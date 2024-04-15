Сотрудники украинских военкоматов начали применять оружие при "могилизации" – Азаров

"Поток добровольцев не иссякает": военкор о том, нужно ли в России объявлять вторую волну мобилизации

Если российские военные будут применять больше технических средств, то вторая волна мобилизации не потребуется. Добровольцы активно вступают в ряды ВС РФ, их поток не иссякает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный корреспондент Евгений Линин