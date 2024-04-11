https://ukraina.ru/20240411/1054454014.html

Пойдут ли русские на Харьков? Аргументы "за" и "против"

Пойдут ли русские на Харьков? Аргументы "за" и "против" - 11.04.2024 Украина.ру

Пойдут ли русские на Харьков? Аргументы "за" и "против"

Постоянные обстрелы Белгорода и прилегающих к украинской границе других российских городов делают задачу создания санитарной зоны на украинской территории, чтобы минимизировать украинские удары, крайне актуальной.

2024-04-11T18:02

2024-04-11T18:02

2024-04-11T18:03

эксклюзив

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харьков

харьковская область

вооруженные силы украины

александр чаленко

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В западных СМИ, в российских и украинских телеграм-каналах в последние месяцы живо обсуждается возможное новое российское наступление на Харьков. Все приводят как аргументы "за", так и аргументы "против" такого развития событий.Начнем с рассмотрения последних.Первый аргумент: наступление невозможно, потому что для него нужно сосредоточить крупные силы на определенном отрезке фронта, который выбрало командование для прорыва. Но, как показала двухлетняя практика СВО, как с российской, так и с украинской стороны, на практике это фактически нереализуемо.Причина заключается в том, что о сосредоточении техники и ударно-штурмовых подразделений практически сразу будет известно противнику: разведывательные беспилотники висят в воздухе на всей протяженности линии фронта и круглосуточно мониторят линию боевого соприкосновения. Прослушивается радиоэфир, ведется спутниковая разведка. Как только вы двинетесь крупными соединениями к месту, на котором запланирован прорыв, по вам сразу же начнет работать артиллерия, РСЗО, FPV-дроны. Вас размотают еще до того, как вы подойдете к линии фронта. Именно из-за этого СВО больше напоминает позиционную войну эпохи Первой Мировой ─ серьёзно продвинуться невозможно.Второй аргумент: у России нет перевеса в живой силе, чтобы пойти в успешное наступление, для которого наступающая сторона должна в три-пять раз численно превосходить обороняющуюся. Действительно, есть ли такие силы у Российской армии, мы не знаем – военная тайна.Третий аргумент: мировой опыт показывает, что наступление может быть удачным только в том случае, когда оно идет широким фронтом, чтобы обороняющаяся сторона не могла в случае прорыва врага на одном из участков фронта перебросить резервы с других. Именно так было остановлено успешно начатое наступление под Авдеевкой осенью прошлого года, которое ставило перед собой цель взять в город в клещи. Но ВСУ смогли с других участков фронта перебросить резервы, и российское наступление сначала заглохло, а потом перешло в позиционную фазу.Только тогда, когда российское командование смогло в феврале быстро перебросить под Авдеевку до семи бригад, дело закончилось освобождением города. Но, опять же, мы не можем сейчас точно сказать, есть ли у российского командования силы для наступления по всему фронту от Чернигова до ЛНР.Четвертый аргумент ─ серьезные препятствия для ведения боевых действий в Харьковской области, о чем нам рассказал один из российских командиров с позывным "Курц", который воевал в Харьковской области весной-летом 2022 года:"Что такое Харьковщина? Это леса. В лесах воевать крайне тяжело. Противник минирует все подряд: тропы, лесные дороги, поляны. В общем, всё. В лесах очень удобно оставлять схроны с оружием и взрывчаткой, что и делали украинцы. Там легко скрыться мобильным группам, которые пользуясь оружием и б/к, спрятанными в схронах, успешно в наших тылах уничтожали наши колонны и временные располаги", - отметил Курц.По его словам, чтобы контролировать фронт и вообще Харьковскую область, нужно большое количество личного состава. "По науке, на 5 км нужен батальон. Вообще личный состав группировки, которая должна занять определенную территорию, делится на три части. Первая, группа продвижения. Вторая, группа, удерживающая фронт. Третья, группа, отвечающая за снабжение. Также, по науке, для одной тонны военной техники требуется две тонны ГСМ и других нужных для обслуживания техники вещей. То есть необходимо очень серьезное материальное обеспечение наступления", - подчеркнул военнослужащий.Он также призвал помнить о большом количестве рек и речек, а также разного рода водоемов, которые сами по себе являются естественными оборонительными укреплениями. "Вот возьмите Купянск. Город разделен рекой на две половины. Возьмем ту часть города, которая расположена на правом берегу, а враг укрепиться на левом, при этом взорвав мосты. Далее. Дороги в основном проходят в низинах между высотами, на которых можно поставить "Рапиру" и бить по нам во время передвижения", - сообщил Курц."И последнее. В лесах Харьковской области еще со времен СССР очень много турбаз и пионерских лагерей, которые при желании превращаются в хорошо бетонированные укрепы, которые очень тяжело брать", - подытожил он.В то же время в пользу того, что российское наступление все же будет, говорят следующие аргументы.Первый: ситуации в Белгородской, а также в соседних Курской и Брянской областях, которые подвергаются серьезным обстрелам, вынуждают российское командование пойти на создание санитарной зоны за счет Харьковской, Сумской и Черниговской областей. Фронт нужно отодвинуть таким образом, чтобы сделать невозможными удары по российской территории украинской артиллерии и РСЗО.Для этого даже не нужно брать ни Харьков, ни Сумы, ни Чернигов. Достаточно обойти их по флангам.Второй: западная и украинская пресса сообщают, что Россия сосредоточила в тех местах очень серьезные резервы, которые не вводились в бой даже во время попыток вооруженных группировок российских коллаборационистов захватить приграничную территорию Белгородчины.Причем эти резервы, если бы они предназначались для устранения возможного украинского прорыва, были избыточными. Единственное объяснение такого присутствия российских подразделений в этих местах ─ это возможное наступление.Третий аргумент: российское командование после Авдеевки понимает, что наступление во время позиционного тупика из-за работы большого количества дронов-разведчиков и дронов-камикадзе по всей линии фронта практически невозможно. Но в то же время работа авиации (ФАБы) и плотность артиллерийского огня вместе с серьёзным запасом снарядов, ракет и FPV-дронов все же обеспечивают возможность быстрого прорыва линии фронта.Четвертый: сегодняшнее серьезное усиление российских ракетных и авиационных ударов как по самому Харькову, так и по окрестностям. Их цель понятна: уничтожение личного и командного состава ВСУ, складов боеприпасов, ремонтных мастерских, военных производств, энергетической инфраструктуры.Подытожим. Американские военные в 2023 году требовали от ВСУ начать контрнаступление именно во второй половине апреля, когда почва подсохнет. Если российское наступление все же будет, то, видимо, его следует ожидать предположительно к концу апреля – началу мая.

https://ukraina.ru/20240411/1054436283.html

https://ukraina.ru/20240409/1054403794.html

https://ukraina.ru/20240411/1054436713.html

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Александр Чаленко

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Александр Чаленко

эксклюзив, сво, спецоперация, харьков, харьковская область, вооруженные силы украины, александр чаленко