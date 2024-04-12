https://ukraina.ru/20240412/1054462341.html

Нагнетание в Приднестровье: политолог рассказал, почему начало новой эскалации могут "поручить" Кишиневу

Нагнетание в Приднестровье: политолог рассказал, почему начало новой эскалации могут "поручить" Кишиневу - 12.04.2024 Украина.ру

Нагнетание в Приднестровье: политолог рассказал, почему начало новой эскалации могут "поручить" Кишиневу

Вашингтон предоставит молдавскому руководству определенные условия: если хотите остаться у власти, то надо начать эскалацию в Приднестровье. Молдавские военнослужащие постоянно участвуют в различных учениях НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин

2024-04-12T04:40

2024-04-12T04:40

2024-04-12T04:40

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Вряд ли эскалация в Приднестровье начнется за счет прорыва с территории Украины. Если ситуация будет накаляться, первый импульс пойдет с правобережной Молдавии, а Украина может ответить на так называемые "призывы о помощи" Майи Санду, рассказал политолог.Вашингтон предоставит молдавскому руководству определенные условия: если хотите остаться у власти, то надо начать. Поэтому начало эскалации могут поручить именно Кишиневу. В настоящее время молдавские военные постоянно участвуют в учениях НАТО, отметил эксперт.Конечно, какие-то меры по политическому переустройству на Западе хотят применить в отношении АТО Гагаузия. Соответственно, овладение ситуацией в ПМР позволят США контролировать приграничную территорию в Одессе, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране читайте на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240411/1054450687.html

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молдавия

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новости, приднестровье, украина, нато, молдавия, запад, сша, пмр, конфликт