Провоцируют войну до последнего украинца - Кремль о проекте помощи США Киеву - 18.04.2024 Украина.ру
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Провоцируют войну до последнего украинца - Кремль о проекте помощи США Киеву
Провоцируют войну до последнего украинца - Кремль о проекте помощи США Киеву - 18.04.2024 Украина.ру
Провоцируют войну до последнего украинца - Кремль о проекте помощи США Киеву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 апреля прокомментировал журналистам проект пакета помощи США Украине
2024-04-18T13:29
2024-04-18T13:29
сша
украина
новости
кремль
дмитрий песков
помощь
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"В силу своих внутриполитических разногласий в Вашингтоне ищут разные модальности с тем, чтобы продолжить оказывать помощь Украине. В любом случае при любых режимах оказания этой помощи де-факто речь идет о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США", - сказал Песков.Накануне палата представителей США представила три раздельных пакета помощи другим странам, включая Украину, Израиль и союзников в Азии.В предложенном законопроекте помощи Украине от Конгресса США включены поставки ракет ATACMS.Предполагается, что проект включает в себя 61 миллиард долларов, из которых 23 миллиарда предназначены на восполнение военных арсеналов внутри самих Штатов.
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сша, украина, новости, кремль, дмитрий песков, помощь
США, Украина, Новости, Кремль, Дмитрий Песков, помощь

Провоцируют войну до последнего украинца - Кремль о проекте помощи США Киеву

13:29 18.04.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 18 апреля прокомментировал журналистам проект пакета помощи США Украине
"В силу своих внутриполитических разногласий в Вашингтоне ищут разные модальности с тем, чтобы продолжить оказывать помощь Украине. В любом случае при любых режимах оказания этой помощи де-факто речь идет о провоцировании Украины на дальнейшие боевые действия до последнего украинца с обеспечиванием гарантированной прибыли для США", - сказал Песков.
Накануне палата представителей США представила три раздельных пакета помощи другим странам, включая Украину, Израиль и союзников в Азии.
В предложенном законопроекте помощи Украине от Конгресса США включены поставки ракет ATACMS.
Предполагается, что проект включает в себя 61 миллиард долларов, из которых 23 миллиарда предназначены на восполнение военных арсеналов внутри самих Штатов.
Вчера, 20:19
Законопроект США о помощи Украине предусматривает передачу дальнобойных ракет ATACMS и $61 млрдПалата представителей США опубликовала три раздельных законопроекта о помощи Израилю, Украине и союзникам в Индо-Тихоокеанском регионе. Если за него проголосуют, Киев может получить пакет объемом 61 миллиард долларов, в том числе дальнобойные тактические ракеты ATACMS
 
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