Главное за ночь 12 апреля - 12.04.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 12 апреля
Главное за ночь 12 апреля - 12.04.2024 Украина.ру
Главное за ночь 12 апреля
Средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Ростовской области и один над территорией Белгородской области, сообщает... Украина.ру, 12.04.2024
2024-04-12T08:02
2024-04-12T08:02
новости
украина
ростовская область
минобороны
донбасс
войска
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Средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Ростовской области и один над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны.Минобороны РФ передана первая в этом году партия истребителей Су-35С, они уже совершили перелет к местам несения службы, сообщили в Ростехе.Объявившие АТО на Украине политики были изначально заинтересованы в разжигании конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости бывший участник ополчения Алексей Карякин в преддверии 10-й годовщины начала АТО.Российские войска продвигаются под Марьинкой, что открывает им оперативный простор и приближает конституционную границу ДНР, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.Теплоэлектроцентраль получила повреждения в Сумах на востоке Украины после взрывов. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, ростовская область, минобороны, донбасс, войска
Новости, Украина, Ростовская область, Минобороны, Донбасс, войска

Главное за ночь 12 апреля

08:02 12.04.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО
Боевая работа гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Ростовской области и один над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны.
Минобороны РФ передана первая в этом году партия истребителей Су-35С, они уже совершили перелет к местам несения службы, сообщили в Ростехе.
Объявившие АТО на Украине политики были изначально заинтересованы в разжигании конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости бывший участник ополчения Алексей Карякин в преддверии 10-й годовщины начала АТО.
Российские войска продвигаются под Марьинкой, что открывает им оперативный простор и приближает конституционную границу ДНР, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
Теплоэлектроцентраль получила повреждения в Сумах на востоке Украины после взрывов. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.
 
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