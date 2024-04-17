https://ukraina.ru/20240417/1054562038.html

Почему американцы тянут с помощью Украине? Мнение экспертов

Почему американцы тянут с помощью Украине? Мнение экспертов - 17.04.2024 Украина.ру

Почему американцы тянут с помощью Украине? Мнение экспертов

В США намерены разделить военную и финансовую помощь Украине и Израилю. Об этом сообщил в соцсети Х спикер Палаты представителей Майк Джонсон и добавил, что на этой неделе на рассмотрение конгресса в виде отдельного документа представят проект о выделении дополнительной помощи Украине.

2024-04-17T14:14

2024-04-17T14:14

2024-04-17T14:15

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Также будут рассмотрены еще два документа об "усилении наших союзников в Индо-Тихоокеанском регионе, принятии дополнительных мер противодействия нашим противникам и укрепление национальной безопасности".Президент Украины Владимир Зеленский явно не обрадовался такой перспективе. Он прокомментировал эту новость в интервью PBS New York: "Это значит, что речь идет не о безопасности. Это чистая политика, и это позор для всего мира и позор для демократии, для тех, кто говорит только о демократии, это просто разговоры. …если конгресс разделит эту помощь после всего, что произошло, мы разделимся на израильтян и украинцев, то это означает, что это вопрос выборов в Соединённых Штатах. Это вопрос чистой политики, что теперь, когда весь мир говорит, как мог Иран нанести удар по Израилю, так что теперь нам нужно поддержать только Израиль. И забыть о том, что происходит в Украине. Никого не волнует, сколько людей умирает в Украине каждый день. Их волнует только их рейтинг одобрения". Сможет ли главный западный союзник Киева таки найти средства на продолжение военных действий и почему – анализировали эксперты в своих соцсетях.Политолог Малек ДудаковРеспубликанцы попытались протащить в Сенате принятый ещё в феврале билль о выделении 14 миллиардов долларов Израилю. Чтобы компенсировать траты, предполагалось изъять те же 14 миллиардов из бюджета налоговой службы США. Но демократы это заблокировали. В течение недели в нижней палате пройдёт голосование по отдельным биллям - с выделением траншей Израилю и Украине. Для принятия может понадобиться две трети голосов в поддержку каждого билля. Сделать это будет не так-то просто - на фоне острого раскола в обеих партиях. Большинство республиканцев будут голосовать против поддержки Украины. Правые - в лице Марджори Тейлор Грин - даже назвали антисемитизмом выделение денег “украинским нацистам”. Спикеру Майку Джонсону придётся опираться на голоса демократов - но и их может не хватить. С Израилем ситуация не менее сложная. После ракетной атаки Ирана Америку снова накрыла волна пропалестинских протестов. В Нью-Йорке демонстранты под лозунгами “Смерть США!” сжигали американские флаги и блокировали мосты. Беспорядки прокатились по Лос-Анджелесу и Чикаго. Это всё электорат Демпартии. Поэтому Белый дом и старался принять единый билль с траншами, чтобы смазать эффект и не попасть под раздачу “благодарных” избирателей. Но теперь придётся согласовывать все транши по отдельности. Сначала протаскивать их в нижней палате, затем и в Сенате. На это уйдёт уйма времени - а Конгресс уже 19 апреля отправится в отпуск. Так что история с траншами переносится на май - если в принципе удастся хоть что-то принять до летних отпусков.Сооснователь и редактор проекта "Ватфор" Сергей ПолетаевКонечно, из закона о помощи Украине сделали настолько грандиозное пиар-шоу, что оно затмило собой все остальное. Наше мнение мы уже не раз говорили: от принятия или непринятия этого закона ничего особенно не поменяется. Проблемы со снабжением у Киева начались после провала прошлогоднего контрнаступа, когда стало понятно, что никакое оружие не поможет Украине победить. Что-то поставляется и сейчас, каждый день в польском Жешуве разгружаются самолеты, их содержимое едет на Украину(а мосты стоят). Десяток-другой миллиардов слегка увеличат этот ручеек, позволит свободнее маневрировать ресурсами, облегчит жизнь интендантам, но не более того. Если бы в Вашингтоне существовал консенсус, что Украине нужно давать кратно больше оружия, его бы дали, вариантов у Белого дома для этого масса безо всякого Конгресса. Поэтому эпопея с законом о помощи Украине — это не причина, а признак того, что больше Украине давать не хотят, а раз так, можно вокруг этого закона устроить политические дрязги. Почему не хотят? О, тут теорий на любой вкус. Одни говорят, что Украину окончательно слили. Другие — что таким образом в Вашингтоне пытаются спихнуть Украину на Европу. Третьи — что хитрый Байден пытается таким образом принудить обе стороны к миру: Зеленскому он говорит, что больше оружия я вам не дам, идите миритесь, а Путину он говорит, идите миритесь, иначе я дам больше оружия Зеленскому. Мы же думаем, что все проще и очевиднее одновременно: деньги, ресурсы и оружие даются под конкретный проект (например, проект наступления ВСУ к Азову год назад). Сейчас с Украиной ничего непонятно, нет ни проекта, ни плана, ни новых идей. Поэтому и бюджет завис, и текущее снабжение идет по остаточному принципу. Когда и если Запад определится в отношении войны с Россией, тогда наступит ясность и с деньгами. А нынешний закон — ну может, его и протащат на этой неделе, может, и нет, к главному вопросу это отношения не имеет. Вовсе не исключено, что трамписты саботируют потому, что хотят отжать финансовые потоки у глобалистов и сесть на них сами. Украина же всем там до лампочки.Директор Интитута международных политических и экономических стратегий РУСТРАТ Елена ПанинаВместо одного законопроекта "по Украине, Израилю и всем-всем-всем" Конгресс США будет голосовать по четырём. В США ситуация с законопроектом о выделении финансирования для Украины, Израиля и Тайваня, об охране границы и других вопросах продолжает непредсказуемо мутировать. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон намерен до конца недели представить четыре разных законопроекта. План в том, чтобы голосовать по каждому пункту: по Украине, Тайваню, Израилю и т. д. — отдельно. Это резко меняет идеологию, заданную законопроектом Сената об иностранной помощи в размере $95 млрд, который объединил столь разные элементы в единый монструозный пакет. Прохождение которого резко добавило бы шансов Байдену на переизбрание. Радикальные консерваторы, вроде Марджори Тейлор Грин, недовольны и этим вариантом. Они требуют упоминания об ужесточении мер безопасности на границе с Мексикой в каждом из законопроектов, которые будут вынесены на голосование. Поэтому пока непонятно, насколько жизнеспособным будет и этот план выхода из клинча республиканцев и демократов. Сам Джонсон уверен, что план хороший: законодатели могут выбрать, какие части поддержать — а какие нет. Интересные подобности озвучил Джонсон по четвёртому законопроекту, где помощь Украине будет оказана за счёт ареста российских активов — причём в кредит. То есть республиканцы не только готовы украсть российские деньги, но и желают через них заработать на Украине: уж сколько там у Киева будет зерна, земли и ресурсов, чтобы откупиться. Заметим, что Белый дом неоднократно заявлял, что против разделения пакета и против выдачи помощи Украине в кредит. Так что даже в случае принятия отдельных законопроектов ещё не факт, что Байден подпишет каждый из них. ▪️ Обсуждение украинского вопроса в США и без того шло бурно, а сейчас добавился ещё один фактор — поддержка Израиля. Причём её нужно оказать так, чтобы не спровоцировать сверх меры Иран. Чем закончится план Джонсона, непонятно, но уже ясно, что процесс выделения помощи именно Киеву задерживается — Израиль теперь в большем приоритете.Украинский политический журналист Иван ЯковинаВажные для Украины новости. Джонсон будет проталкивать в Конгрессе вот какой план:Четыре отдельных закона одним процедурным пакетом, что позволит вносить в законопроекты правки. Четыре - по одному закону о помощи для Израиля, Украины, Тайваня и отдельно - о выделении денег на укрепление обороноспособности США.Кроме того, в четвертый законопроект войдут положения о запрете ТикТока, о конфискации российских активов для помощи Украине, о ленд-лизе (с конкретными цифрами?) и о займах на гуманитарные нужды.Я бы сказал, что хуже, чем ранее принятый Сенатом законопроект о 90 миллиардах для Украины, Тайваня и Израиля, но намного лучше, чем ничего. Посмотрим на реакцию демократов. Они сейчас могут сказать, что это популизм и демагогия, поэтому нужно просто ставить на голосование сенатский законопроект и не лохматить бабушку.Но одно можно сказать точно: некоторый прогресс в этом вопросе есть.Хотя (и тут я пессимист) что-то мне подсказывает, что в Джонсоновском плане есть какая-то закавыка, которая не позволит поставить Украине помощь в нужном объеме: для Трампа такое решение крайне вредно и даже опасно с предвыборной точки зрения.Украинский политический эксперт Сергей МарченкоНе надо бояться Третьей мировой. Надо опасаться, что она так и не начнется. Худший вариант для Украины – это продолжение войны России, Китая, Ирана, Северной Кореи против одних нас. Выиграть войну против четырех мощных стран с тем уровнем поддержки, который есть сейчас - нереально. Третья мировая не снизит фокус внимания с Украиной. Украина уже давно не в фокусе. Надо трезво оценивать ситуацию не переживать потерять то, что уже утрачено. Третья мировая вразумит наших союзников, которые до сих пор полагают, что проблемы можно решить, отдав Запорожскую область. Но все гораздо сложнее. Оси Зла мало одной области, даже пяти, даже целой Украины. Им нужно уничтожить демократию, чтобы их жители не видели, что можно жить лучше и не начали задавать неприятные для тираний вопросы. Третья мировая – наш шанс, что рядом с нами станут Израиль, США, Германия, Франция, Канада, Великобритания. Конечно, никто не желает ядерной войны. Но как же это тупо для США - имея кучу оружия просто сдаться варварам, потому что страшно последствий.

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украина, израиль, сша, борис джонсон, владимир зеленский, джо байден, сенат, вооруженные силы украины, эксклюзив