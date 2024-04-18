https://ukraina.ru/20240418/1054588121.html

Деньги вернуть, никаких пенсий, ATACMS - под вопросом: неприятные для Украины аспекты проекта помощи США

Деньги вернуть, никаких пенсий, ATACMS - под вопросом: неприятные для Украины аспекты проекта помощи США - 18.04.2024 Украина.ру

Деньги вернуть, никаких пенсий, ATACMS - под вопросом: неприятные для Украины аспекты проекта помощи США

Председатель Палаты представителей Майк Джонсон предлагает выделить Украине и военную, и финансовую помощь. Однако есть множество нюансов, которые могут не понравиться Банковой

2024-04-18T18:01

2024-04-18T18:01

2024-04-18T18:01

эксклюзив

сша

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палата представителей когресса сша

военная помощь

кредит

джонсон

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Американские конгрессмены 9 апреля вернулись с одних каникул, а 22-го уже уйдут на следующие, и за полторы недели им нужно решить массу вопросов, в том числе финансирование союзников.Не желая принимать пакетный запрос Белого дома, в который одновременно зашита помощь и Украине, и Израилю, и Тайваню, одобренный пару месяцев назад Сенатом, члены Палаты представителей долго спорили. И вот председатель нижней палаты Конгресса Майк Джонсон, вынужденный лавировать между двумя партиями, да ещё и между разными группами республиканцев, объявил, что голосование пройдёт по четырём отдельным законопроектам, тексты которых он представил накануне.Итак, на поддержку Тайваня и других союзников в Азиатско-Тихоокеанском регионе предлагается выделить $8,1 млрд ($2 млрд – на дополнительную военную помощь, $1,9 млрд – на восполнение запасов военного оборудования этих стран и оказание оборонных услуг, $1,9 млрд – на развитие инфраструктуры для подводного флота).Законопроект №2 – о поддержке Израиля более чем на $26,38 млрд ($4,4 млрд - на восполнение передаваемого Тель-Авиву оборудования и оборонных услуг, $4 млрд - на восполнение запасов ракет для систем ПВО "Железный купол" и "Праща Давида", $3,5 млрд - на закупку вооружения, $2,4 млрд – на текущие военные операции США в регионе, $1,2 млрд - на лазерные системы ПРО "Железный луч").Военная помощь УкраинеНа помощь Украине заложено $60,84 млрд, из которых $23,2 млрд - на пополнение арсеналов США, $11,3 млрд – на текущие военные операции США в регионе (в смысле в Европе)."В этом пакете 80% расходов на Украину станет пополнением американского оружия и запасов. Это очень важно для нашей собственной американской промышленной базы и оборонной базы. И это будет очень важной частью [законопроекта]", - подчеркнул Джонсон в интервью телеканалу CNN.С пояснением схемы финансирования военной помощи Украине в тот же день выступил и президент США Джо Байден. В колонке для газеты The Wall Street Journal он сообщил, что Киеву передадут оружие из запасов Пентагона, а на выделенные Конгрессом средства пополнят американские арсеналы, закупив у местных производителей ЗРК Patriot из Аризоны, ракеты Javelin из Алабамы, артиллерийские снаряды из Пенсильвании, Огайо и Техаса. Тем самым, по словам Байдена, действующая администрация поддержит рабочие места почти в 40 штатах и укрепит национальную безопасность США."Если Конгресс примет решение о военной помощи Украине и Израилю, мы не будем выписывать пустые чеки", - заверяет Байден.Из этих почти $61 млрд на закупку оружия Киев получит лишь $13,8 млрд.Инициатива Джонсона предусматривает передачу Украине тактических ракет ATACMS в модификации с максимальной дальностью поражения (до 300 км), причём "как только это станет практически осуществимо после принятия законопроекта". В этот момент в Киеве наверняка улыбнулось огромное количество чиновников. Но радоваться рано – есть важный нюанс: если американский президент сочтёт этот шаг представляющим ущерб национальной безопасности США, то он может отложить поставку ATACMS Украине, нужно будет лишь в письменной форме изложить свои опасения и уведомить комитеты Конгресса. Иными словами, эти дальнобойные ракеты могут так и не поступить на вооружение ВСУ.Джонсон до избрания председателем Палаты представителей, будучи рядовым конгрессменом, голосовал против всех инициатив в поддержку Украины. Видимо, лоббисты американского ВПК провели с ним разъяснительные беседы и теперь он сам призывает как можно скорее одобрить пакет помощи Киеву.Но при этом Джонсон требует вести строгий контроль над выделенными средствами – на осуществление надзора за предоставленной военной помощью в законопроекте заложено $26 млрд. Так что отныне, Офис президента Украины, будьте добры отчитаться, как расходуются полученные доллары.Но и американским властям нужно держать ответ - Госдепартамент и Пентагон должны в течение 45 дней после принятия законопроекта представить стратегию поддержки Украины со стороны США, рассчитанную на несколько лет вперёд и содержащую оценку финансовых ресурсов, необходимых Вашингтону для удовлетворения нужд Киева, список "конкретной продукции и услуг оборонного назначения, которые ещё не предоставлены Украине, но могут привести к значимым достижениям на поле боя", а также описание последствий для национальной безопасности США в случае, если цели, связанные с оказанием помощи Киеву, не будут достигнуты.Конгрессмены требуют частичной публикации документа. Республиканцы давно пытаются добиться от Белого дома ответа на вопросы, "каковы цели США на Украине?" и "какого результата украинского конфликта хочет добиться Вашингтон". Вот пришло время ответить. Однако этот ответ администрацию обязывают дать уже после того, как деньги Киеву будут выделены. Стратегия должна обновляться не реже одного раза в квартал до 30 сентября 2025 года.Российские деньги не гарантированы, а кредиты прощаемыПредставленный законопроект предусматривает также экономическую помощь Украине из двух фондов – на $7,85 млрд и $1,58 млрд. Но не безвозмездно, а в кредит."Любая помощь, которая идёт на оказание помощи правительству [Украины], конвертируется в кредит. Многие люди говорили, что это очень важно, что мы внедрили это", - говорил Джонсон в интервью CNN.В течение 60 дней после принятия законопроекта Байден обязан заключить с правительством Украины соглашение о возврате средств. Доступны для Киева они будут до 30 сентября 2025 года.Отдельно прописано, что деньги, выделенные для поддержки бюджета Украины, не могут быть использованы для выплаты пенсий гражданам.Идею о переходе помощи Украине на кредитную основу несколько недель назад озвучил бывший президент страны Дональд Трамп, рвущийся к власти, а затем её поддержал Джонсон. Многих эта новость порадовала – сколько уже можно спускать миллиарды в украинскую чёрную дыру! - но тут же заставила задуматься над вопросом: а сможет ли Киев эти средства вернуть? Очень вероятно, что нет.И тут, о чудо, законопроект предусматривает для президента США возможность списать этот кредит: после 15 ноября 2024 года – половину суммы, а с 1 января 2026 года – целиком. Нужно будет только представить доклад о причинах такого решения и вынести его на рассмотрение Конгресса. Т.е. никаких послаблений до президентских выборов, которые пройдут 5 ноября. А потом уже на усмотрение Байдена, если он сохранит кресло в Белом доме, или Трампа, грозящего лишить Украину всяческой поддержки и вообще всего за сутки положить конец украинскому конфликту.В целом представленный Джонсоном проект по суммам очень похож на тот, который одобрил Сенат – всего $95 млрд на всех союзников, из них чуть более $60 млрд для Украины, - но главное отличие заключается именно в наличии пунктов о "прощаемых кредитах". В частности, за счёт этого, как пишет агентство Associated Press, председатель Палаты представителей хочет привлечь на свою сторону конгрессменов-республиканцев, которые прежде были против.Также Джонсон озвучивал мысль о расходовании на нужды Украины замороженных активов РФ. Отдельное внимание этому пункту, включённому в законопроект №4, текст которого опубликовали чуть позже, уделила посол Украины в США, бывший министр финансов своей страны Оксана Маркарова на своей странице в Facebook*: документ не обязывает американского президента конфисковать суверенные российские активы в пользу Киева, а лишь предоставляет ему такие полномочия. Точно так же, как с ракетами ATACMS: захочет – передаст, нет – никто его упрекать не будет.Хотя министр финансов США Джанет Йеллен накануне говорила, что Штаты могут использовать замороженные активы РФ в качестве залога по кредиту для помощи Украине, администрация Белого дома всё же не спешит идти на такой шаг, поскольку отдаёт себе отчёт в том, какими последствиями может обернуться для самого Вашингтона. Президент Европейского Центробанка Кристин Лагард ещё раз предостерегла США от незаконного использования российских активов из-за риска нарушения международного порядка. А официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупредила, что Москва обладает значительными объёмами западных средств, в отношении которых может принять решительные ответные меры, и церемониться ни с кем не собирается.Кроме того, четвёртый законопроект включает требование к Украине вернуть США те военные активы, которые не уничтожены в ходе боевых действий. Эту идею на днях Джонсон обсуждал с Трампом.Перспективы законопроектаРазложить яйца по разным корзинам, т.е. разделить вопросы финансирования по разным законопроектам, Джонсон решил, чтобы уже хоть как-то дать ход процессу, зависшему на полгода. Ведь какая-то часть пакетного запроса кого-то из конгрессменов да не устраивает: часть республиканцев против вооружения Украины, а часть демократов не горит желанием помогать Израилю.Найденный председателем Палаты представителей вариант всё равно устроил не всех. Сенатор-республиканец Джеймс Дэвид Вэнс призвал однопартийцев из нижней палаты Конгресса заблокировать инициативу по Украине, призвав прежде всего заняться обеспечением безопасности американской границы.Этот пункт вообще не фигурирует в законопроектах, хотя республиканцы сразу дали понять, что без ужесточения миграционной политики никаких денег Киеву не дадут. Почему получилось так, Джонсон объяснил в интервью CNN – нужна поддержка обеих партий, а её нет."[Демократы] не поддерживают охрану границы, это не их политика. Некоторые из этих людей любят открытые границы. И поэтому у нас нет возможности, у меня буквально нет числа [законодателей, которые поддержат эту инициативу]", - сказал он.Даже среди республиканцев единого мнения нет. Некоторые из них были в ярости, что Джонсон готов вынести на голосование помощь Украине отдельно от вопроса границы с Мексикой, среди них и, как бы парадоксально ни звучало, единственная член Палаты представителей украинского происхождения Виктория Спартц.А главный ястреб американского Конгресса Марджори Тейлор-Грин, которая подала ходатайство об отставке Джонсона в случае голосования по вопросу о финансировании Украины, озвучила всё что думает по этому поводу в соцсети X."Любому члену Конгресса, который проголосует за этот законопроект, будет необходимо вступить в ряды украинской армии. Если вы хотите финансировать войну, почему бы вам на неё не отправиться? Покажите свою поддержку Украине. Никаких денег Украине! Американский народ требует мирного соглашения между Россией и Украиной", - заявила Тейлор-Грин.Свою коллегу по партии в намерении свергнуть Джонсона за деньги для Киева поддержал конгрессмен Томас Мэсси. Однако сложно спрогнозировать, как далеко они зайдут с этой затеей."Неясно, есть ли в стане консерваторов дополнительные голоса за увольнение спикера. Многие из тех, кто в предыдущий раз выгонял предшественника Джонсона Кевина Маккарти, молчат. Возможно, и у них своя сделка с "глубинным государством". В конце концов, республиканцы традиционно лоббируют интересы ВПК. А тут ему светят новые жирные куски", - отмечает шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Голосования по всем законопроектам запланированы на 20 апреля, в субботу прям перед уходом на очередные каникулы.Впрочем, ходят разговоры, что голосование может не состояться в анонсированные сроки, и тогда задержки в финансировании Киева продолжатся.* входит в корпорацию Meta, деятельность которой запрещена в РФ и признана экстремистской

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эксклюзив, сша, украина, палата представителей когресса сша, военная помощь, кредит, джонсон