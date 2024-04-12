Закон о мобилизации на Украине может вступить в силу в мае - нардеп
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУбоец ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУ
Закон об ужесточении мобилизации может вступить в силу на Украине во второй половине мая. Таким мнением поделилась депутат Верховной рады Евгения Кравчук в эфире всеукраинского телемарафона
"Думаю, во второй половине мая закон вступит в силу. Президент подпишет, он будет опубликован, плюс месяц", - сказала Кравчук.
Накануне Верховная Рада приняла скандальный законопроект об усилении мобилизации на Украине.
Он обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка.
Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности передать его в руки.
Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем.
Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа накануне внесения его на рассмотрение во втором чтении, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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