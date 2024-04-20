https://ukraina.ru/20240420/1054509962.html
Перспективно, но маловероятно: эксперт оценил вероятность наступления ВС РФ на Харьков
Перспективно, но маловероятно: эксперт оценил вероятность наступления ВС РФ на Харьков - 20.04.2024 Украина.ру
Перспективно, но маловероятно: эксперт оценил вероятность наступления ВС РФ на Харьков
Военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру назвал плюсы и минусы сценария наступления российской армии в Харьковской области
2024-04-20T08:08
2024-04-20T08:08
2024-04-20T08:08
новости
евгений норин
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В случае наступления на этом направлении, полагает Норин, со стороны ВС РФ последует удар на Волчанск вдоль Северского Донца, когда у российской армии будет прикрыт фланг естественной водной преградой."Это дает нам возможность растянуть линию фронта, которую ВСУ и так с трудом удерживают. Это дает нам возможность выйти к самому Харькову на дистанцию прямого артиллерийского огня, чтобы заблокировать возможности террористических обстрелов Белгорода. Это даст нам преимущество в дуэли городов. Если ты выбиваешь форточку, а тебе в ответ выбивают стекло вместе с рамой – это разные вещи. К тому же, это наше наступление вынудит врага свернуть северный фланг на границе ЛНР и Харьковской области", - рассказал собеседник издания.Минусы у этой операции тоже есть, отметил он. Во-первых, Москва по политическим причинам старается не форсировать боевые действия на территориях, которые она пока признает украинскими. Во-вторых, мы очень переживаем за Белгород и область, потому что такое наше наступление не принесет им ничего хорошего, заявил Норин.По его словам, вариант с Волчанском кажется наиболее перспективным. Но из-за перечисленных причин его, скорее всего, не будет, подытожил эксперт.Полный текст интервью Евгений Норин: ВСУ выбили России "форточку", а Россия выбьет им минимум три "окна" вместе с "рамой" читайте на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, евгений норин, вс рф, сво, харьковская область, украина
Перспективно, но маловероятно: эксперт оценил вероятность наступления ВС РФ на Харьков
Военный историк и журналист Евгений Норин в интервью изданию Украина.ру назвал плюсы и минусы сценария наступления российской армии в Харьковской области
В случае наступления на этом направлении, полагает Норин, со стороны ВС РФ последует удар на Волчанск вдоль Северского Донца, когда у российской армии будет прикрыт фланг естественной водной преградой.
"Это дает нам возможность растянуть линию фронта, которую ВСУ и так с трудом удерживают. Это дает нам возможность выйти к самому Харькову на дистанцию прямого артиллерийского огня, чтобы заблокировать возможности террористических обстрелов Белгорода. Это даст нам преимущество в дуэли городов. Если ты выбиваешь форточку, а тебе в ответ выбивают стекло вместе с рамой – это разные вещи. К тому же, это наше наступление вынудит врага свернуть северный фланг на границе ЛНР и Харьковской области", - рассказал собеседник издания.
Минусы у этой операции тоже есть, отметил он. Во-первых, Москва по политическим причинам старается не форсировать боевые действия на территориях, которые она пока признает украинскими. Во-вторых, мы очень переживаем за Белгород и область, потому что такое наше наступление не принесет им ничего хорошего, заявил Норин.
По его словам, вариант с Волчанском кажется наиболее перспективным. Но из-за перечисленных причин его, скорее всего, не будет, подытожил эксперт.