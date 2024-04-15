https://ukraina.ru/20240415/1054508894.html

"Про Украину забудут": Симоньян напомнила о пророчествах Жириновского

"Про Украину забудут": Симоньян напомнила о пророчествах Жириновского - 15.04.2024 Украина.ру

"Про Украину забудут": Симоньян напомнила о пророчествах Жириновского

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире "Россия 1" выразила надежду, что слова Владимира Жириновского о том, что все забудут про Украину, окажутся пророческими

2024-04-15T08:56

2024-04-15T08:56

2024-04-15T08:56

украина

новости

маргарита симоньян

владимир жириновский

конфликт

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Она подчеркнула, что Жириновский, многое "предчувствовал, предсказывал".Она перефразировала слова Шекспира "чума на оба ваши дома" и пожелала "выздоровления на оба ваши дома"."Будьте все счастливы, богаты, сыты. Отстаивайте интересы своих стран, нас - оставьте в покое. Нас и нашу Украину оставьте в покое. Забудьте об этом. Это будет для нас замечательный итог", - подытожила она.

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украина, новости, маргарита симоньян, владимир жириновский, конфликт