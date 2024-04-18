https://ukraina.ru/20240418/1054572459.html

"Опыта у нас достаточно": эксперт рассказал, почему для наступления армии РФ не нужна новая мобилизация

"Опыта у нас достаточно": эксперт рассказал, почему для наступления армии РФ не нужна новая мобилизация - 18.04.2024 Украина.ру

"Опыта у нас достаточно": эксперт рассказал, почему для наступления армии РФ не нужна новая мобилизация

Преимущество наступающей стороны состоит в том, что она выбирает время и место главного удара. Для нового наступления у российской армии достаточно опыта и в военно-техническом аспекте, и в плане работы в тылу. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2024-04-18T04:20

2024-04-18T04:20

2024-04-18T04:20

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Если армия РФ начнет наступление в Сумской области, то чтобы подогнать туда войска из-под Киева, противнику нужно совершить марш в сотни километров. ВСУ будут идти колоннами и российские ВКС смогут наносить массированные удары, рассказал обозреватель.Более того, противник будет вынужден отвечать на российское наступление, а не предвосхищать его. Да, мы тоже будем вступать в бой с колес. Но какую-то оборонительную группировку ВС РФ смогут создать, добавил он.Опыта у российской армии достаточно и в военно-техническом аспекте, и в плане работы в тылу. Никто не говорит, что это легкая прогулка, но ничего нереального тут не существует, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру

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новости, михаил онуфриенко, сво, вс рф, наступление, мобилизация, авиация, россия, армия, штурм