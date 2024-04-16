https://ukraina.ru/20240416/1054532219.html

ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара

ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара - 16.04.2024 Украина.ру

ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара

Российские войска отразили атаку, шар сбит в небе над Курской областью

2024-04-16T10:37

2024-04-16T10:37

2024-04-16T10:37

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атака

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Украинские войска запустили воздушный шар в сторону Курской области. Утром 16 апреля российская система ПВО сбила шар в небе над регионом. "Около 08.15 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением малоразмерного воздушного шара (МВШ) по объектам на территории Российской Федерации", - сообщили в Минобороны РФ. В марте российские войска уже сбивали подобный летающий объект, сообщали авторы телеграм-канала Mash. Воздушный шар оснащен GPS-трекером, электроникой, взрывным устройством и аккумуляторными батареями. Предполагается, что с помощью такого шара украинские военнослужащие пытались обмануть средства противовоздушной обороны: он перемещается бесшумно, похож на метеозонд.

https://ukraina.ru/20240415/1054509414.html

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новости, украина, бпла, атака