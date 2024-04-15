"Про Украину забудут": Симоньян напомнила о пророчествах Жириновского
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире "Россия 1" выразила надежду, что слова Владимира Жириновского о том, что все забудут про Украину, окажутся пророческими
Она подчеркнула, что Жириновский, многое "предчувствовал, предсказывал".
"И что касается происходящего, мне очень хочется надеяться, что его пророческие слова о том, что все забудут про Украину, они, действительно, окажутся пророческими. Это главное, что волнует лично меня во всем этом конфликте.", - заявила Симоньян.
Она перефразировала слова Шекспира "чума на оба ваши дома" и пожелала "выздоровления на оба ваши дома".
"Будьте все счастливы, богаты, сыты. Отстаивайте интересы своих стран, нас - оставьте в покое. Нас и нашу Украину оставьте в покое. Забудьте об этом. Это будет для нас замечательный итог", - подытожила она.
10 октября 2023, 05:30Об Украине забудут: военный эксперт о том, почему после атаки ХАМАС сбывается пророчество ЖириновскогоТак или иначе начало сбываться политическое пророчество политика Владимира Жириновского о том, что на Ближнем Востоке разгорится крупный конфликт, из-за которого забудут об Украине. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков