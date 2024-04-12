https://ukraina.ru/20240412/1054481046.html

ВСУ только за неделю потеряли более 2 тысяч солдат на Авдеевском направлении

ВСУ только за неделю потеряли более 2 тысяч солдат на Авдеевском направлении - 12.04.2024 Украина.ру

ВСУ только за неделю потеряли более 2 тысяч солдат на Авдеевском направлении

Российские подразделения группировки войск "Центр" успешно продвигаются в глубину обороны противника на Авдеевском направлении. По результатам работы, только за эту неделю украинская армия потеряла там более 2130-ти военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны РФ 12 апреля

2024-04-12T16:17

2024-04-12T16:17

2024-04-12T16:17

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вооруженные силы украины

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донецкая народная республика

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спецоперация

потери всу

авдеевка

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"За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2130-ти военнослужащих, шесть танков, 24 боевые бронированные машины, 51 автомобиль, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin" и четыре гаубицы М777 производства США", – сказано в сводке. Помимо этого, ВС России нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ и отразили 65 контратак штурмовых групп противника в районах Новгородского, Новокалиново, Уманского, Первомайского и Бердычей в ДНР. Улучшили тактическое положение по переднему краю российские подразделения и на Южно-Донецком направлении. Они нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Макаровка, Урожайное и Угледар в ДНР и отразили три контратаки двух штурмовых групп бригад украинской армии. "Потери противника составили более 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США", – добавили в Минобороны. Также на Донецком направлении ВСУ потеряли более трех тысяч военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 47 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.

https://ukraina.ru/20240412/1054464842.html

донецкая народная республика

южно-донецкое направление

россия

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новости, вооруженные силы украины, минобороны, донецкая народная республика, южно-донецкое направление, россия, спецоперация, потери всу, авдеевка