ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара - 16.04.2024 Украина.ру
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ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара
ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара - 16.04.2024 Украина.ру
ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара
Российские войска отразили атаку, шар сбит в небе над Курской областью
2024-04-16T10:37
2024-04-16T10:37
новости
украина
бпла
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Украинские войска запустили воздушный шар в сторону Курской области. Утром 16 апреля российская система ПВО сбила шар в небе над регионом. "Около 08.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением малоразмерного воздушного шара (МВШ) по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны РФ. В марте российские войска уже сбивали подобный летающий объект, сообщали авторы телеграм-канала Mash. Воздушный шар оснащен GPS-трекером, электроникой, взрывным устройством и аккумуляторными батареями. Предполагается, что с помощью такого шара украинские военнослужащие пытались обмануть средства противовоздушной обороны: он перемещается бесшумно, похож на метеозонд.
https://ukraina.ru/20240415/1054509414.html
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новости, украина, бпла, атака
Новости, Украина, БПЛА, атака

ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара

10:37 16.04.2024
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкФестиваль воздушных шаров в Краснодарском крае
Фестиваль воздушных шаров в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 16.04.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Российские войска отразили атаку, шар сбит в небе над Курской областью
Украинские войска запустили воздушный шар в сторону Курской области. Утром 16 апреля российская система ПВО сбила шар в небе над регионом.
"Около 08.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением малоразмерного воздушного шара (МВШ) по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны РФ.
В марте российские войска уже сбивали подобный летающий объект, сообщали авторы телеграм-канала Mash. Воздушный шар оснащен GPS-трекером, электроникой, взрывным устройством и аккумуляторными батареями. Предполагается, что с помощью такого шара украинские военнослужащие пытались обмануть средства противовоздушной обороны: он перемещается бесшумно, похож на метеозонд.
морской дрон СБУ - РИА Новости, 1920, 15.04.2024
Вчера, 09:40
Новые дроны от СБУ и угроза Крымскому мосту. Главное на Украине на утро 15 апреляСлужба безопасности Украины рассказала о характеристиках модернизированных морских беспилотников. Британские СМИ сообщили о дате новой атаки на Крымский мост
 
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