https://ukraina.ru/20240419/1054615478.html

Министр культуры РФ: Успех "Мастера и Маргариты" можно повторить, но нужно смотреть кино летом

Министр культуры РФ: Успех "Мастера и Маргариты" можно повторить, но нужно смотреть кино летом - 19.04.2024 Украина.ру

Министр культуры РФ: Успех "Мастера и Маргариты" можно повторить, но нужно смотреть кино летом

Кино – одно из приоритетных направлений в работе российского Министерства культуры, сборы после пандемии коронавируса растут, детские фильмы приобрели беспрецедентную популярность, заявила 19 апреля на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня" глава ведомства Ольга Любимова

2024-04-19T18:13

2024-04-19T18:13

2024-04-19T18:13

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Фильмы для детей, для семейного просмотра раньше не собирали полные залы и не были так популярны, но успех картин "Чебурашка" Дмитрия Дяченко, "Бременские музыканты" Александра Войтинского, и многих других, показал, что интерес к ним значительно возрос.Тем не менее, рекордными сборами в 2024 году – больше двух миллиардов рублей, учитывая возрастное ограничение 18+ плюс, может похвастаться фильм Михаила Локшина "Мастер и Маргарита". К такому результату, по словам министра, нужно стремиться.У российского проката, по ее словам, есть несколько ключевых проблем:– В летний период посещаемость кинотеатров всегда ощутимо проседает."Раньше, когда мы сотрудничали с американскими коллегами, мы старались заполнить летний период подростковыми фанатскими релизами, которых дети в любом случае очень ждали", – рассказала она.В этом году такой долгожданной, но российской премьерой, по словам Любимовой, может стать новая часть фильмов по комиксам – "Майор Гром: Игра" Олега Трофима. Впервые фильм покажут на закрытии Московского международного кинофестиваля, который начинается в пятницу, 19 апреля.– Некоторые сети кинотеатров, вопреки всем законам и запретам, показывают иностранное кино, на которое не имеют прокатного удостоверения."Это – в любом случае воровство, не важно, украден наш, или зарубежный контент", – говорит глава ведомства.Отрасль, однако, по ее словам, взрослеет и учится работать в правовом поле: российские прокатчики ставят ультиматумы кинотеатрам: "Мы не будем давать вам наши фильмы, если вы будете глушить их ворованным материалом".Нелегальные показы и воровство фильмов может вернуть эпоху бесконтрольных видеосалонов 90-х годов, а это – недопустимо, уверена Любимова.

https://ukraina.ru/20240418/1054557572.html

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