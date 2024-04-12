Главное за ночь 12 апреля
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Ростовской области и один над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны.
Минобороны РФ передана первая в этом году партия истребителей Су-35С, они уже совершили перелет к местам несения службы, сообщили в Ростехе.
Объявившие АТО на Украине политики были изначально заинтересованы в разжигании конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости бывший участник ополчения Алексей Карякин в преддверии 10-й годовщины начала АТО.
Российские войска продвигаются под Марьинкой, что открывает им оперативный простор и приближает конституционную границу ДНР, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Теплоэлектроцентраль получила повреждения в Сумах на востоке Украины после взрывов. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.