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ВС РФ уничтожили ракеты "Точка-У", 19 снарядов РСЗО и 20 дронов над тремя областями - МО

ВС РФ уничтожили ракеты "Точка-У", 19 снарядов РСЗО и 20 дронов над тремя областями - МО - 18.04.2024 Украина.ру

ВС РФ уничтожили ракеты "Точка-У", 19 снарядов РСЗО и 20 дронов над тремя областями - МО

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшую ночь уничтожили ракеты "Точка-У", реактивные снаряды Vampire и дроны над Белгородской, Ростовской и Воронежской областями. Об этом сообщили в Минобороны России

2024-04-18T07:43

2024-04-18T07:43

2024-04-18T08:09

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"В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в материале.Средства ПВО уничтожили две оперативно-тактические ракеты, 19 реактивных снарядов, 16 беспилотников и два малоразмерных воздушных шара над территорией Белгородской области, три БПЛА над территорией Ростовской области, а также перехватили один беспилотник и уничтожили три малоразмерных воздушных шара над Воронежской областью.

https://ukraina.ru/20240417/1054565937.html

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пво, новости, россия, воронежская область, белгородская область, рсзо, беспилотники