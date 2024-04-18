"Опыта у нас достаточно": эксперт рассказал, почему для наступления армии РФ не нужна новая мобилизация - 18.04.2024 Украина.ру
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"Опыта у нас достаточно": эксперт рассказал, почему для наступления армии РФ не нужна новая мобилизация
"Опыта у нас достаточно": эксперт рассказал, почему для наступления армии РФ не нужна новая мобилизация - 18.04.2024 Украина.ру
"Опыта у нас достаточно": эксперт рассказал, почему для наступления армии РФ не нужна новая мобилизация
Преимущество наступающей стороны состоит в том, что она выбирает время и место главного удара. Для нового наступления у российской армии достаточно опыта и в военно-техническом аспекте, и в плане работы в тылу. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2024-04-18T04:20
2024-04-18T04:20
новости
михаил онуфриенко
сво
вс рф
наступление
мобилизация
авиация
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армия
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Если армия РФ начнет наступление в Сумской области, то чтобы подогнать туда войска из-под Киева, противнику нужно совершить марш в сотни километров. ВСУ будут идти колоннами и российские ВКС смогут наносить массированные удары, рассказал обозреватель.Более того, противник будет вынужден отвечать на российское наступление, а не предвосхищать его. Да, мы тоже будем вступать в бой с колес. Но какую-то оборонительную группировку ВС РФ смогут создать, добавил он.Опыта у российской армии достаточно и в военно-техническом аспекте, и в плане работы в тылу. Никто не говорит, что это легкая прогулка, но ничего нереального тут не существует, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240417/1054538970.html
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новости, михаил онуфриенко, сво, вс рф, наступление, мобилизация, авиация, россия, армия, штурм
Новости, Михаил Онуфриенко, СВО, ВС РФ, наступление, мобилизация, авиация, Россия, Армия, штурм

"Опыта у нас достаточно": эксперт рассказал, почему для наступления армии РФ не нужна новая мобилизация

04:20 18.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении
Работа танкистов ЦВО на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Преимущество наступающей стороны состоит в том, что она выбирает время и место главного удара. Для нового наступления у российской армии достаточно опыта и в военно-техническом аспекте, и в плане работы в тылу. Об этом в интервью изданию Украина.ру сообщил военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
Если армия РФ начнет наступление в Сумской области, то чтобы подогнать туда войска из-под Киева, противнику нужно совершить марш в сотни километров. ВСУ будут идти колоннами и российские ВКС смогут наносить массированные удары, рассказал обозреватель.

"Мы эту операцию сумеем провести и без мобилизации. Мы не задействовали все виды вооружений на фронте. У нас несколько сотен бортов штурмовой авиации находятся в глубоком тылу", - подчеркнул специалист.

Более того, противник будет вынужден отвечать на российское наступление, а не предвосхищать его. Да, мы тоже будем вступать в бой с колес. Но какую-то оборонительную группировку ВС РФ смогут создать, добавил он.
"У нас в любом случае будет преимущество в несколько суток. Преимущество наступающей стороны состоит в том, что она выбирает время и место главного удара", - отметил Онуфриенко.
Опыта у российской армии достаточно и в военно-техническом аспекте, и в плане работы в тылу. Никто не говорит, что это легкая прогулка, но ничего нереального тут не существует, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Михаил Онуфриенко: Если Россия комбинированно не накроет ВСУ прямо на марше, Франция заменит их на Волыни читайте на сайте Украина.ру
Алексей Кочетков интервью
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Заголовок открываемого материала
04:30Наступление уже идет: Александр Перенджиев о том, когда события на фронтах раскрутятся "на всю катушку"
04:20"Опыта у нас достаточно": эксперт рассказал, почему для наступления армии РФ не нужна новая мобилизация
04:10Онуфриенко о том, как должна ударить армия РФ, чтобы растащить 100-тысячную группировку ВСУ на границе
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