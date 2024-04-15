Начало конца Великой Румынии

Ещё перед нападением Германии на Советский Союз Италия пыталась оформить своё участие в фашистской агрессии путём организации захвата Одессы. Муссолини вообще проявлял интерес к территориальным приобретениям на востоке, за счёт СССР. Когда же Одесса была занята немецкими и румынскими войсками, консульство Италии в Одессе развернуло активную пропагандистскую деятельность с целью показать местному населению, что в случае перехода этого региона под контроль Италии здесь стало бы гораздо больше «порядка, свободы и культуры».

Однако по мере продвижения сил вермахта вглубь Советского Союза румынские верхи всё больше утверждались во мнении, что Буго-Днестровье — ценный актив, господство над которым надо укреплять.

Вот что говорил диктатор Румынии Ион Антонеску на заседании Совета министров королевства 26 февраля 1942 г.:

«…Я не желаю упускать из рук то, что взял. Транснистрия станет румынской провинцией, мы сделаем ее румынской и выселим оттуда всех иностранцев. Я приму на себя всю тяжесть этого решения, чтобы достичь этой цели. Мы должны открыть пространство для румын, потому что румыны больше не могут содержать себя. Жители наших деревень больны туберкулезом, потому что они не имеют возможности зарабатывать. Я возьму этот народ, заселю им Транснистрии, предоставлю землю, которая ему нужна, даже 100 акров, если они смогут на них работать. Я найду достаточное количество домовладельцев для этого».