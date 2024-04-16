ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара
Российские войска отразили атаку, шар сбит в небе над Курской областью
Украинские войска запустили воздушный шар в сторону Курской области. Утром 16 апреля российская система ПВО сбила шар в небе над регионом.
"Около 08.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением малоразмерного воздушного шара (МВШ) по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны РФ.
В марте российские войска уже сбивали подобный летающий объект, сообщали авторы телеграм-канала Mash. Воздушный шар оснащен GPS-трекером, электроникой, взрывным устройством и аккумуляторными батареями. Предполагается, что с помощью такого шара украинские военнослужащие пытались обмануть средства противовоздушной обороны: он перемещается бесшумно, похож на метеозонд.