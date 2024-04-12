Нагнетание в Приднестровье: политолог рассказал, почему начало новой эскалации могут "поручить" Кишиневу - 12.04.2024 Украина.ру
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Нагнетание в Приднестровье: политолог рассказал, почему начало новой эскалации могут "поручить" Кишиневу
Нагнетание в Приднестровье: политолог рассказал, почему начало новой эскалации могут "поручить" Кишиневу - 12.04.2024 Украина.ру
Нагнетание в Приднестровье: политолог рассказал, почему начало новой эскалации могут "поручить" Кишиневу
Вашингтон предоставит молдавскому руководству определенные условия: если хотите остаться у власти, то надо начать эскалацию в Приднестровье. Молдавские военнослужащие постоянно участвуют в различных учениях НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
2024-04-12T04:40
2024-04-12T04:40
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приднестровье
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Вряд ли эскалация в Приднестровье начнется за счет прорыва с территории Украины. Если ситуация будет накаляться, первый импульс пойдет с правобережной Молдавии, а Украина может ответить на так называемые "призывы о помощи" Майи Санду, рассказал политолог.Вашингтон предоставит молдавскому руководству определенные условия: если хотите остаться у власти, то надо начать. Поэтому начало эскалации могут поручить именно Кишиневу. В настоящее время молдавские военные постоянно участвуют в учениях НАТО, отметил эксперт.Конечно, какие-то меры по политическому переустройству на Западе хотят применить в отношении АТО Гагаузия. Соответственно, овладение ситуацией в ПМР позволят США контролировать приграничную территорию в Одессе, подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране читайте на сайте Украина.ру
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новости, приднестровье, украина, нато, молдавия, запад, сша, пмр, конфликт
Новости, Приднестровье, Украина, НАТО, Молдавия, Запад, США, ПМР, конфликт

Нагнетание в Приднестровье: политолог рассказал, почему начало новой эскалации могут "поручить" Кишиневу

04:40 12.04.2024
 
© РИА Новости . Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкУчения Оперативной группы российских войск в Приднестровье
Учения Оперативной группы российских войск в Приднестровье - РИА Новости, 1920, 12.04.2024
© РИА Новости . Сергей Кузнецов
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Вашингтон предоставит молдавскому руководству определенные условия: если хотите остаться у власти, то надо начать эскалацию в Приднестровье. Молдавские военнослужащие постоянно участвуют в различных учениях НАТО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член Высшего совета Общероссийского движения "Сильная Россия", политолог Максим Бардин
Вряд ли эскалация в Приднестровье начнется за счет прорыва с территории Украины. Если ситуация будет накаляться, первый импульс пойдет с правобережной Молдавии, а Украина может ответить на так называемые "призывы о помощи" Майи Санду, рассказал политолог.
Вашингтон предоставит молдавскому руководству определенные условия: если хотите остаться у власти, то надо начать. Поэтому начало эскалации могут поручить именно Кишиневу. В настоящее время молдавские военные постоянно участвуют в учениях НАТО, отметил эксперт.
"Конечно, Вашингтон и Брюссель, в первую очередь, желают ликвидации пророссийской политической системы в Приднестровье. Хотят провести снос политических институтов с поэтапным информационным переформатированием сознания граждан", - подчеркнул Бардин.
Конечно, какие-то меры по политическому переустройству на Западе хотят применить в отношении АТО Гагаузия. Соответственно, овладение ситуацией в ПМР позволят США контролировать приграничную территорию в Одессе, подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью Максим Бардин: Краш-тест на Приднестровье НАТО готовит не Украине, а другой стране читайте на сайте Украина.ру
Артур Атаев интервью - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
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