Закон о мобилизации на Украине может вступить в силу в мае - нардеп - 12.04.2024 Украина.ру
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Закон о мобилизации на Украине может вступить в силу в мае - нардеп
Закон о мобилизации на Украине может вступить в силу в мае - нардеп - 12.04.2024 Украина.ру
Закон о мобилизации на Украине может вступить в силу в мае - нардеп
Закон об ужесточении мобилизации может вступить в силу на Украине во второй половине мая. Таким мнением поделилась депутат Верховной рады Евгения Кравчук в эфире всеукраинского телемарафона
2024-04-12T10:19
2024-04-12T10:19
мобилизация
новости
украина
закон
верховная рада
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"Думаю, во второй половине мая закон вступит в силу. Президент подпишет, он будет опубликован, плюс месяц", - сказала Кравчук.Накануне Верховная Рада приняла скандальный законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности передать его в руки.Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа накануне внесения его на рассмотрение во втором чтении, что у ряда депутатов вызвало негодование.
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мобилизация, новости, украина, закон, верховная рада
мобилизация, Новости, Украина, Закон, Верховная Рада

Закон о мобилизации на Украине может вступить в силу в мае - нардеп

10:19 12.04.2024
 
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боец ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 56 ОМПБр / Генеральний штаб ЗСУ
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Закон об ужесточении мобилизации может вступить в силу на Украине во второй половине мая. Таким мнением поделилась депутат Верховной рады Евгения Кравчук в эфире всеукраинского телемарафона
"Думаю, во второй половине мая закон вступит в силу. Президент подпишет, он будет опубликован, плюс месяц", - сказала Кравчук.
Накануне Верховная Рада приняла скандальный законопроект об усилении мобилизации на Украине.
Он обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка.
Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности передать его в руки.
Военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем.
Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа накануне внесения его на рассмотрение во втором чтении, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Подполковник запаса Роман Шкурлатов
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