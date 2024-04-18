"Опыта у нас достаточно": эксперт рассказал, почему для наступления армии РФ не нужна новая мобилизация
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
Преимущество наступающей стороны состоит в том, что она выбирает время и место главного удара. Для нового наступления у российской армии достаточно опыта и в военно-техническом аспекте, и в плане работы в тылу. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Если армия РФ начнет наступление в Сумской области, то чтобы подогнать туда войска из-под Киева, противнику нужно совершить марш в сотни километров. ВСУ будут идти колоннами и российские ВКС смогут наносить массированные удары, рассказал обозреватель.
"Мы эту операцию сумеем провести и без мобилизации. Мы не задействовали все виды вооружений на фронте. У нас несколько сотен бортов штурмовой авиации находятся в глубоком тылу", - подчеркнул специалист.
Более того, противник будет вынужден отвечать на российское наступление, а не предвосхищать его. Да, мы тоже будем вступать в бой с колес. Но какую-то оборонительную группировку ВС РФ смогут создать, добавил он.
"У нас в любом случае будет преимущество в несколько суток. Преимущество наступающей стороны состоит в том, что она выбирает время и место главного удара", - отметил Онуфриенко.
Опыта у российской армии достаточно и в военно-техническом аспекте, и в плане работы в тылу. Никто не говорит, что это легкая прогулка, но ничего нереального тут не существует, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру