Министр культуры РФ: Успех "Мастера и Маргариты" можно повторить, но нужно смотреть кино летом
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкПресс-конференция министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой
Кино – одно из приоритетных направлений в работе российского Министерства культуры, сборы после пандемии коронавируса растут, детские фильмы приобрели беспрецедентную популярность, заявила 19 апреля на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре МИА "Россия Сегодня" глава ведомства Ольга Любимова
Фильмы для детей, для семейного просмотра раньше не собирали полные залы и не были так популярны, но успех картин "Чебурашка" Дмитрия Дяченко, "Бременские музыканты" Александра Войтинского, и многих других, показал, что интерес к ним значительно возрос.
Тем не менее, рекордными сборами в 2024 году – больше двух миллиардов рублей, учитывая возрастное ограничение 18+ плюс, может похвастаться фильм Михаила Локшина "Мастер и Маргарита". К такому результату, по словам министра, нужно стремиться.
У российского проката, по ее словам, есть несколько ключевых проблем:
– В летний период посещаемость кинотеатров всегда ощутимо проседает.
"Раньше, когда мы сотрудничали с американскими коллегами, мы старались заполнить летний период подростковыми фанатскими релизами, которых дети в любом случае очень ждали", – рассказала она.
В этом году такой долгожданной, но российской премьерой, по словам Любимовой, может стать новая часть фильмов по комиксам – "Майор Гром: Игра" Олега Трофима. Впервые фильм покажут на закрытии Московского международного кинофестиваля, который начинается в пятницу, 19 апреля.
– Некоторые сети кинотеатров, вопреки всем законам и запретам, показывают иностранное кино, на которое не имеют прокатного удостоверения.
"Это – в любом случае воровство, не важно, украден наш, или зарубежный контент", – говорит глава ведомства.
Вчера, 16:00История"Дежа вю" – как недовольное лицо главного героя сделало половину фильма18 апреля 1990 года на киноэкраны Польши вышел, снятый в Одессе, фильм польского режиссёра Юлиуша Махульского "Виза на 48 часов". В Польше лента не получила широкой популярности, её посмотрели всего порядка 400 тыс. человек. Однако в том же году 1 июля этот фильм, но уже под названием "Дежа вю" вышел в СССР и обрёл просто баснословную популярность
Отрасль, однако, по ее словам, взрослеет и учится работать в правовом поле: российские прокатчики ставят ультиматумы кинотеатрам: "Мы не будем давать вам наши фильмы, если вы будете глушить их ворованным материалом".
Нелегальные показы и воровство фильмов может вернуть эпоху бесконтрольных видеосалонов 90-х годов, а это – недопустимо, уверена Любимова.