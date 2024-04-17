Зеленский выпросил заседание НАТО по Украине из-за российских ударов
17:17 17.04.2024 (обновлено: 17:26 17.04.2024)
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
В пятницу, 19 апреля, состоится Совет НАТО-Украина, о проведении которого ранее просил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в среду информировал генсек альянса Йенс Столтенберг
Накануне Зеленский вновь отмечал высокую интенсивность российских обстрелов и острую нехватку систем противовоздушной обороны (ПВО). В связи с этим, украинский лидер намерен обсудить с союзниками выделение новых пакетов военной помощи, в частности, установок и снарядов для ПВО.
"Мы созовем встречу в пятницу, которая будет сначала с президентом (Зеленским. - Ред.), а затем с министрами обороны и для решения неотложных потребностей Украины", – сказал генсек НАТО.
Он подчеркнул, что определяя приоритет между Украиной и собственным вооружением, членам альянса "надо выбирать Украину".
Ранее сообщалось, что Европа игнорирует призывы Киева дать ей ПВО, аргументируя это тем, что им необходимо самим сохранить оборонный потенциал.
Вчера, 21:14Вашингтон отказался сбивать российские ракеты над Украиной, потому то те не угрожают СШАСоединенные Штаты Америки и другие союзники не могут сбивать ракеты в небе над Украиной, как делали это в Израиле, поскольку там нет американских военных баз, которым угрожали бы эти российские боеприпасы, дроны и бомбы. Об этом 16 апреля заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель