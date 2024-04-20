https://ukraina.ru/20240420/1054604518.html

Сокращение посевов, падение урожайности, дефицит трактористов. Перспективы украинской посевной

Сокращение посевов, падение урожайности, дефицит трактористов. Перспективы украинской посевной - 20.04.2024 Украина.ру

Сокращение посевов, падение урожайности, дефицит трактористов. Перспективы украинской посевной

В конце апреля по всей Украине идет посевная. Уже делаются прогнозы на урожай, который после деиндустриализации стал основой поступления экспортной валютной выручки

2024-04-20T11:16

2024-04-20T11:16

2024-04-20T11:16

эксклюзив

украина

урожай

сельское хозяйство

экспорт

аграрии

зерновые

сша

нацбанк

деиндустриализация

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Посевы сокращаютВ среду 17 апреля министерство аграрной политики Украины озвучило прогнозы на урожай 2024 года, исходя из оптимистических оценок. В этом году страна ожидает получить около 52,4 млн тонн зерновых (на 8 млн тонн или около 10% меньше прошлого года).В частности, прогнозируется, что в этом году аграрии смогут собрать урожай зерновых в таких объемах: пшеницы - 19,2 млн тонн (в прошлом году было собрано 22,2 млн тонн), ячменя - 4,9 млн тонн (в 2023 г. - 5,7 млн тонн) и кукурузы - 26,7 млн тонн (было 30,5 млн тонн). В 2023 году по сравнению с 2022 тоже было сокращение в среднем на 13%.По оценкам министерства сельского хозяйства США (USDA), в 2024 посевная площадь пшеницы, кукурузы и ячменя на Украине в сравнении с 2021 г. сократится на 32%, 27% и 37% соответственно.Предприятие "Укролияпром" также ожидает в следующем сезоне сокращения общего производства масличных культур (подсолнечника и рапса).Таким образом, можно видеть общую тенденцию к сокращению, что связано не только с боевыми действиями и утратой части посевных площадей. Украина столкнулась с целым ворохом проблем на пути к становлению "аграрной сверхдержавой".В итоге Нацбанк Украины прогнозирует усиление инфляции, а основной ее причиной называют именно сокращение урожая.К сокращению урожая ведет массовая мобилизация и критическая нехватка обычных трактористов, снижение цен, что связано с блокадой зерна на западных границах. Свою роль сыграли рост цен на удобрения и недостаточную помощь для аграриев от специальных агентств ООН, что должно было как-то компенсировать их затраты.Без своего машиностроенияВ Институте аграрной экономики недавно также сообщали, что в этом году резко сократился импорт сельскохозяйственной техники. Особенно критической является ситуация с тракторами и комбайнами. Импорт маломощных тракторов сократился в 2023 году на 74% по сравнению с предыдущим годом. Свою машиностроительную промышленность Украина либо благополучно декоммунизировала, либо перевела на обслуживание военных заказов. На закупку дорогой импортной техники средств у аграриев нет.В результате использования изношенной техники и увеличения затрат на ее ремонт возрастает себестоимость сельхозпродукции, значительно снизится эффективность агропроизводства, растут цены на "борщевой набор".Потеря рынков сбытаВ середине апреля агентство Bloomberg сообщало, что Китай начал отказываться от украинской кукурузы. Причины чисто экономические: покупатели отменяют поставки, поскольку правительство КНР хочет поддержать своих фермеров.Из-за систематической блокировки экспорта зерна на польской границе украинские аграрии в этом году сокращают посевы зерна и кукурузы, но увеличивают посевы сои. Она до сих пор пользуется повышенным спросом в ЕС, а урожай занимает меньше объема при хранении и транспортировке.Однако в ЕС за последние годы тоже почти втрое увеличили посевы сои, поскольку она менее зависима от азотных удобрений. Их делают преимущественно из природного газа, который нынче там очень дорог, благодаря санкциям. К тому же в странах ЕС, как и на Украине, резко сокращается поголовье скота, что способствует росту запроса на сою, из которой делают заменители мяса.Падение урожайностиДепутат Рады и член комитета по аграрной политике Дмитрий Соломчук на недавней пресс-конференции рассказывал, что сельское хозяйство на Украине постепенно возвращается к традиционным методам, то есть, деградирует."Видно, что аграрии стали меньше закупать топлива, химикатов и удобрений, потому что сегодня это убыточно. Многие переходят на традиционные методы, где прогнозируемо будет меньшая урожайность, но и меньшая себестоимость. Поэтому урожайность для всех культур будет меньшей", - говорит депутат. По его оценкам, в среднем урожайность зерновых с гектара сократится на 30% в зависимости еще и от погоды.В начале апреля представители профильных ассоциаций, а также малые и средние фермеры, сообщили, что ФАО ООН (Продовольственная организация) не выполняет, выполняет не полностью или выполняет не вовремя некоторые из международных проектов помощи пострадавшим от боевых действий регионам. Фермерам обещали предоставить зерно, мобильные зернохранилища и удобрения.Без трактористов и механизаторовКроме того, в сельской местности уже осталось не так много мужчин моложе 60 лет, которые физически в состоянии обрабатывать землю. Об этом говорил заместитель главы всеукраинского аграрного совета Денис Марчук в эфире телеканала "Рада". "В сельской местности людей активно мобилизовали, и если смотреть на период пиковых работ — именно полевые работы весенние, летние или осенью, — очень не хватает всех специалистов. Это одна из ключевых проблем, которые сегодня мы переживаем", — заявил Марчук. Он добавил, что в связи с этими обстоятельствами Украина в 2024 году ожидает сокращения производительности сельхозсектора.Ранее заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что какой-то минимум работников в сельском хозяйстве сохранят, чтобы не остановилась деятельность предприятий. Минимум, который будет работать в секторе сельского хозяйства, по его словам, составляет 500 тысяч наемных работников по всей Украине. Однако он тоже отметил, что предприятиям особенно не хватает механизаторов, трактористов, которых в ВСУ мобилизуют в первую очередь.Сельскохозяйственные предприятия в принципе не могут забронировать тракториста или механизатора, если у того есть какая-то военная специальность. Доходит до того, что единственный специалист на деревне иногда вынужден "вести посевную" из окопов по телефону."Механизатор, главный агроном, энергетик предприятия. Часто эти люди ранее овладели военной профессией, поэтому их забронировать невозможно. Но такие должности топового уровня, и их отсутствие критично для предприятий. Я знаю специалиста — главного энергетика предприятия, который находится в армии, но продолжает работать на поле. По телефону консультирует, подсказывает... Очень-очень трудно", - комментирует ситуацию председатель Всеукраинской Аграрной Рады Андрей Дыкун.Он также упомянул, что за рычаги трактора пытаются сажать школьников, студентов и девушек. Однако генеральный директор Украинского клуба аграрного бизнеса Олег Хоменко говорит, что такая практика ведет к расходу дорогой техники. По его словам, студенты не имеют практического опыта, а рисковать приходится трактором стоимостью полмиллиона долларов или сеялкой за $300 000. Как следствие, предприятия стараются меньше использовать технику и больше полагаться на ручной труд, что тоже ведет к потере урожайности.В целом же массовая мобилизация мужчин, высокие цены на газ, удобрения и технику, отсутствие программ поддержки фермеров, уничтожение собственного машиностроения (деиндустриализация) постепенно сводят украинское сельское хозяйство до примитивного уровня. Если эти тенденции будут усиливаться, то "аграрная сверхдержава" откатиться до уровня подсечно-огневого земледелия.

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