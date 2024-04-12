https://ukraina.ru/20240412/1054479704.html

Вернуться к "Стамбулу". Почему Путин предлагает Украине выйти из тупика

Вернуться к "Стамбулу". Почему Путин предлагает Украине выйти из тупика - 12.04.2024 Украина.ру

Вернуться к "Стамбулу". Почему Путин предлагает Украине выйти из тупика

Президент РФ Владимир Путин открывает для Украины возможность достойно выйти из тупика, в котором она оказалась. Воспользуется ли она этим шансом, зависит от главы государства Владимира Зеленского, терпящего неудачи на фронте

2024-04-12T18:14

2024-04-12T18:14

2024-04-12T18:14

эксклюзив

владимир путин

александр лукашенко

россия

украина

переговоры

владимир зеленский

спецоперация

всу

швейцария

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Второе дыхание "Стамбула"11 апреля в Москву на встречу с российским коллегой прибыл президент Белоруссии Александр Лукашенко. Ключевой темой почти четырёхчасовых переговоров на высшем уровне стало мирное урегулирование ситуации на Украине.Именно белорусский лидер почти сразу после начала СВО помог организовать переговоры между конфликтующими сторонами. Один раунд консультаций правительственных делегаций РФ и Украины прошёл в Гомеле, ещё два - в Минске. Финальный же, на котором представители двух стран согласовали и парафировали проект соглашения, состоялся в Турции. Как уточнял глава МИД РФ Сергей Лавров, с предложением начать переговоры в начале марта 2022 года выступил Киев. Москва сразу же ответила согласием. Украинская делегация представила проект с принципами урегулирования, который Россия поддержала. В результате сложных и длительных переговоров после 20 черновых вариантов документа стороны в конечном итоге нашли взаимоприемлемыйОни уже даже парафировали документ, т.е. подтвердили своё согласие с текстом. Но украинская сторона неожиданно прервала переговоры и перестала выходить на связь. Как выяснилось, ей поступило указание с Запада: подписывать соглашения с РФ рано – надо её дожимать.В итоге договорённости оказались выброшены в помойку, подчеркнул на встрече в Кремле президент России Владимир Путин. А ведь в том документе были серьёзные подвижки для обеих сторон, отметил в свою очередь Лукашенко.Парафированный проект соглашения, публично продемонстрированный президентом РФ на встрече с африканскими лидерами 17 июня 2023 года в Санкт-Петербурге, предусматривал, что Украина становится постоянно нейтральным государством и получает гарантии безопасности от России, США, Великобритании, Франции, Китая, Турции и Белоруссии. К тому же, в нём было прописано всё: от численности вооружённых сил до количества единиц боевой техники и личного состава.Лукашенко предложил достать тот документ, положить на стол и двигаться по нему. "Да, и с ним работать", - отметил Путин. Там приемлемая позиция и для Украины, добавил белорусский президент."Они же согласились. Конечно", - подтвердил российский лидер.Лукашенко выразил готовность оказать помощь в переговорах с Украиной, в том числе вклиниться в разговор с теми, с кем Россия не разговаривает и вряд ли будет разговаривать. Он подчеркнул, что вести переговоры нужно с теми силами, которые стоят за Киевом ─ украинцы просто патроны подносили.При необходимости Москва обратится к Минску по вопросу мира на Украине, сказал Путин.А суть инициатив России проста – решить конфликт мирным путём, учитывая реалии, сложившиеся на земле.Вместо плана войны Зеленского в Швейцарии может ждать принуждение к мируЗа два дня до переговоров Путина и Лукашенко швейцарское издание Le Temps сообщило, что МИД Швейцарии рассматривает различные компромиссные варианты урегулирования конфликта на Украине и не исключает, что на предстоящей 15–16 июня конференции в качестве основы будет использован стамбульский проект соглашений."В этом плане предлагалось разместить вооружённые силы РФ на актуальной тогда линии фронта на русскоязычном востоке Украины и оставить их в присоединённом несколько лет назад Крыму. Украина при этом оставалась бы нейтральной с гарантиями безопасности, хотя по поводу последних ясности как таковой не было. Частичная демилитаризация Украины также входила в повестку этого проекта. Но нет никакой уверенности в том, что Владимир Путин согласится с этими планами. Российская армия получила преимущество на поле боя и заняла новые позиции — достаточно выгодные для того, чтобы настаивать на своих требованиях в ходе возможных переговоров. Отсюда и та жёсткость, которую демонстрируют Запад и режим Владимира Зеленского", - говорится в публикации.Действительно, за два прошедших года ситуация на фронте изменилась радикально, и те инициативы, под которыми едва ни подписались делегации РФ и Украины, уже неприемлемы для Москвы. Киев тогда мог отделаться малой кровью и не потерять окончательно контроль над рядом регионов. А теперь ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области входят в состав РФ. В связи с этим обсуждать урегулирование конфликта на основе наработок 2022 года невозможно.Пояснение по поводу того, в каком формате можно использовать Стамбульские соглашения сейчас, 12 апреля дал Сергей Лавров, находясь в Минске на заседании Совета глав МИД СНГ. "Речь шла, конечно же, не о конкретном документе как об основе для возможных договорённостей, потому что проект соглашения, который был готов и парафирован в Стамбуле, он отражал совершенно другие реалии. Речь шла, как я понимаю, о принципах, на которых нужно вести диалог", - заявил Лавров.По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, тот Стамбульский договор мог бы стать неким базисом для начала переговоров, поскольку, как правило, они всё равно опираются на что-то. И всё же от новых геополитических реалий абстрагироваться нельзя. Песков также подчеркнул, что возвращение к переговорам возможно только в форме диалога, и готовность к ним накануне подтвердил Путин.Со стороны Украины на готовность к диалогу ни намёка. Более того, законодательный запрет на переговоры с российской стороной по-прежнему в силе. Сам президент Украины Владимир Зеленский поедет в альпийский особняк Бюргеншток с единственным желанием – убедить собравшихся представителей порядка 100 стран действовать исключительно по его "формуле мира", которая фактически предусматривает капитуляцию РФ и вывод её войск с территории Украины.К тому же, как рассказал французский чиновник, недавно участвовавший в переговорах с украинскими властями, Киев просит Париж помочь продержаться в нынешнем году, чтобы в 2025-м начать новое контрнаступление.Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис говорит, что июньская конференция направлена на запуск мирного процесса по Украине. Но о каком процессе урегулирования можно говорить, если на мероприятии будет присутствовать лишь одна сторона конфликта со своими союзниками? Приглашение РФ не направляли, но после заявлений Путина и Лукашенко Кассис сказал, что Берн в ближайшие дни решит, звать ли представителей РФ на саммит. Хотя российская сторона изначально объявила, что не собирается в нём участвовать."[Организаторы] просто откровенно заявили, что сначала нужно "оформить коллективный ультиматум" России. Ну это просто перечёркивает любые шансы на какой-либо успех этой "швейцарской затее", - заявил Лавров.В итоге получается, что Россия категорически не приемлет никаких ультиматумов и не собирается разговаривать в таком тоне, хотя она по-прежнему открыта к поиску выхода из украинского кризиса. Украина же не оставляет желания нанести РФ стратегическое поражение на фронте, чтобы впоследствии за столом переговоров диктовать свои условия. Обсуждать урегулирование конфликта иным путём она не желает.И что? На сегодняшний день военная инициатива на стороне Москвы, и ей нет резона идти на поводу у кого-либо. Киев, наоборот, находится, как пишет агентство Bloomberg, в самом уязвимом положении за весь период конфликта. Запад помочь ему не может – как бы Зеленский ни требовал от союзников оружия и систем ПВО, передавать им либо нечего, либо они не хотят этого делать, опасаясь прямого столкновения с ВС РФ. Всё чаще в западных СМИ и из уст западных чиновников звучат заявления о риске скорого проигрыша ВСУ и крахе Украины как государства.Теоретически в отсутствие делегации РФ американцы и европейцы могли бы провести в Швейцарии беседу с Зеленским и ко за закрытыми дверями и объяснить им, что дальше при таком раскладе, особенно в отсутствие военной помощи США, помочь ему кардинально переломить ситуацию на фронте они не могут. И предложить задуматься о переговорах. Но будем реалистами. Они так не скажут – призвать Киев, который они с самого начала так рьяно поддерживали, пойти навстречу России, в их понимании значит признать перед Путиным свою слабость.Вот и получается, что Украина загнала себя в тупик, отказавшись от переговоров в расчёте победить Россию на поле боя. А сейчас там поняли, что это невозможно. Теперь же Москва предлагает Киеву способ выбраться из этого тупика – соглашайтесь на переговоры на основе стамбульских наработок, но с учётом нынешних реалий.Вот и Лукашенко прямым текстом приглашает взять и просто поставить точку в этой истории, пока не стало хуже, без всяких прелюдий: "Мне кажется, что сегодня момент для украинцев и Запада сесть за стол переговоров и окончательно договориться".А одумается ли Украина и поймёт ли, где её счастье (как считает президент Белоруссии) Путин предложил решать самой Украине. Руку помощи ей протянули.

https://ukraina.ru/20230619/1047374296.html

https://ukraina.ru/20240412/1054468023.html

https://ukraina.ru/20240412/1054473584.html

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Евгения Кондакова

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Евгения Кондакова

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