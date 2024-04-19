https://ukraina.ru/20240419/1054583247.html

Разметаем в пепел: политолог рассказал, как ВКС РФ перемолотят "пробную партию" французских интервентов

Разметаем в пепел: политолог рассказал, как ВКС РФ перемолотят "пробную партию" французских интервентов - 19.04.2024 Украина.ру

Разметаем в пепел: политолог рассказал, как ВКС РФ перемолотят "пробную партию" французских интервентов

Французам надо изучать историю и делать правильные выводы. Если российские ВКС быстро разобьют натовский контингент, то присутствие Франции на Украине ограничится поставками оружия и советчиками. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог, военный волонтер, один из лидеров движения "Русский союз" Алексей Кочетков

2024-04-19T05:00

2024-04-19T05:00

2024-04-19T05:00

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Франция не привыкла к большим сражениям и потерям со времен Второй мировой войны. И если российские ВКС быстро разметают этот контингент "в пепел", то присутствие Парижа на Украине ограничится поставками оружия и советчиками "издалека", рассказал политолог.Многие французские комментаторы считают, что для Парижа было бы хорошо, если бы русские сразу ударили по контингенту, как только он высадится на Украине, поскольку это не приведет к дальнейшим жертвам со стороны французов, добавил он.Поэтому французам надо изучать историю и делать правильные выводы. Но если снова "мямлить про тонкие красные линии и давать последнее китайское предупреждение", то контингент НАТО будет нарастать, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексей Кочетков: Польша лезет в костер за долларами, а Россия оглушила ВСУ и устроила Франции "Алжир" читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240418/1054578913.html

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новости, франция, украина, париж, алексей кочетков, вкс, нато, армия, одесса, война, гражданская война