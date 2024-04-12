ВСУ только за неделю потеряли более 2 тысяч солдат на Авдеевском направлении - 12.04.2024 Украина.ру
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ВСУ только за неделю потеряли более 2 тысяч солдат на Авдеевском направлении
ВСУ только за неделю потеряли более 2 тысяч солдат на Авдеевском направлении - 12.04.2024 Украина.ру
ВСУ только за неделю потеряли более 2 тысяч солдат на Авдеевском направлении
Российские подразделения группировки войск "Центр" успешно продвигаются в глубину обороны противника на Авдеевском направлении. По результатам работы, только за эту неделю украинская армия потеряла там более 2130-ти военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны РФ 12 апреля
2024-04-12T16:17
2024-04-12T16:17
новости
вооруженные силы украины
минобороны
донецкая народная республика
южно-донецкое направление
россия
спецоперация
потери всу
авдеевка
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"За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2130-ти военнослужащих, шесть танков, 24 боевые бронированные машины, 51 автомобиль, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin" и четыре гаубицы М777 производства США", – сказано в сводке. Помимо этого, ВС России нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ и отразили 65 контратак штурмовых групп противника в районах Новгородского, Новокалиново, Уманского, Первомайского и Бердычей в ДНР. Улучшили тактическое положение по переднему краю российские подразделения и на Южно-Донецком направлении. Они нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Макаровка, Урожайное и Угледар в ДНР и отразили три контратаки двух штурмовых групп бригад украинской армии. "Потери противника составили более 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США", – добавили в Минобороны. Также на Донецком направлении ВСУ потеряли более трех тысяч военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 47 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.
https://ukraina.ru/20240412/1054464842.html
донецкая народная республика
южно-донецкое направление
россия
авдеевка
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новости, вооруженные силы украины, минобороны, донецкая народная республика, южно-донецкое направление, россия, спецоперация, потери всу, авдеевка
Новости, Вооруженные силы Украины, Минобороны, Донецкая Народная Республика, Южно-Донецкое направление, Россия, Спецоперация, потери ВСУ, Авдеевка

ВСУ только за неделю потеряли более 2 тысяч солдат на Авдеевском направлении

16:17 12.04.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделений РЭБ на Запорожском направлении
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
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Российские подразделения группировки войск "Центр" успешно продвигаются в глубину обороны противника на Авдеевском направлении. По результатам работы, только за эту неделю украинская армия потеряла там более 2130-ти военнослужащих, сообщили в Министерстве обороны РФ 12 апреля
"За неделю на данном направлении ВСУ потеряли свыше 2130-ти военнослужащих, шесть танков, 24 боевые бронированные машины, 51 автомобиль, а также 22 орудия полевой артиллерии, в том числе три самоходные артиллерийские установки М109 "Paladin" и четыре гаубицы М777 производства США", – сказано в сводке.
Помимо этого, ВС России нанесли поражение живой силе и технике восьми бригад ВСУ и отразили 65 контратак штурмовых групп противника в районах Новгородского, Новокалиново, Уманского, Первомайского и Бердычей в ДНР.
Улучшили тактическое положение по переднему краю российские подразделения и на Южно-Донецком направлении. Они нанесли поражение формированиям семи бригад ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Макаровка, Урожайное и Угледар в ДНР и отразили три контратаки двух штурмовых групп бригад украинской армии.
"Потери противника составили более 840 военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, 25 автомобилей, а также 11 орудий полевой артиллерии, в том числе пять гаубиц М777 производства США", – добавили в Минобороны.
Также на Донецком направлении ВСУ потеряли более трех тысяч военнослужащих, три танка, 11 боевых бронированных машин, 51 автомобиль, 47 орудий полевой артиллерии, восемь станций радиоэлектронной борьбы, а также три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36 и AN/TPQ-50.
- РИА Новости, 1920, 12.04.2024
07:47
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НовостиВооруженные силы УкраиныМинобороныДонецкая Народная РеспубликаЮжно-Донецкое направлениеРоссияСпецоперацияпотери ВСУАвдеевка
 
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