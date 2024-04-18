Главное за ночь 18 апреля
© CC0, PixabayF-16
© CC0, Pixabay
Спикер Палаты представителей Конгресса США исключил отправку войск на Украину. Майк Джонсон в то же время пообещал поддержать американских союзников;
Следствие в России закончило расследование уголовных дел в отношении украинской журналистки Янины Соколовой, телеведущей Натальи Мосейчук и украинской актрисы Адрианны Курилец. Все они обвиняются в РФ заочно в разжигании межнациональной розни против русских;
Следствие в России закончило расследование уголовных дел в отношении украинской журналистки Янины Соколовой, телеведущей Натальи Мосейчук и украинской актрисы Адрианны Курилец. Все они обвиняются в РФ заочно в разжигании межнациональной розни против русских;
ЧВК из США и Канады могут привлечь к пилотированию F-16 на Украине, заявил французский эксперт в сфере авиации Сириль де Латтр;
В ряды ВСУ могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных, заявил Radio NV секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Роман Костенко. Но "При наших потребностях в мобилизации это ничего", — сказал Костенко;
Украинский депутат Алексей Гончаренко, включенный в список террористов и экстремистов, выступая на сессии ПАСЕ, призвал урегулировать приднестровскую проблему "всеми средствами, включая военные".
В ряды ВСУ могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных, заявил Radio NV секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Роман Костенко. Но "При наших потребностях в мобилизации это ничего", — сказал Костенко;
Украинский депутат Алексей Гончаренко, включенный в список террористов и экстремистов, выступая на сессии ПАСЕ, призвал урегулировать приднестровскую проблему "всеми средствами, включая военные".