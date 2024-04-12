https://ukraina.ru/20240412/1054465214.html

Главное за ночь 12 апреля

Главное за ночь 12 апреля - 12.04.2024 Украина.ру

Главное за ночь 12 апреля

Средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Ростовской области и один над территорией Белгородской области, сообщает... Украина.ру, 12.04.2024

2024-04-12T08:02

2024-04-12T08:02

2024-04-12T08:02

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Средства ПВО за ночь уничтожили четыре украинских беспилотника над территорией Ростовской области и один над территорией Белгородской области, сообщает Минобороны.Минобороны РФ передана первая в этом году партия истребителей Су-35С, они уже совершили перелет к местам несения службы, сообщили в Ростехе.Объявившие АТО на Украине политики были изначально заинтересованы в разжигании конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости бывший участник ополчения Алексей Карякин в преддверии 10-й годовщины начала АТО.Российские войска продвигаются под Марьинкой, что открывает им оперативный простор и приближает конституционную границу ДНР, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.Теплоэлектроцентраль получила повреждения в Сумах на востоке Украины после взрывов. Об этом сообщила Сумская областная военная администрация.

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новости, украина, ростовская область, минобороны, донбасс, войска