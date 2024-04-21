https://ukraina.ru/20240421/1054628770.html

Протест с акцентом: что происходит в Грузии?

Протест с акцентом: что происходит в Грузии? - 21.04.2024 Украина.ру

Протест с акцентом: что происходит в Грузии?

В Тбилиси продолжаются протесы у стен парламента по случаю принятия в первом чтении 17 апреля закона об иноагентах. Ожидается, что окончательно документ будет проголосован в середине мая.

2024-04-21T06:20

2024-04-21T06:20

2024-04-21T06:20

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Законопроект "О прозрачности иностранного влияния" предусматривает регистрацию некоммерческих юридических лиц и СМИ, доходы которых, в частности более 20%, получены из-за границы.Протестующие угрожают ворваться в здание парламента и устроить беспорядки. По мнению экспертов ситуацию раскачивают как в самой Грузии, так и в целом регионе внешние силы. Заместитель Председателя Совета Безопасности Российской ФедерацииДмитрий МедведевДискуссии вокруг закона об иноагентах в Тбилиси перешли в сферу уличных стычек и весёлого грузинского мордобоя в парламенте. Тот, кто назовёт подобные акции стихийными протестами, пусть первый бросит камень в собственное зеркало. За всеми этими митингами видна опытная и хорошо знакомая голливудская рука. Главное, что не нравится "протестующим" в законе "О прозрачности иностранного влияния", который пытается принять парламент Грузии, – он, видите ли, "российская идея", а не западная инициатива. Месяцем раньше волну ожесточённой критики со стороны западных стран вызвало принятие в Киргизии закона, который обязывает НКО с иностранным финансированием регистрироваться в специальном реестре. Сплошной стон, окрики и угрозы с европейских и американских провластных помоек. А также вкрадчивые, но неприязненные обращения в адрес руководства этой страны. Как посмели? Кто позволил? Внутреннее дело государства? Безопасность, суверенитет, независимость? Нет, не слышали. Это не для вас… За всем этим – высокомерие и бессильная злоба тех, кому всё чаще дают прямой отпор и не желают подчиняться. Советам с подобострастием не внимают. Вмешательство – пресекают. Год назад, кстати, Госдеп США устами своего официального представителя Прайса высказал особое "удовлетворение", когда грузинские власти отозвали предыдущий проект обсуждаемого сейчас закона. Потому что (дословно) документ был "несовместим с евроатлантическими ценностями". Ну да, и правда. Ценности разные. Чёрное море не Атлантика, Джорджия не Грузия, при всём сходстве имён. При этом в Евросоюзе сейчас планируют принять собственную версию закона об иноагентах. Более жёсткую, чем даже в США, где он действует с 1938 года и серьёзно ограничивает деятельность широкого круга юридических и физических лиц, которые представляют интересы зарубежных структур и деятелей. Штрафы, тюрьма, депортация, ограничения "нежелательных" персон и организаций в правах – весь арсенал наперевес и применяется мгновенно. Однако это считается вполне нормальным. Это же американский закон, и он лучший. Думаю, даже если бы он предусматривал смертную казнь для иноагентов, в Вашингтоне бы нашли обоснование таким репрессиям. Правильно, ведь казнят врагов самой Америки! В отличие от грузинского, киргизского или вполне лояльного российского закона, который допускает деятельность иноагентов, но – совершенно справедливо – требует от них прозрачности и препятствует скрытому неправовому иностранному вмешательству во внутренние дела государства, в его экономику и политическую жизнь. Законы об иноагентах действуют в целом ряде стран. В том же Израиле. Или (намного более строгие) в Венгрии или Австралии. Но в этих случаях Вашингтон и Брюссель тоже всё вполне устраивает. Никаких претензий и осуждения. В остальных случаях – проплаченные майданы, драки, давление, шантаж. И картинные истерики старшего германского колбасника, главного гинеколога Еврокомиссии и прочих подобных второсортных деятелей из американской обслуги. Атлантические ценности, навязанные через майдан и кровь, – подарки крайне сомнительные. Они всё меньше нравятся даже тем странам, которые до сих пор были англосаксам вполне покорны. Видимо, и у них терпение и уступчивость к сегодняшнему дню достигли неизбежного предела. То ли ещё будет.P. S. А вообще говоря, америкосы – последовательные люди. С 1938 года непримиримы к врагам своего государства. Надо и нам изменить закон, взяв за основу некоторые правила американского. Например, установить уголовную ответственность для иноагентов, как в Штатах. И постепенно довести число иноагентов до тысяч, как у них. Чего там наши жалкие сотни. Ведь есть достойные кандидаты. Точно есть. Ищите лучше!Общественный деятель Татьяна ПопТретий день с любопытством наблюдаю за скачками вокруг попытки парламента Грузии принять закон о контроле деятельности иноагентов. Напомню, в том году они уже пробовали, но не получилось – под давлением уличных протестов власти пришлось отложить документ. В этом году пока все идет по тому же сценарию: парламент обсуждает, оппозиция всячески протестует, вплоть до драки на трибуне и стычек с полицией на улицах. Оппозицию не возглавляет прямо, но активно поддерживает президент Саломе Зурабишвили, известная русофобией и упоротым поклонением Западу. Посмотрим, чем противостояние закончится на этот раз, и есть ли у правящей партии план и силы довести начатое до конца. Примечательно, как мне кажется, тут, во-первых, полное игнорирование протестующими факта, что подобные законы есть в США и ряде стран Запада, чьими флагами они машут на акциях. Это же только в России закон об иноагентах "неправильный", а там он демократичный и с запахом свободы в каждой строчке! Но даже копию американского принимать, по мнению оппозиции, нельзя, потому что влияние Америки – это же святое! Настолько примитивная манипуляция, что даже как-то неудобно становится, за каких дураков людей держат. Во-вторых, напомню, с 22 года у Киева была мечта заставить Грузию открыть второй фронт против России, обострив конфликт в своих бывших регионах. Действующая власть на это не ведется, но если ее ослабить, то, как говорится, возможны варианты. Так что получается, потенциальные иноагенты скачут вокруг парламента еще и за то, чтобы со всего размаху запрыгнуть на грабли, на которых они при Саакашвили уже топтались.Общественный деятель Александр СкубченкоВ Грузии иноагенты агрессивно протестуют из-за закона об иноагентах. Надо понимать, иноагенты реализуют не социальный заказ своего общества. Они действуют по поручению, в интересах, при финансовой и ресурсной поддержке иностранных государств и частных лиц, оказывая влияние на политику и манипулируя общественным мнением в своём государстве с целью изменить внешнюю и внутреннюю политику своего государства, подчинив её интересам тех, на кого они работают. Возможность влиять на власть, изменяя общественное мнение, есть более дешёвым способом, нежели кровопролития война. Ведь власть отдельного государства можно принудить действовать в интересах США войной, а можно — и протестами. Для этого нужна армия иноагентов и "открытое" (ничем не ограниченное) общество для их свободной подрывной деятельности. Иноагенты — враги своего государства и своего народа. Такие же иноагенты уничтожили и Украину, подчинив её США и превратив в анти-Россию. Теперь такие же и Грузию качают.Политик Дмитрий ВасилецВ Грузии для организации попытки госпереворота англосаксы используют белорусский телеграм канал с пониженной социальной ответственностью "Нехта", видимо лень под Грузию отдельный делать. Рупор Госдепа вовсю созывает грузин на улицы для уничтожения своей страны и передачи полного контроля над государством посольству США. Посольство США на госпереворот в Грузии денег не жалеет, ведь для удара по России с точки зрения экономики крайне важно американцам контролировать эту территорию. При успешном госперевороте, грузин естественно запрягут воевать с Россией как при Саакашвили, но уже не 8 дней, а годы.Политик Олег ЦаревУкраинский МИД обиделся на Грузию. Там сейчас в обстановке конфронтации и протестов принимают закон об "иноагентах". Премьер-министр Грузии объяснил, что закон необходим для защиты государственного суверенитета от иностранного влияния. И если его не принять, то с Грузией произойдет то же самое, что произошло с Украиной. МИД Украины заявил, что название страны было использовано "в пренебрежительном контексте". Может и так, зато правда.

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