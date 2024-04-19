https://ukraina.ru/20240419/1054611102.html

Дмитрий Ефимов об ударе Израиля по Ирану: За прилет модели из авиакружка ЦАХАЛ должно быть стыдно

Дмитрий Ефимов об ударе Израиля по Ирану: За прилет модели из авиакружка ЦАХАЛ должно быть стыдно - 19.04.2024 Украина.ру

Дмитрий Ефимов об ударе Израиля по Ирану: За прилет модели из авиакружка ЦАХАЛ должно быть стыдно

Был или нет ракетный удар Израиля по Ирану, в интервью изданию Украина.ру рассказал главный аналитик ФСО России в 90-х годах Дмитрий Ефимов. Эксперт также объяснил, насколько может быть эффективна связка России и Ирана в Закавказье.

2024-04-19T17:25

2024-04-19T17:25

2024-04-19T17:27

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Утром 19 апреля появились сообщения о том, что Израиль атаковал объект на территории Ирана. Агентство Fars сообщило о взрывах в провинции Исфахан в центральной части республики. По данным Bloomberg, Израиль 18 апреля уведомил США о намерении нанести удар по Ирану в ближайшие 24–48 часов.— Дмитрий Борисович, представитель иранского Национального центра киберпространства Хосейн Далириан заявил, что сбитые средствами ПВО над Исфаханом беспилотники были запущены с территории Ирана. При этом отметил, что американским СМИ "приснилось, что Израиль напал на Иран". По его словам, "неудавшееся нападение с помощью нескольких квадрокоптеров, которые были сбиты, нигде в мире не может считаться реальной атакой". Так все-таки, что это было?— Было так, как он говориn. Дроны, скорее всего, были запущены из провинции Систан и Белуджистан, в которой активно работают салафитские экстремистские группировки, в том числе ИГИЛ*.Использование суннитов для Израиля вещь привычная. Тот же ХАМАС — ставшее неуправляемым детище Еврейского государства.— Ответный удар Израиля по Ирану выглядит невзрачно. Кстати, Иран тоже запустил ракеты и БПЛА по Израилю и тоже ничего не попало в цели. Что это за ирано-израильский стиль войны? — Ну почему не попало? Попало. Девять современных крылатых ракет "Павех" 2022 года выпуска, выпущенных со стороны Ирана, долетели до авиабазы в пустыне Негев. Именно с нее вылетал F-35 бомбить консульство Израиля в Сирии.Другое дело, что так было показано [Израилю], как вскрывается система ПВО. Именно для съема реакции ПВО, работы систем РЭБ был организован такой массовый налет. Проверили и "союзников" — отличились иорданцы — сами сбили беспилотники "Шахед-136".— Bild написала, что Израиль согласовал ответный удар по Ирану с Иорданией, Египтом, Саудовской Аравией и США. При этом "за" Иран не выступили его братья-мусульмане. То есть Турция, Китай и Россия выразили политическую поддержку Ирану, а арабы высказались категорически против эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Никто, кстати, ранее не порвал отношения с Израилем из-за гибели 33000 палестинцев, не отозвал послов. Почему? Консолидация арабского мира закончилась?— Израиль не взял на себя ответственности за прилет в Исфахан. И не возьмет. Вымыслы западной прессы "о согласовании" — отзеркаливание того, что реально сделал Иран, стараясь соблюдать принципы международного права.Второй момент: шиитский Иран и суннитский арабский мир очень далеки друг от друга. Объединяет только "враг моего врага". Но если посмотреть в прошлый век, окажется, что до Исламской революции у шахского Ирана с Израилем были отличные отношения.— Почему мы меньше стали слышать слышать о Палестине на фоне ирано-израильского конфликта? — Сейчас Израиль согласовал с США операцию в Рафахе. Она начнется после иудейского праздника Песах — скорее всего 1 мая. Цена вопроса для Еврейского государства ─ как раз вот такой "символический" ответный удар.— Россия среагирует на "удар" Израиля по Ирану? — Ракетного удара не было, так что и говорить тут нечего. Вот если бы Израиль взял на себя ответственность... А за прилет модели из авиационного кружка ЦАХАЛ как-то стыдно это делать.— Насколько может быть эффективна связка России и Ирана в Закавказье, где из Армении пытаются "сделать анти-Россию", как это уже было сделано с Украиной, а из Карабаха выводят миротворцев?— Северный Иран, граничащий с Арменией, заселен этническими азербайджанцами. Именно они могут помочь России сохранить влияние в Закавказье. Армения на грани полного развала: на ее территории положили глаз Турция и Азербайджан. Особенно это касается Сюникской области, через которую должен пройти Зангезурский коридор из Баку в Нахичевань и Турцию. Ирану крайне интересно взять его под контроль. И, кстати, иранским азербайджанцам как-то не хочется входить в эрдоганский "Великий Туран".— У Байдена, по мнению эксперта РИСИ Сергея Ермакова, есть возможность выделить военную помощь Украине, но он не делает этого. Причина в том, как считает эксперт, что США переориентируются с европейских проблем на решение вопросов в других частях света, начинают заниматься Азиатско-Тихоокеанским регионом. А вы согласны с этим?— Во-первых, такая возможность [выделение денег Украине] есть у Конгресса США. 20 апреля пройдет голосование в Палате представителей США [за большой пакет помощи Украине, Израилю и Тайваню], и всё станет понятным.Есть второй момент: США собираются заменить Зеленского на друга Джейка Салливана Андрея Ермака. Неслучайно The Time поместил Ермака в рейтинг 100 влиятельных политиков мира (одного-единственного от Украины), а статью о нем написал экс-генсек НАТО Расмуссен.Поэтому, я думаю, что финансы американцы хотят дать только Ермаку после антикоррупционных чисток на Украине.— Как считаете, какой может быть сумма для Украины?— В билле речь идет о 61 миллиарде долларов. Но, думаю, большая часть останется за океаном. В бывшую УССР попадет где-то 7,9 миллиардов долларов в рамках кредитной экономической помощи через Фонд экономической поддержки.* Террористическая группировка, запрещенная в РФ

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