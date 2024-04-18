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Зеленский объявил об уничтожении почти всей тепловой энергетики Украины из-за ударов ВС РФ
Зеленский объявил об уничтожении почти всей тепловой энергетики Украины из-за ударов ВС РФ - 18.04.2024 Украина.ру
Зеленский объявил об уничтожении почти всей тепловой энергетики Украины из-за ударов ВС РФ
Российская армия практически полностью уничтожила тепловую энергетику Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. В четверг, 18 апреля, выступая по видеосвязи на заседании Евросовета, он в очередной раз выпрашивал у союзников системы противовоздушной обороны, передает "Интерфакс Украина"
2024-04-18T16:29
2024-04-18T16:29
2024-04-18T16:30
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Помимо того, что он обвинил российскую сторону в обстреле ЗАЭС, президент Украины допустил, что армия РФ якобы еще атакует инфраструктуру других атомных электростанций и распределительных сетей. Защитить такие объекты, считает Зеленский, поможет ПВО западного производства: "Patriot", "Iris-T", "Samp-Т", Nasams. Глава киевского режима упрекнул союзников в том, что все эти установки у них есть, но почему-то до сих пор не были переданы в распоряжение киевского режима. Кроме этого украинский лидер признал, что "российская армия чувствует свою силу практически во всем, относящемся к вооруженному компоненту". "Именно благодаря этой силе – в артиллерии, в технике, в умении действовать в небе – они оказывают на нас давление на фронте и постепенно движутся. Путин теперь надеется, что ему удастся добиться успеха в своем контрнаступлении, и единственным корнем этой надежды является нехватка оружия среди наших солдат", – добавил он. Зеленский также упрекнул участников заседания ЕС в том, что ВСУ до сих пор не увидели миллиона снарядов из Евросоюза, "о которых так много говорили". Глава киевского режима попросил союзников ускорится в реализации договоренностей о поставках и совместном производстве вооружения, а также о финансировании этих проектов. Ранее Зеленский выпросил заседание НАТО по Украине из-за российских ударов.
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новости, украина, владимир зеленский, россия, евросовет, ес, военная помощь, военная техника, сво, спецоперация, запорожская аэс
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, евросовет, ЕС, военная помощь, военная техника, СВО, Спецоперация, Запорожская АЭС
Зеленский объявил об уничтожении почти всей тепловой энергетики Украины из-за ударов ВС РФ
16:29 18.04.2024 (обновлено: 16:30 18.04.2024)
Российская армия практически полностью уничтожила тепловую энергетику Украины, заявил глава киевского режима Владимир Зеленский. В четверг, 18 апреля, выступая по видеосвязи на заседании Евросовета, он в очередной раз выпрашивал у союзников системы противовоздушной обороны, передает "Интерфакс Украина"
"Россия уже уничтожила почти всю нашу тепловую энергетику. Плотины и оборудование гидроэлектростанций, а также газовая инфраструктура подвергаются террористическим атакам. Россия не отказывается от радиационного шантажа и, в частности, продолжает жестоко играть с безопасностью Запорожской АЭС", – сказал Зеленский.
Помимо того, что он обвинил российскую сторону в обстреле ЗАЭС, президент Украины допустил, что армия РФ якобы еще атакует инфраструктуру других атомных электростанций и распределительных сетей.
Защитить такие объекты, считает Зеленский, поможет ПВО западного производства: "Patriot", "Iris-T", "Samp-Т", Nasams. Глава киевского режима упрекнул союзников в том, что все эти установки у них есть, но почему-то до сих пор не были переданы в распоряжение киевского режима.
Кроме этого украинский лидер признал, что "российская армия чувствует свою силу практически во всем, относящемся к вооруженному компоненту".
"Именно благодаря этой силе – в артиллерии, в технике, в умении действовать в небе – они оказывают на нас давление на фронте и постепенно движутся. Путин теперь надеется, что ему удастся добиться успеха в своем контрнаступлении, и единственным корнем этой надежды является нехватка оружия среди наших солдат", – добавил он.
Зеленский также упрекнул участников заседания ЕС в том, что ВСУ до сих пор не увидели миллиона снарядов из Евросоюза, "о которых так много говорили". Глава киевского режима попросил союзников ускорится в реализации договоренностей о поставках и совместном производстве вооружения, а также о финансировании этих проектов.
Ранее Зеленский выпросил
заседание НАТО по Украине из-за российских ударов.