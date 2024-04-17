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Зеленский выпросил заседание НАТО по Украине из-за российских ударов

Зеленский выпросил заседание НАТО по Украине из-за российских ударов - 17.04.2024 Украина.ру

Зеленский выпросил заседание НАТО по Украине из-за российских ударов

В пятницу, 19 апреля, состоится Совет НАТО-Украина, о проведении которого ранее просил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в среду информировал генсек альянса Йенс Столтенберг

2024-04-17T17:17

2024-04-17T17:17

2024-04-17T17:26

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Накануне Зеленский вновь отмечал высокую интенсивность российских обстрелов и острую нехватку систем противовоздушной обороны (ПВО). В связи с этим, украинский лидер намерен обсудить с союзниками выделение новых пакетов военной помощи, в частности, установок и снарядов для ПВО. "Мы созовем встречу в пятницу, которая будет сначала с президентом (Зеленским. - Ред.), а затем с министрами обороны и для решения неотложных потребностей Украины", – сказал генсек НАТО. Он подчеркнул, что определяя приоритет между Украиной и собственным вооружением, членам альянса "надо выбирать Украину". Ранее сообщалось, что Европа игнорирует призывы Киева дать ей ПВО, аргументируя это тем, что им необходимо самим сохранить оборонный потенциал.

https://ukraina.ru/20240416/1054548430.html

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новости, украина, европа, киев, йенс столтенберг, нато, владимир зеленский, сво, пво, военная помощь, военная техника