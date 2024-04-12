https://ukraina.ru/20240412/1054475187.html

Гиперболоид президента Зеленского: Украина может заполучить лазерное оружие

Гиперболоид президента Зеленского: Украина может заполучить лазерное оружие - 12.04.2024 Украина.ру

Гиперболоид президента Зеленского: Украина может заполучить лазерное оружие

Министр обороны Великобритании Грант Шэппс не исключил, что Украина может получить британское лазерное оружие, известное как DragonFire ("Огонь дракона" или "Огнедышащий дракон"). По его словам, произойти это может уже через несколько лет. Что это за "вундерваффе" и какие похожие разработки есть в мире – в материале издания Украина.ру

2024-04-12T13:26

2024-04-12T13:26

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Британский лазерВ последние годы Британия вовсю пиарит свой комплекс DragonFire, который в начале этого года успешно прошел очередные испытания. Он представляет собой лазерное оружие направленной энергии, то есть излучающее энергию в заданном направлении без использования проводов и проводников.Впервые о работе над ним было объявлено в 2017 году. Разработкой занимаются сразу несколько британских компаний - MBDA (Matra BAE Dynamics Alenia) и Dstl (Defence Science and Technology Laboratory).Известно о нем немного, технические детали засекречены. Тогда же на выставке вооружений был представлен макет башни этого оружия.Из открытых источников следует, что в Великобритании была создана технология объединения лучей для создания одного лазерного луча мощностью в 50 кВт с уменьшенным временем поражения цели и увеличенного радиуса действия.По информации сайта Aviation Week от 2022 года, в DragonFire используется технология волоконного лазера, а именно десятки стеклянных волокон, через которые излучается свет. Остается неясным, как британцам удалось решить проблему выравнивания и объединения лучей в один мощный параллельный луч, пока такие данные публично не обнародовались.В сам комплекс также входит система идентификации цели, ее "захвата", вывода на специальный экран для оценки ее параметров и принятия дальнейших действий: сопровождать или уничтожить.Из пресс-релизов разработчиков следует, что установка способна поражать как надводные, так и воздушные цели, вплоть до их уничтожения. Более того, Министерство обороны Британии утверждает, что это оружие настолько точное, что им можно поразить монету в 1 фунт с расстояния в километр.В марте этого года Минобороны Британии заявило об успешном испытании DragonFire, лазером была поражена воздушная цель. Было опубликовано соответствующее видео.Как пишет издание New Atlas, стоимость "Огнедышащего дракона" может составлять 100 млн фунтов (127 млн долларов). При этом утверждается, что его применение обойдется гораздо дешевле тех же ракет или дронов. Так, стоимость его эксплуатации обойдется в 10 фунтов (12,5 долларов) за выстрел, а за 10 секунд работы DragonFire расходует столько же энергии, как обычный бытовой обогреватель за час.Испытают на Украине?Представители украинской армии, местные военные эксперты ранее заявляли, что Украина не прочь заполучить британское лазерное оружие, которое может стать дополнением к системе ПВО.В своем стремлении угодить западным покровителям, Киев даже предложил испытать это оружие на своей территории в зоне боевых действий, однако Лондон ответил отказом.Одна из проблем заключается в том, что разработка DragonFire еще не завершена, британские вооруженные силы планируют поставить эту систему на вооружение только в 2027 году. Кроме того, на Западе ранее высказывали опасения в том, что новейшая разработка может попасть в руки российских специалистов.Тем не менее, судя по последним комментариям министра обороны Шэппса, в Лондоне все-таки обсуждают вопрос передачи лазерного оружия Украине.Таким образом, британцы могут предоставить киевскому режиму это оружие еще до официального принятия его на вооружение, в очередной раз показав, что Украина для Запада является полигоном для испытаний своих наработок.Лазерное оружие в СССР и РоссииЕще недавно лазерное оружие было уделом научной фантастики и далекой перспективы, однако сейчас ряд стран уже имеют на вооружении первые прототипы такого оружия.Первые попытки изобрести такое вооружение относятся к середине прошлого века. В СССР эта работа проводилась в рамках проектов, известных под названиями "Терра" и "Омега". Первые опытные образцы испытывались на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.Несмотря на сложности, советским ученым удалось достичь определенных успехов, в 1982 году впервые в стране было осуществлено успешное поражение лазерным излучением радиоуправляемого самолета-мишени.Дальнейшее внедрение такого оружия тормозилось тем, что по техническим характеристикам оно еще не могло на тот момент превзойти существующие зенитно-ракетные комплексы.Помимо этого, в Советском Союзе были созданы уникальные опытные образцы самоходных лазерных комплексов – "Стилет" и "Сангвин". В 1990-м на базе самоходной гаубицы "Мста-С" был изготовлен комплекс "Сжатие", башня которого была приспособлена под многоканальный рубиновый лазер.Тем не менее после простоя в 1990-е в РФ снова обратили пристальное внимание на разработку лазерного оружия.На базе грузового самолета Ил-76МД еще в восьмидесятые была создана экспериментальная летающая лаборатория с лазерным оружием на борту, получившая шифр А-60 или "изделие 1А". Около десяти лет назад сообщалось о возвращении к этому проекту, модернизации самолета и проведении новых испытаний.А-60 являлся авиационным вариантом носителя мегаваттного лазера, который планировался к выведению в космос на боевой орбитальной платформе "Полюс" ("Скиф-ДМ") для уничтожения межконтинентальных баллистических ракет и спутников противника.В 2018 году президент РФ Владимир Путин рассказал о появлении в ВС мобильного лазерного комплекса "Пересвет", который способен за счет лазерного излучения вывести из строя разведывательные спутники на орбитах до 1,5 тыс. км.Через несколько лет российская армия получила комплекс нового поколения "Задира", который способен "прожигать" лазером цель. В мае 2022 года вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что эта система может "абсолютно свободно сбивать беспилотники различного класса на дальности до 5 км". По его словам, "Задира" уже тогда применялся российской армией во время СВО.Разработки СШАКроме РФ и Британии, большие усилия в разработке лазерного оружия прикладывают США. Работы также ведутся также в наземном, морском и воздушном вариантах.Один из самых известных проектов – самолет Boeing YAL-1, который оснащен мегаваттным химическим лазером (разновидность газового лазера, источником энергии для которого служат химические реакции) для перехвата баллистических и крылатых ракет с ядерными боеголовками. Всего было запланировано к выпуску два опытных образца и пять самолетов для непосредственного применения в зоне боевых действий.Вся программа первоначально оценивалась в 2,5 млрд долларов, однако к испытаниям первого самолета уже было потрачено более 3 млрд, а стоимость всей программы таким образом приближалась к 10 млрд. Проект был признан слишком дорогостоящим и закрыт. Единственный опытный образец утилизировали несмотря на успешные испытания.Известно, что для противоракетной обороны кораблей американцы совместно с Израилем к началу 2000-х гг. разработали систему "Наутилус" на основе химического лазера (официальное название THEL или MTHEL), однако данных о запуске этого вооружения в серию не сообщалось.Параллельно США испытывали и другие наработки в сфере лазерного оружия, например, наземную систему ПВО ADAM и установку Excalibur. Кроме того, на вооружении американской армии есть лазерные винтовки нелетального действия PHASR, которые ослепляют противника.В последние годы Соединенные Штаты ставят перед разработчиками задачу изобрести лазерное оружие повышенной мощности. Так, в 2022 году компания Lockheed Martin продемонстрировала 300-киловаттный боевой лазер, идет работа над лазером в 500 кВт.Свои разработки по лазерному оружию есть также у Китая, Германии, Франции, Израиля и других государств.Перспективы лазерного оружияЛазерное оружие, по мнению его адептов, в перспективе должно стать более компактной, дешевой и скорострельной альтернативой снарядам и ракетам.Особенно это стало актуально в век относительно недорогих беспилотников, для борьбы с которыми приходится применять дорогостоящие системы ПВО. К примеру, стоимость запуска одной ракеты ЗРК Patriot составляет 4 млн долларов, а в том же британском лазере DragonFire один выстрел обходится в 12,5 долларов.Лазерное оружие способно обеспечить абсолютную точность попадания, так как передача луча идет со скоростью света, то есть уничтожить цель можно прямо в момент ее захвата.Основная проблема сейчас заключается в небольшой мощности лазеров. Чтобы получить мощность в несколько сотен киловатт, необходимо объединить излучение нескольких лазеров в один луч, чтобы кратно повысить этот показатель придется объединять сотни и даже тысячи установок, что невозможно.Таким образом, лазерное оружие на настоящий момент остается тактическим, а не стратегическим.

https://ukraina.ru/20240410/1054418190.html

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Павел Котов

Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, украина, великобритания, россия, сша, оружие