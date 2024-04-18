Главное за ночь 18 апреля - 18.04.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 18 апреля
Главное за ночь 18 апреля - 18.04.2024 Украина.ру
Главное за ночь 18 апреля
Спикер Палаты представителей Конгресса США исключил отправку войск на Украину. Майк Джонсон в то же время пообещал поддержать американских союзников;Следствие в Украина.ру, 18.04.2024
2024-04-18T08:06
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алексей гончаренко
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вооруженные силы украины
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Спикер Палаты представителей Конгресса США исключил отправку войск на Украину. Майк Джонсон в то же время пообещал поддержать американских союзников;Следствие в России закончило расследование уголовных дел в отношении украинской журналистки Янины Соколовой, телеведущей Натальи Мосейчук и украинской актрисы Адрианны Курилец. Все они обвиняются в РФ заочно в разжигании межнациональной розни против русских;ЧВК из США и Канады могут привлечь к пилотированию F-16 на Украине, заявил французский эксперт в сфере авиации Сириль де Латтр;В ряды ВСУ могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных, заявил Radio NV секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Роман Костенко. Но "При наших потребностях в мобилизации это ничего", — сказал Костенко;Украинский депутат Алексей Гончаренко, включенный в список террористов и экстремистов, выступая на сессии ПАСЕ, призвал урегулировать приднестровскую проблему "всеми средствами, включая военные".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, украина, россия, алексей гончаренко, чвк, вооруженные силы украины, f-16
Новости, США, Украина, Россия, Алексей Гончаренко, ЧВК, Вооруженные силы Украины, F-16

Главное за ночь 18 апреля

08:06 18.04.2024
 
© CC0, PixabayF-16
F-16
© CC0, Pixabay
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Спикер Палаты представителей Конгресса США исключил отправку войск на Украину. Майк Джонсон в то же время пообещал поддержать американских союзников;

Следствие в России закончило расследование уголовных дел в отношении украинской журналистки Янины Соколовой, телеведущей Натальи Мосейчук и украинской актрисы Адрианны Курилец. Все они обвиняются в РФ заочно в разжигании межнациональной розни против русских;
ЧВК из США и Канады могут привлечь к пилотированию F-16 на Украине, заявил французский эксперт в сфере авиации Сириль де Латтр;

В ряды ВСУ могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных, заявил Radio NV секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Роман Костенко. Но "При наших потребностях в мобилизации это ничего", — сказал Костенко;

Украинский депутат Алексей Гончаренко, включенный в список террористов и экстремистов, выступая на сессии ПАСЕ, призвал урегулировать приднестровскую проблему "всеми средствами, включая военные".
 
НовостиСШАУкраинаРоссияАлексей ГончаренкоЧВКВооруженные силы УкраиныF-16
 
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