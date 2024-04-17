Зеленский выпросил заседание НАТО по Украине из-за российских ударов - 17.04.2024 Украина.ру
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Зеленский выпросил заседание НАТО по Украине из-за российских ударов
Зеленский выпросил заседание НАТО по Украине из-за российских ударов - 17.04.2024 Украина.ру
Зеленский выпросил заседание НАТО по Украине из-за российских ударов
В пятницу, 19 апреля, состоится Совет НАТО-Украина, о проведении которого ранее просил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в среду информировал генсек альянса Йенс Столтенберг
2024-04-17T17:17
2024-04-17T17:26
новости
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европа
киев
йенс столтенберг
нато
владимир зеленский
сво
пво
военная помощь
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Накануне Зеленский вновь отмечал высокую интенсивность российских обстрелов и острую нехватку систем противовоздушной обороны (ПВО). В связи с этим, украинский лидер намерен обсудить с союзниками выделение новых пакетов военной помощи, в частности, установок и снарядов для ПВО. "Мы созовем встречу в пятницу, которая будет сначала с президентом (Зеленским. - Ред.), а затем с министрами обороны и для решения неотложных потребностей Украины", – сказал генсек НАТО. Он подчеркнул, что определяя приоритет между Украиной и собственным вооружением, членам альянса "надо выбирать Украину". Ранее сообщалось, что Европа игнорирует призывы Киева дать ей ПВО, аргументируя это тем, что им необходимо самим сохранить оборонный потенциал.
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новости, украина, европа, киев, йенс столтенберг, нато, владимир зеленский, сво, пво, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, Европа, Киев, Йенс Столтенберг, НАТО, Владимир Зеленский, СВО, ПВО, военная помощь, военная техника

Зеленский выпросил заседание НАТО по Украине из-за российских ударов

17:17 17.04.2024 (обновлено: 17:26 17.04.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
В пятницу, 19 апреля, состоится Совет НАТО-Украина, о проведении которого ранее просил президент Украины Владимир Зеленский. Об этом в среду информировал генсек альянса Йенс Столтенберг
Накануне Зеленский вновь отмечал высокую интенсивность российских обстрелов и острую нехватку систем противовоздушной обороны (ПВО). В связи с этим, украинский лидер намерен обсудить с союзниками выделение новых пакетов военной помощи, в частности, установок и снарядов для ПВО.
"Мы созовем встречу в пятницу, которая будет сначала с президентом (Зеленским. - Ред.), а затем с министрами обороны и для решения неотложных потребностей Украины", – сказал генсек НАТО.
Он подчеркнул, что определяя приоритет между Украиной и собственным вооружением, членам альянса "надо выбирать Украину".
Ранее сообщалось, что Европа игнорирует призывы Киева дать ей ПВО, аргументируя это тем, что им необходимо самим сохранить оборонный потенциал.
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Вашингтон отказался сбивать российские ракеты над Украиной, потому то те не угрожают СШАСоединенные Штаты Америки и другие союзники не могут сбивать ракеты в небе над Украиной, как делали это в Израиле, поскольку там нет американских военных баз, которым угрожали бы эти российские боеприпасы, дроны и бомбы. Об этом 16 апреля заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель
 
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Заголовок открываемого материала
17:17Зеленский выпросил заседание НАТО по Украине из-за российских ударов
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