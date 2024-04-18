https://ukraina.ru/20240418/1054582481.html

Провоцируют войну до последнего украинца - Кремль о проекте помощи США Киеву

Провоцируют войну до последнего украинца - Кремль о проекте помощи США Киеву - 18.04.2024 Украина.ру

Провоцируют войну до последнего украинца - Кремль о проекте помощи США Киеву

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 апреля прокомментировал журналистам проект пакета помощи США Украине

2024-04-18T13:29

2024-04-18T13:29

2024-04-18T13:29

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кремль

дмитрий песков

помощь

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"В силу своих внутриполитических разногласий в Вашингтоне ищут разные модальности с тем, чтобы продолжить оказывать помощь Украине. В любом случае при любых режимах оказания этой помощи де-факто речь идет о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США", - сказал Песков.Накануне палата представителей США представила три раздельных пакета помощи другим странам, включая Украину, Израиль и союзников в Азии.В предложенном законопроекте помощи Украине от Конгресса США включены поставки ракет ATACMS.Предполагается, что проект включает в себя 61 миллиард долларов, из которых 23 миллиарда предназначены на восполнение военных арсеналов внутри самих Штатов.

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сша, украина, новости, кремль, дмитрий песков, помощь