https://ukraina.ru/20240412/1054467879.html

Закон о мобилизации на Украине может вступить в силу в мае - нардеп

Закон о мобилизации на Украине может вступить в силу в мае - нардеп - 12.04.2024 Украина.ру

Закон о мобилизации на Украине может вступить в силу в мае - нардеп

Закон об ужесточении мобилизации может вступить в силу на Украине во второй половине мая. Таким мнением поделилась депутат Верховной рады Евгения Кравчук в эфире всеукраинского телемарафона

2024-04-12T10:19

2024-04-12T10:19

2024-04-12T10:19

мобилизация

новости

украина

закон

верховная рада

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"Думаю, во второй половине мая закон вступит в силу. Президент подпишет, он будет опубликован, плюс месяц", - сказала Кравчук.Накануне Верховная Рада приняла скандальный законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности передать его в руки.Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа накануне внесения его на рассмотрение во втором чтении, что у ряда депутатов вызвало негодование.

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мобилизация, новости, украина, закон, верховная рада