https://ukraina.ru/20240415/1054510196.html
Сотрудники украинских военкоматов начали применять оружие при "могилизации" – Азаров
Сотрудники украинских военкоматов начали применять оружие при "могилизации" – Азаров - 15.04.2024 Украина.ру
Сотрудники украинских военкоматов начали применять оружие при "могилизации" – Азаров
Сотрудники военкоматов на Украине во время мобилизации начали применять оружие. Об этом рассказал 15 апреля в своем телеграм-канале бывший премьер-министр страны Николай Азаров
2024-04-15T10:44
2024-04-15T10:44
2024-04-15T10:44
мобилизация
николай азаров
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новости
закарпатская область
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"ТЦК (территориальные центры комплектации, военкоматы. – Ред.) на Украине окончательно потеряли человеческий облик. Они начали применять оружие против тех, кто пытается противостоять творимому ими беззаконию и вседозволенности", - написал Азаров.Он рассказал об украинце Антоне Кудриче, который возвращался из города Рахова в село Богдан в Закарпатской области. На блокпосту его машину остановили для проверки и хотели сразу же мобилизовать. Мужчина заявил, что ему положена бронь по закону, поскольку его родной брат погиб в ходе боевых действий.Сотрудники военкомата вызвали подкрепление, пытались силой затолкать его в свой автомобиль. Кудричу удалось вырваться, он побежал в сторону леса, однако по нему открыли огонь. Он был ранен в руку и ногу.На прошлой неделе Верховная Рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил из его текста пункт о демобилизации. Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев.
https://ukraina.ru/20240415/1054500299.html
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мобилизация, николай азаров, украина, новости, закарпатская область, верховная рада
мобилизация, Николай Азаров, Украина, Новости, Закарпатская область, Верховная Рада
Сотрудники украинских военкоматов начали применять оружие при "могилизации" – Азаров
Сотрудники военкоматов на Украине во время мобилизации начали применять оружие. Об этом рассказал 15 апреля в своем телеграм-канале бывший премьер-министр страны Николай Азаров
"ТЦК (территориальные центры комплектации, военкоматы. – Ред.) на Украине окончательно потеряли человеческий облик. Они начали применять оружие против тех, кто пытается противостоять творимому ими беззаконию и вседозволенности", - написал Азаров.
Он рассказал об украинце Антоне Кудриче, который возвращался из города Рахова в село Богдан в Закарпатской области. На блокпосту его машину остановили для проверки и хотели сразу же мобилизовать. Мужчина заявил, что ему положена бронь по закону, поскольку его родной брат погиб в ходе боевых действий.
Сотрудники военкомата вызвали подкрепление, пытались силой затолкать его в свой автомобиль. Кудричу удалось вырваться, он побежал в сторону леса, однако по нему открыли огонь. Он был ранен в руку и ногу.
"Отец парня уверен, что этому вопиющему случаю хода не дадут. Дело "замнут", поскольку киевский режим покрывает друг друга, а ТЦК дана полная свобода действий и они уготовили всем украинским мужчинам незавидную судьбу – могилизация, окопы и мясорубка", - подытожил Азаров.
На прошлой неделе Верховная Рада приняла законопроект об ужесточении мобилизации на Украине. Комитет по вопросам нацбезопасности и обороны исключил из его текста пункт о демобилизации.
Представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин позже заявил, что планируется разработать отдельный законопроект о демобилизации, на это отведено восемь месяцев.