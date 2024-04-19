https://ukraina.ru/20240419/1054594935.html

НАТО уходит в тень. Сергей Ермаков о том, что задумала фон дер Ляйен, пока амбиции США в ЕС на паузе

НАТО уходит в тень. Сергей Ермаков о том, что задумала фон дер Ляйен, пока амбиции США в ЕС на паузе - 19.04.2024 Украина.ру

НАТО уходит в тень. Сергей Ермаков о том, что задумала фон дер Ляйен, пока амбиции США в ЕС на паузе

С практической точки зрения важно, как Украина будет пытаться повысить эффективность своей системы ПВО в условиях, когда до ВСУ дойдут "волшебные" самолеты F-16. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ) Сергей Ермаков.

2024-04-19T09:02

2024-04-19T09:02

2024-04-19T09:17

интервью

украина

запад

польша

дмитрий кулеба

джо байден

нато

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Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев и Варшава рассматривают сценарий защиты западных украинских областей польскими системами Patriot. Он не уточнил, идет речь о новых поставках оружия или о том, что Польша будет сбивать российские ракеты со своей территории.— Сергей Михайлович, с чем связаны заявления Кулебы о том, что Запад вступится за Украину напрямую, или даст ей новые гарантии относительно систем ПВО?— Во-первых, сейчас для Украины ситуация складывается весьма печально. Тактическое продвижение российских войск и задержка западной помощи оказывает серьезное давление на киевский режим.Во-вторых, есть еще один серьезный фактор, который необходимо учитывать. Несмотря на то, что на Украине не были проведены выборы, электоральный цикл там все равно есть. Население находится в ожидании. Внутриполитическое противостояние продолжается.Учитывая это, Зеленскому и его команде приходится доказывать, что не все так плохо. Якобы западная поддержка только будет усиливаться и получит новые измерения за счет более серьезного вовлечения Запада в конфликт.Именно с этим связаны заявления украинских властей о том, что Запад или вступится за них напрямую, или даст им новые гарантии относительно систем ПВО.Напомню,что в 2022 году Киев утверждал, что НАТО вот-вот закроет небо над Украиной (когда натовская авиация будет патрулировать ее воздушное пространство), но ничего такого не произошло.США и НАТО четко заявили, что они не желают напрямую вовлекаться в украинский конфликт. В том числе по этой причине сейчас пробуксовывает западная помощь.И наконец, третье. Не забывайте, что на Западе сейчас тоже идет электоральный цикл. Местные политики делают громкие заявления, но по факту все спускается на тормозах.Кстати, по поводу системы ПВО сейчас в основном заявляет глава МИД Украины, а не министр обороны. Но Кулеба – политик, а не военный. Это говорит о том, что крупные военачальники такую идею не обсуждают.— Правильно ли я понимаю, что нам имеет смысл обсуждать варианты более серьезного вмешательства Запада в украинский конфликт только в том случае, если об этом говорят военные, а не политики?— Конечно. Кулеба даже не президент. Он по сути комментирует непрофильные для него вопросы, причем — без всякой конкретики. Говорить об этом он будет еще долго, но с практической точки зрения эти разговоры ничем не закончатся.— С юридической точки зрения Польша имеет право сбивать наши ракеты, которые летят на Украину?— Согласно 51-й статье устава ООН каждая страна имеет право на самооборону. Соответственно, Польша имеет право сбивать ракеты, которые, как она считает, несут ей угрозу. То есть — если ракета нарушила ее воздушное пространство или если польские военные точно уверены, что траектория ракеты такова, что она войдет в воздушное пространство страны. Причем в этом случае, Варшава может проинформировать НАТО, но принимать решение абсолютно самостоятельно.Однако, для того чтобы сбивать наши ракеты над Украиной, Польше нужно получить соответствующее разрешение Киева. То есть, когда Варшава берет на себя обязательства по защите части территории украинского государства, она фактически становится стороной вооруженного конфликта, выступая военным союзником Украины со всеми вытекающими последствиями.Таким образом, польские системы ПВО, которые могут появиться на территории Украины или которые будут участвовать в прикрытии украинского воздушного пространства, становятся законными целями в рамках СВО. Соответственно, это втягивает Польшу в вооруженный конфликт.Будет ли в этих условиях НАТО защищать поляков? НАТО четко ответила — нет.Резюмируя все вышесказанное, польская ПВО, которая со своей территории сбивает российские ракеты над Украиной — это ситуация, которая будет способствовать эскалации конфликта. Но вряд ли Варшава на это пойдет, потому что боится остаться один на один с Россией без поддержки НАТО. Хотя, следует признать, что на Западе есть силы, которые будут поляков всячески к этому подстрекать.— От кого зависит решение о прямом вмешательстве Польши в украинский конфликт: самой Варшавы, Америки или Европы?— От Варшавы, конечно. Здесь никто ей содействовать не будет. Наоборот, все будут кричать, что отговаривали ее и предъявят коммюнике, что НАТО не желает участвовать в конфликте и не является его стороной.Стоит отметить, однако, что ситуация постепенно меняется. НАТО признает, что ее страны-члены Альянса помогают ВСУ, в том числе наносить удары по России. Например, если мы говорим о Крыме.Здесь, как мне кажется, с практической точки зрения важно, как Украина будет пытаться повысить эффективность своей системы ПВО в условиях, когда до ВСУ дойдут "волшебные" самолеты F-16.Для их эксплуатации необходим обученный персонал, техническое обслуживание и так далее. Эти самолеты хороши только как боевые платформы. С точки зрения летных качеств, F-16 серьезно уступают современным российским аналогам.Таким образом, речь идет о том, что F-16 [на Украине] можно интегрировать в некую единую сеть, которой будет управлять Запад. Если мы говорим про Европу — управление будет происходить через натовские командно-штабные структуры.Здесь и возникает соблазн для Польши оказать содействие. На ее территории будут находиться самолеты, будут развернуты станции управления, которые помогут координировать все действия. То есть Польша сможет посодействовать в развёртывании эшелонированной интегрированной системы ПВО на Украине.— Можем ли мы договориться о мирном разделе Украины с Польшей, а Молдавии — с Румынией? Или нам придется с ними воевать?— Любой конфликт рано или поздно заканчивается перемирием, неким договором. Сейчас вокруг этого идет серьезная борьба.Яркий пример: Соединенные Штаты Америки и их позиция по Украине. Сегодня принято во всем обвинять Трампа и "плохих республиканцев". Причем их всех разом почему-то окрестили "трампистами", хотя в республиканской партии не все так однозначно.Более полугода помощь Киеву и ВСУ тормозится. Поставки текут, конечно, но слабеньким ручейком. Это не то, что планировал Запад и уж точно не то, на что рассчитывали украинцы.Плюс: встречи в формате "Рамштайн" натовцы планируют завязать на Брюссель, а не Вашингтон. Имеется в виду, что куратором этого действа будет не министр обороны США, а военачальник из страны – члена НАТО. Или, возможно, этим летом выберут нового генсекретаря.Да, это определённый электоральный цикл в США. Но во всем этом есть интересный момент, как мне кажется. Байдену ничто не мешает оказывать помощь Украине, пусть и не в желаемых объемах. У президента есть определенные рычаги и возможности, но он их не использует. Наоборот, ему удобно все валить на республиканцев.— Почему?— Это связано с тем, что Америка устала и потихоньку отстраняется от европейских дел. Безусловно, США делают сейчас ставку на переориентацию на решение проблем в других частях света.И, конечно, им нужны переговоры, а следовательно — удобная переговорная позиция.Если Украину реально ничего не может достичь на поле боя, а наше весенне-летнее наступление будет удачным, то скорее всего Западу придется на российских условиях заключать мир.Тогда планы по тому или иному разделу Украины будут реализованы. Единственное, открыто никто не будет заявлять о переделе, как это было при Екатерине. Говорить будут про эффективный контроль, помощь в государственном строительстве.Кстати, Польша, Франция, Англия, которые "новую Антанту" собрались создать, говорили, что готовят свои силы "на потом". Вот они как раз и будут на территории Украины формально помогать обеспечивать так называемые безопасность, стабильность; помогать в государственном строительстве; проводить всевозможные реформы, которые назовут "демократическими".Риторика может быть самая разная.— Евросоюз был основан на базе Европейского объединения угля и стали, целью которого была экономическая интеграция стран региона. Однако, начиная с предыдущего председателя Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера, а сейчас уже под руководством Урсулы фон дер Ляйен в ЕС активно продвигается милитаристская политика. В договоре государств ЕС есть статьи, которые напрямую отсылают к вопросам политической безопасности и участия стран – членов ЕС в военной помощи. В рамках Евросоюза сейчас развиваются наиболее действенные программы по оказанию военной и военно-технической помощи Украине. Почему НАТО уходит в тень? Кому это нужно и для чего?— Очень хороший вопрос, Анна. Это как раз плавно вытекает из того, о чем мы говорили. Чем принципиально отличается НАТО от Евросоюза?Вы абсолютно правы, в ЕС есть 32-я статья, там много подпунктов. Это статья на тему коллективной коалиционной обороны, по сути — аналог натовской. В уставе НАТО всего 14 статей и каждая из них на один-два абзаца. О коллективной безопасности говорится в 5 статье.То есть на бумаге эти механизмы есть в обеих организациях. Но в Евросоюзе нет ключевого — ресурсов, чтобы обеспечить эффективное выполнение своей военной повестки.Да, председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге в 2017 году заявил о необходимости к 2025 году создать работающий Европейский оборонный союз, который должен стать полноценной организацией с глобальными амбициями. А для этого ЕС нужна серьезная военная составляющая.Урсула фон дер Ляйен активно воплощает в жизнь задуманное. В начале марте, например, была принята Европейская оборонно-промышленная стратегия в рамках ЕС. Правда, насколько я понимаю, чтобы закон о стратегии вступил в полную силу, за него должен Европарламент проголосовать.Тем не менее там серьезные амбициозные программы, согласно которым европейцы будут выстраивать общую оборону в плане ВПК — сколько необходимо снарядов, пушек, пулеметов; как организовать кооперацию.В военно-техническом плане у ЕС, безусловно, потенциал есть. Это 27 ведущих экономик, промышленно развитых и, безусловно, с определенным уровнем координации и прочим. Какой-то прорыв в военно-технической области они могут сделать.Но для того, чтобы эффективно управлять военными действиями и выстраивать оборону, этого мало. Здесь возникает вопрос конкуренции ЕС с НАТО.Но самое главное, что штабы, системы управления и прочее — все находится в руках НАТО. Когда ЕС проводит свои миссии, операции, он вступает в координацию с натовскими офицерами. Кстати, зачастую это одни и те же люди. Только шевроны меняются.Управление осуществляется таким образом, потому что натовский стандарт — это американский стандарт, и там главные — США. То есть, мы опять приходим к тому: по мере того как Соединенные Штаты будут уставать от европейских дел, сосредотачиваться на проблемах в Азиатско-Тихоокеанском регионе, европейцы все больше будут получать свободу.Тогда мы можем увидеть кризис НАТО — когда ЕС почувствует силы занять лидирующее место в решении проблем не только военной повестки и гуманитарных миссий, но и коллективной обороны.Это дело будущего. Там много противоречий, которые уже вырисовываются. С одной стороны, США необходимо поставить свои "европейские амбиции" на паузу. С другой — когда американцы поймут, что реально Европа может чего-то достичь, они вмешаются.И тогда вдруг сразу пригодится НАТО, американцы захотят иметь полное представление о делах европейцев, осуществлять контроль.— Насколько может быть эффективна связка России и Ирана в Закавказье, где из Армении пытаются сделать "анти-Россию", выводятся миротворцы из Карабаха?— Конечно, она может быть эффективной. Более того — благодаря тому, что нам удалось договориться ранее с Тегераном и другими прикаспийскими столицами, решен серьезный вопрос по разделу Каспия. Та же самая проблема стоит по Южному Кавказу.Безусловно это важно. Это сильно пугает западных контрагентов. Именно с этим связана челночная дипломатия Запада в республиках Южного Кавказа.Вспомните, генсек НАТО Столтенберг приезжал туда и проехал даже дальше Грузии.Этот визит состоялся для того, чтобы в лишний раз продемонстрировать перспективы так называемой поддержки Запада в лице НАТО. Но западники хотели, с одной стороны, прозондировать ситуацию в регионе. С другой — посмотреть на реальность связки "России – Иран" в регионе, как Москва может повысить контроль за Южным Кавказом.Безусловно, для Запада главное — сорвать все наши планы. Запад планирует заходить на Южный Кавказ именно через Черное море, следуя концепции "большого средиземно-черноморско-каспийского региона". Однако, даже если взять часть Черноморско-Каспийский регион, то сейчас и это достаточно актуальная тема для Запада. Украина, кстати, в этом концепте нужна именно как черноморская страна.Безусловно, Западу важно заручиться влиянием как можно большего количества южно-кавказских республик, а не только лояльной к нему Грузии. В перспективе — это Азербайджан.Если говорить про Армению, активность там развивают французы, опираясь на политику Макрона. Но здесь они вступают в противоречие с еще одним сильным игроком Североатлантического альянса, у которого не натовская, а своя собственная повестка и есть свои амбиции в регионе. Это Турция.То есть исключить Анкару точно не получится. Здесь важно следующее. В таких сложных регионах установление и повышение стабильности возможно в том случае, если будут налажены четкие доверительные отношения и разработаны политические соглашения прежде всего между региональными государствами. Это возможно сделать путем торгов или переговоров.То есть нерегиональное влияние (особенно если мы говорим о США и НАТО и их военной политике) — это тот самый элемент, который носит подрывной характер. Западные государства здесь преследуют, безусловно, свои интересы, хотят влезть в регион, понимая, что там находятся транзитные узлы, в которых переплетаются важные маршруты. Контроль над ними позволит распространить влияние [Запада] по всему большому континенту.

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Анна Черкасова

интервью, украина, запад, польша, дмитрий кулеба, джо байден, нато, ес, россия, сво, всу, иран, азербайджан, пво