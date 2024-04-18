ВС РФ уничтожили ракеты "Точка-У", 19 снарядов РСЗО и 20 дронов над тремя областями - МО - 18.04.2024 Украина.ру
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ВС РФ уничтожили ракеты "Точка-У", 19 снарядов РСЗО и 20 дронов над тремя областями - МО
ВС РФ уничтожили ракеты "Точка-У", 19 снарядов РСЗО и 20 дронов над тремя областями - МО - 18.04.2024 Украина.ру
ВС РФ уничтожили ракеты "Точка-У", 19 снарядов РСЗО и 20 дронов над тремя областями - МО
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили ракеты "Точка-У", реактивные снаряды Vampire и дроны над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны России
2024-04-18T07:43
2024-04-18T08:09
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"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в материале.Средства ПВО уничтожили две оперативно-тактические ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 беспилотников и два малоразмерных воздушных шара над территорией Белгородской области, три БПЛА над территорией Ростовской области, а также перехватили один беспилотник и уничтожили три малоразмерных воздушных шара над Воронежской областью.
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пво, новости, россия, воронежская область, белгородская область, рсзо, беспилотники
ПВО, Новости, Россия, Воронежская область, Белгородская область, РСЗО, беспилотники

ВС РФ уничтожили ракеты "Точка-У", 19 снарядов РСЗО и 20 дронов над тремя областями - МО

07:43 18.04.2024 (обновлено: 08:09 18.04.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкГорода России. Москва
Города России. Москва - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Владимир Вяткин
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Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили ракеты "Точка-У", реактивные снаряды Vampire и дроны над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны России
"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в материале.
Средства ПВО уничтожили две оперативно-тактические ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 беспилотников и два малоразмерных воздушных шара над территорией Белгородской области, три БПЛА над территорией Ростовской области, а также перехватили один беспилотник и уничтожили три малоразмерных воздушных шара над Воронежской областью.
Совет Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Вчера, 17:38
НАТО может поставить Украине системы ПВО, уверен СтолтенбергСтраны Североатлантического альянса располагают достаточным количеством систем противовоздушной обороны, а потому могут поделиться с Украиной, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг
 
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