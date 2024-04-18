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Главное за ночь 18 апреля

Главное за ночь 18 апреля - 18.04.2024 Украина.ру

Главное за ночь 18 апреля

Спикер Палаты представителей Конгресса США исключил отправку войск на Украину. Майк Джонсон в то же время пообещал поддержать американских союзников;Следствие в Украина.ру, 18.04.2024

2024-04-18T08:06

2024-04-18T08:06

2024-04-18T08:06

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Спикер Палаты представителей Конгресса США исключил отправку войск на Украину. Майк Джонсон в то же время пообещал поддержать американских союзников;Следствие в России закончило расследование уголовных дел в отношении украинской журналистки Янины Соколовой, телеведущей Натальи Мосейчук и украинской актрисы Адрианны Курилец. Все они обвиняются в РФ заочно в разжигании межнациональной розни против русских;ЧВК из США и Канады могут привлечь к пилотированию F-16 на Украине, заявил французский эксперт в сфере авиации Сириль де Латтр;В ряды ВСУ могут мобилизовать до 10 тысяч осужденных, заявил Radio NV секретарь Комитета ВР по вопросам национальной безопасности Роман Костенко. Но "При наших потребностях в мобилизации это ничего", — сказал Костенко;Украинский депутат Алексей Гончаренко, включенный в список террористов и экстремистов, выступая на сессии ПАСЕ, призвал урегулировать приднестровскую проблему "всеми средствами, включая военные".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, украина, россия, алексей гончаренко, чвк, вооруженные силы украины, f-16