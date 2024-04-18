Провоцируют войну до последнего украинца - Кремль о проекте помощи США Киеву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 апреля прокомментировал журналистам проект пакета помощи США Украине
"В силу своих внутриполитических разногласий в Вашингтоне ищут разные модальности с тем, чтобы продолжить оказывать помощь Украине. В любом случае при любых режимах оказания этой помощи де-факто речь идет о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США", - сказал Песков.
Накануне палата представителей США представила три раздельных пакета помощи другим странам, включая Украину, Израиль и союзников в Азии.
В предложенном законопроекте помощи Украине от Конгресса США включены поставки ракет ATACMS.
Предполагается, что проект включает в себя 61 миллиард долларов, из которых 23 миллиарда предназначены на восполнение военных арсеналов внутри самих Штатов.
Вчера, 20:19Законопроект США о помощи Украине предусматривает передачу дальнобойных ракет ATACMS и $61 млрдПалата представителей США опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Если за него проголосуют, Киев может получить пакет объемом 61 миллиард долларов, в том числе дальнобойные тактические ракеты ATACMS