-21T07:00

2024-04-21T07:00

2024-04-21T07:00

эксклюзив

украина

европа

молдавия

михаил притула

степан бандера

игорь мосийчук

вооруженные силы украины

пентагон

"азов"

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Есть богатые, есть супербогатые, есть "уклонисты", есть спасающиеся от армии, есть те, кто уже в армии. Есть волонтёры, есть военкомы, есть профессиональные патриоты. Но сейчас основные различия связаны с одним : мобилизация.Супербогатые, "элита", конечно, далеки от этих проблем. "Мобилизация" - это для народа. Депутатов, олигархов и друзей президента она не коснётся.Вацак и его "Роллс-Ройс"Украинский политолог Чаплыга ехидно замечает: "в Монако заметили новый Роллс-Ройс за 600 тысяч долларов на украинских номерах".Сообщали, что украинский миллиардер Геннадий Вацак стал первым в Европе обладателем электро Роллс-Ройса. За 600 или 700 тысяч долларов.Геннадий Вацак - владелец знаменитого на Украине кондитерского дома "Вацак", заполонившего всю Украину своими токсичными тортами с трансизомерами (крайне вредные для здоровья человека вещества).Была даже выпущена передача об этих ядовитых тортиках:"Токсичная "Нежность" Геннадия Вацака".Но зарабатывает олигарх, как говорит молва, далеко не только и не столько на тортиках, сколько на контрабанде.Главное, чем живёт весь пограничный с Молдавией город Могилёв-Подольский, в котором проживает Геннадий Вацак - это спиртопроводы, которые подпольно проложены под землёй, через границу Молдавии и Украины. Вот с этими спиртопроводами и другой контрабандой: сигареты, наркотики - давно связывают имя олигарха Вацака.А сегодня появился новый суперприбыльный бизнес "контрабанда людей". Многие правдами и неправдами стремятся перебраться через границу, в Молдавию.Кто-то отдаёт последнее, чтобы сбежать из Украины и не попасть под мобилизацию. А состояние Вацака растёт, как на дрожжах.Украинские "шейхи"Сегодня украинские олигархи в Европе чувствуют себя, как раньше арабские шейхи. Уже не знают, куда деть эти новые баснословные деньжищи, полученные на войне.Раньше шейхи покупали золотые Роллс-Ройсы. Теперь "новые украинцы" покупают электромобили. По стоимости - как из золота.Но Вацак - это "старые украинские деньги", времен начала контрабанды и распродажи активов советской Украины. Он даже до сих пор носит прическу, стрижку "под Шварценеггера". По моде тех лет, как воспитанный в 90-х "решала из бывших напёрсточников".А сейчас возникли уже и "новые украинские деньги". Новые "новые украинцы".Новая элита УкраиныПоявилась "новая украинская элита": военкомы, волонтёры, работники ТЦК (территориальные центры в помощь военкоматам). Это теперь фактически новые профессии: волонтёрить и ловить "на мобилизацию".Профессии крайне прибыльные. Некоторые удачливые волонтёры собирают миллионы.Военкомы Украины давно уже покупают яхты и дворцы за рубежом. Даже районные военкомы - это сегодняшняя супер элита, богачи.Богатеет любая украинская власть, все чиновники.Гуманитарная помощь разворовывается вагонами. Заведено даже несколько уголовных дел, но это капля в море по сравнению с тотальным воровством в регионах.Воруют все!И это не считая тех миллиардов, которые осели в оффшорах и превратились в дворцы и яхты для президента Украины и его окружения."Общий дом" - иллюзияЗа последние годы на Украине произошло невероятное расслоение общества.А началось всё ещё тогда, когда украинцев стали делить на "правильных" и "неправильных".Потому что вопрос: "ты за Бандеру чы проты Бандеры?", который любил задавать своим оппонентам народный депутат (2015-2019 годы) Игорь Мосийчук, когда у него заканчивались логические аргументы, предполагал, что "за" - это правильные украинцы, а "против" - это "чемодан, вокзал, Россия".А поскольку "правильных", которые были "за Бандеру", поддерживала власть - начиная с президента Ющенко, и даже с позднего Кучмы - количество "правильных" росло. Приятно ведь получать государственные должности, зарплаты, гранты и другие надбавки за то, что ты "правильный украинец".Тех, кто против, подавляли разными методами и способами. И даже предлагали "резервации" для Донбасса (премьер Юлия Тимошенко) и лагеря для тех, кто не говорит по-украински (музыкант Олег Скрипка).И казалось, что вот уже подавили, молчат неправильные, или уехали, и может возрадоваться теперь очищенная, моноэтничная Украина."Украина едина!" - неслось буквально из каждого утюга.Но все это была, конечно, иллюзия, видимость и симулякр. Картонный "общий дом". Никакого единства не было и в помине.А в последние два года развал и раскол общества стал виден совершенно отчётливо, со всеми его уродливыми проявлениями.Хрустнуло, "луснуло", и оказалось, что есть несколько разных Украин, которые не просто далеки друг от друга, они ненавидят друг друга.И уже не по признаку "за Бандеру чы проты Бандеры".Хотя началось все именно с этого.Теперь тот же Мосийчук жалуется, что власть хочет закрыть его канал в Тик-токе. Но ему ведь всё нравилось, пока он был "правильным" и бил своей тростью оппонентов прямо во время прямых эфиров на телевидении (неоднократно, кстати).Сами "патриоты" уничтожили гражданское общество на Украине. Теперь же сами жалуются, что всё пошло не так. Оно и не могло пойти "так", если началось с "убирайтесь отсюда!" по отношению к гражданам своей страны.Украинцы правильные и неправильныеСегодня основной вопрос - мобилизация.Все дети "элиты" - за рубежом. Исключений практически нет. Они учатся, развлекаются, гуляют. Сами депутаты, олигархи и их обслуга - над всеми законами, как обычно.Все остальные граждане Украины делятся сегодня на три основные категории: кто в армии, кто сбежал и кто подлежит мобилизации и находится на территории Украины.Это конечно, "мужчины от 18 до 60", которым выезд из страны запрещён. Около 3 миллионов человек потенциально может подлежать мобилизации. Плюс члены их семей, которые не могут их оставить. Ещё миллионов 6-8. Эти примерно 10 миллионов - заложники ситуации. Они бы уехали, но нет возможности.Есть и те, кто решил по другим причинам не покидать свои дома. Таких тоже довольно много. Особенно в Центральной Украине и на Западе.Есть новая часть общества - "ухылянты". До полутора миллионов украинских мужчин находится в странах Европы, и они не собираются возвращаться.Есть те, кто уже в армии. У них своя забота: как добиться демобилизации. По новому закону никакая демобилизация для них не предусмотрена. Что приводит в отчаяние их семьи.В армии есть, конечно, своя "элита", которая отлично наживается на войне и находится от фронта за много километров.Но больше всего ненависти у заложников вызывают уклонисты.Песни уклонистовУ уклонистов сейчас новая мода, они снимают видео: пьют пиво (и не только), закусывают сальцем с чесночком, колбаской и другими яствами. И пишут что-то вроде "утро ухылянта".Та часть украинцев, кто остался на родине, злобно кричат: немедленно устроить облаву на всех мужчин на Западе, всех граждан Украины вернуть сюда, назад, на фронт. И этот тренд тоже набирает силу.Общаются, таким образом, через соцсети.Одни пьют пиво в Чехии и смеются. Другие кричат: ловите их и тащите на фронт!Ловите военкомов!Так же точно мечтают многие послать на фронт военкомов и ТЦК.Ненависть народа к ТЦК огромна. Военкомов бьют, ломают их машины, им угрожают.Но и есть в этой ситуации нечто иезуитское. Из военкомов и ТЦК власть специально делает козлов отпущения.Зеленский был очень строг, например, с одесским военкомом. Арестован военком был после того, как "опубличили" его новую виллу в Испании за сотни тысяч евро и другие приобретения. Всё куплено как раз за последние два года.Распоясались эти военкомы, сейчас мы их приструним! Как бы говорит этим жестом народу Зеленский. Вызывая новую и справедливую волну ненависти "к военкоматам". И отводя эту волну от себя.На самом деле высшие чиновники Украины, включая, естественно, и самого президента, воруют не меньше, а в сотни раз больше, чем военкомы в областях.А есть еще деньги волонтёрские.Как грибы после дождя, повырастали на Украине всякие фонды, центры, организации. Любой бездельник сейчас кричит: я волонтёр!Собака и тёща шоумена ПритулыШоумен, телеведущий, стендап комик и великий украинский волонтёр Сергей Притула разместил омерзительный пост.Совсем недавно он участвовал в выборах мэра Киева, набрал около 7 процентов. На Украине его называют "птенец гнезда Сороса и Пинчука".Притула прославился как комик, в основном, его амплуа - анекдоты "про Галю и кума".Теперь он знаменитый волонтёр. Знаменит он скандально.Притула собрал 600 миллионов гривен на "байрактары", потом на эти деньги решил купить космический спутник для нужд ВСУ.Патриоты восхваляли мудрого и дальновидного Притулу.А потом выяснилось, что все эти деньги фонд Притулы отдал не за спутник, а всего лишь за... снимки со спутника американского. Деньги фактически растворились в воздухе, между Притулой и Пентагоном.Та же история была с бронетранспортерами, которые Притула покупал в три раза (!) дороже их стоимости на рынке. Та же - с беспилотниками.И вот какой-то боец из "Азова"*, нацистского формирования, то есть идейно близкий Притуле, посмел спросить Притулу, чем таким важным занимается его волонтёрская организация. Может, хватит покупать ненужное бойцам "железо".В ответ Притула сообщил, что у его тёщи есть большой пес, по кличке Князь. И Притула посоветовал бойцу "вид... ти у Князя", то есть совершить противоестественный половой акт с этой собакой.Через пару часов Притула пост удалил. Начал оправдываться: думал, что это бот.Интересно, что это был ответ одного идейного националиста другому. Но между ними - пропасть."Правильный укр" то есть богатый и ворующий миллионы на донатах Притула ответил "неправильному", который тоже "патриот", но из другой касты, безденежных.А Майдан?Никакой "едыной Украины" нет, и никогда не было. Просто война обнажила все противоречия в обществе.Заложники на Украине ненавидят "ухылянтов". " Ухылянты " радуются тому, что сбежали и очень боятся, что их начнут ловить за рубежом.Все, кто причастен к армии и волонтерским фондам, думают, как бы успеть нажиться ещё."Элита" озабочена сохранением своих огромных доходов, полученных за годы войны.А те, кому не повезло оказаться на фронте или остаться на територии Украины, дружно ненавидят всех остальных.И всё только начинается.Вы спросите: а Майдан? почему же нет Майдана? Почему "нерабы" еще не снесли эту власть? Так не проплачено же!Не было ни одного непроплаченного Майдана в Киеве.Были, конечно, люди, впавшие в злобную иллюзию и не получавшие денег "за революцию". Но они тоже кричали: мы правильные украинцы, а вы неправильные. И вот итог.И где-то смеются над всеми этими "нерабами" олигархи на своих супер дорогих машинах. И два комика, неприлично разжиревших за время войны: Зеленский и Притула. Их обслуга, друзья и прочие "неприкасаемые". Это и были те, "за кого стоял Майдан".*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, украина, европа, молдавия, михаил притула, степан бандера, игорь мосийчук, вооруженные силы украины, пентагон, "азов"