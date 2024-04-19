Разметаем в пепел: политолог рассказал, как ВКС РФ перемолотят "пробную партию" французских интервентов - 19.04.2024 Украина.ру
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Разметаем в пепел: политолог рассказал, как ВКС РФ перемолотят "пробную партию" французских интервентов
Разметаем в пепел: политолог рассказал, как ВКС РФ перемолотят "пробную партию" французских интервентов - 19.04.2024 Украина.ру
Разметаем в пепел: политолог рассказал, как ВКС РФ перемолотят "пробную партию" французских интервентов
Французам надо изучать историю и делать правильные выводы. Если российские ВКС быстро разобьют натовский контингент, то присутствие Франции на Украине ограничится поставками оружия и советчиками. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
2024-04-19T05:00
2024-04-19T05:00
новости
франция
украина
париж
алексей кочетков
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нато
армия
одесса
война
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Франция не привыкла к большим сражениям и потерям со времен Второй мировой войны. И если российские ВКС быстро разметают этот контингент "в пепел", то присутствие Парижа на Украине ограничится поставками оружия и советчиками "издалека", рассказал политолог.Многие французские комментаторы считают, что для Парижа было бы хорошо, если бы русские сразу ударили по контингенту, как только он высадится на Украине, поскольку это не приведет к дальнейшим жертвам со стороны французов, добавил он.Поэтому французам надо изучать историю и делать правильные выводы. Но если снова "мямлить про тонкие красные линии и давать последнее китайское предупреждение", то контингент НАТО будет нарастать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240418/1054578913.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, франция, украина, париж, алексей кочетков, вкс, нато, армия, одесса, война, гражданская война
Новости, Франция, Украина, Париж, Алексей Кочетков, ВКС, НАТО, Армия, Одесса, война, гражданская война

Разметаем в пепел: политолог рассказал, как ВКС РФ перемолотят "пробную партию" французских интервентов

05:00 19.04.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 19.04.2024
© РИА Новости
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Французам надо изучать историю и делать правильные выводы. Если российские ВКС быстро разобьют натовский контингент, то присутствие Франции на Украине ограничится поставками оружия и советчиками. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков
Франция не привыкла к большим сражениям и потерям со времен Второй мировой войны. И если российские ВКС быстро разметают этот контингент "в пепел", то присутствие Парижа на Украине ограничится поставками оружия и советчиками "издалека", рассказал политолог.
Многие французские комментаторы считают, что для Парижа было бы хорошо, если бы русские сразу ударили по контингенту, как только он высадится на Украине, поскольку это не приведет к дальнейшим жертвам со стороны французов, добавил он.
"Напомню, что когда Франция в годы Гражданской войны высадила свой контингент в Одессе, первые же потери этого контингента в первом же боестолкновении (неважно с кем) привели к серьезным волнениям в Париже. Французы быстренько свернули эту авантюру и вернулись домой", - отметил Кочетков.
Поэтому французам надо изучать историю и делать правильные выводы. Но если снова "мямлить про тонкие красные линии и давать последнее китайское предупреждение", то контингент НАТО будет нарастать, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" читайте на сайте Украина.ру
Дети Донбасса - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
Вчера, 12:04
"Похищенные" украинские дети нашлись в Германии. Киевский режим разоблачил сам себяКиев признал, что 161 ребенок, якобы похищенный Россией с территории Украины, находится в Германии. Это стало серьезным ударом по растиражированному мифу о "депортации" юных украинцев в РФ после начала специальной военной операции
 
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