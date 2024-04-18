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Зеленский объявил об уничтожении почти всей тепловой энергетики Украины из-за ударов ВС РФ

Зеленский объявил об уничтожении почти всей тепловой энергетики Украины из-за ударов ВС РФ - 18.04.2024 Украина.ру

Зеленский объявил об уничтожении почти всей тепловой энергетики Украины из-за ударов ВС РФ

Российская армия практически полностью уничтожила тепловую энергетику Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. В четверг, 18 апреля, выступая по видеосвязи на заседании Евросовета, он в очередной раз выпрашивал у союзников системы противовоздушной обороны, передает "Интерфакс Украина"

2024-04-18T16:29

2024-04-18T16:29

2024-04-18T16:30

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Помимо того, что он обвинил российскую сторону в обстреле ЗАЭС, президент Украины допустил, что армия РФ якобы еще атакует инфраструктуру других атомных электростанций и распределительных сетей. Защитить такие объекты, считает Зеленский, поможет ПВО западного производства: "Patriot", "Iris-T", "Samp-Т", Nasams. Глава киевского режима упрекнул союзников в том, что все эти установки у них есть, но почему-то до сих пор не были переданы в распоряжение киевского режима. Кроме этого украинский лидер признал, что "российская армия чувствует свою силу практически во всем, относящемся к вооруженному компоненту". "Именно благодаря этой силе – в артиллерии, в технике, в умении действовать в небе – они оказывают на нас давление на фронте и постепенно движутся. Путин теперь надеется, что ему удастся добиться успеха в своем контрнаступлении, и единственным корнем этой надежды является нехватка оружия среди наших солдат", – добавил он. Зеленский также упрекнул участников заседания ЕС в том, что ВСУ до сих пор не увидели миллиона снарядов из Евросоюза, "о которых так много говорили". Глава киевского режима попросил союзников ускорится в реализации договоренностей о поставках и совместном производстве вооружения, а также о финансировании этих проектов. Ранее Зеленский выпросил заседание НАТО по Украине из-за российских ударов.

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новости, украина, владимир зеленский, россия, евросовет, ес, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация, запорожская аэс