"Про Украину забудут": Симоньян напомнила о пророчествах Жириновского - 15.04.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240415/1054508894.html
"Про Украину забудут": Симоньян напомнила о пророчествах Жириновского
"Про Украину забудут": Симоньян напомнила о пророчествах Жириновского - 15.04.2024 Украина.ру
"Про Украину забудут": Симоньян напомнила о пророчествах Жириновского
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире "Россия 1" выразила надежду, что слова Владимира Жириновского о том, что все забудут про Украину, окажутся пророческими
2024-04-15T08:56
2024-04-15T08:56
украина
новости
маргарита симоньян
владимир жириновский
конфликт
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0f/1048041840_0:0:3135:1764_1920x0_80_0_0_8dfff19ce5232ceb9fac8b899cc29c19.jpg.webp
Она подчеркнула, что Жириновский, многое "предчувствовал, предсказывал".Она перефразировала слова Шекспира "чума на оба ваши дома" и пожелала "выздоровления на оба ваши дома"."Будьте все счастливы, богаты, сыты. Отстаивайте интересы своих стран, нас - оставьте в покое. Нас и нашу Украину оставьте в покое. Забудьте об этом. Это будет для нас замечательный итог", - подытожила она.
https://ukraina.ru/20231010/1050039054.html
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/0f/1048041840_404:0:3135:2048_1920x0_80_0_0_1a47a7984234badb2fe361f536925dfe.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, новости, маргарита симоньян, владимир жириновский, конфликт
Украина, Новости, Маргарита Симоньян, Владимир Жириновский, конфликт

"Про Украину забудут": Симоньян напомнила о пророчествах Жириновского

08:56 15.04.2024
 
© RT / Перейти в фотобанкГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
© RT
Перейти в фотобанк
Читать в
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире "Россия 1" выразила надежду, что слова Владимира Жириновского о том, что все забудут про Украину, окажутся пророческими
Она подчеркнула, что Жириновский, многое "предчувствовал, предсказывал".
"И что касается происходящего, мне очень хочется надеяться, что его пророческие слова о том, что все забудут про Украину, они, действительно, окажутся пророческими. Это главное, что волнует лично меня во всем этом конфликте.", - заявила Симоньян.
Она перефразировала слова Шекспира "чума на оба ваши дома" и пожелала "выздоровления на оба ваши дома".
"Будьте все счастливы, богаты, сыты. Отстаивайте интересы своих стран, нас - оставьте в покое. Нас и нашу Украину оставьте в покое. Забудьте об этом. Это будет для нас замечательный итог", - подытожила она.
Ситуация на Украине - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
10 октября 2023, 05:30
Об Украине забудут: военный эксперт о том, почему после атаки ХАМАС сбывается пророчество ЖириновскогоТак или иначе начало сбываться политическое пророчество политика Владимира Жириновского о том, что на Ближнем Востоке разгорится крупный конфликт, из-за которого забудут об Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
 
УкраинаНовостиМаргарита СимоньянВладимир Жириновскийконфликт
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:56"Про Украину забудут": Симоньян напомнила о пророчествах Жириновского
08:13Минобороны РФ сообщило о сбитом над Краснодарским краем украинском дроне
08:03Главное за ночь 15 апреля
07:43Боррель пытается ускорить помощь Украине — СМИ
07:20Кулеба поспорил с главой Пентагона об ударах по НПЗ России
07:06Украина за неделю. Шаги в новый мировой порядок
06:20Ростислав Ищенко: Россия не ведет себя как жандарм или бюро добрых услуг на международной арене
05:20Рвутся кабели, осыпается потолок: военкор рассказал, как мощнейшие минометы "Пион" разносят позиции ВСУ
05:10"Приезжают в цинковых гробах": полковник запаса о том, почему на Украине уже некому хоронить односельчан
05:00"Женщину, калеку или психа": полковник запаса рассказал, кого теперь могут отправить на фронт на Украине
04:50"Поток добровольцев не иссякает": военкор о том, нужно ли в России объявлять вторую волну мобилизации
04:40"3-я штурмовая бежала на коксохим": военкор о том, почему для ФАБов неважно, кто еще полезет на Украину
04:30Схема как в Авдеевке: Линин сообщил, как ВС РФ берут в полукотлы и молотят ВСУ от Купянска до Херсона
04:20ВСУ будут удерживать Харьков: военкор рассказал, зачем "подлый людоед" Сырский имитирует отступление
04:10Без надежды на демобилизацию: полковник запаса объяснил, что изменит новый скандальный закон на Украине
04:00ВСУ теряют ориентацию: военкор рассказал, как штурмовая авиация забрасывает ФАБами позиции врага
03:50"Угнетение, геноцид и этнические чистки": Шкурлатов о том, что ждет русскоязычных в "большой Румынии"
03:40Гонка между щитом и мечом: Евгений Линин о том, как ВСУ меняют частоты дронов, но ВС РФ ищут противоядие
03:30На складах их очень много: военкор рассказал про уникальное советское оружие, созданное в конце ВОВ
03:20Танковые тралы и детонирующий шнур: Евгений Линин сообщил, как саперы ВС РФ уничтожают вражеские мины
Лента новостейМолния